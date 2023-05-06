https://crimea.ria.ru/20230506/legendarnaya-narodnayapesnyapobedy-katyusha-byla-napisana-v-kurortnoy-yalte-1128579925.html

Легендарная #народнаяпесняпобеды "Катюша" была написана в курортной Ялте

Легендарная #народнаяпесняпобеды "Катюша" была написана в курортной Ялте - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Легендарная #народнаяпесняпобеды "Катюша" была написана в курортной Ялте

Артисты Крымской государственной филармонии акапелла спели в центре Симферополя знаменитую "Катюшу" - всенародно любимую песню авторства Матвея Блантера на... РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T15:49

2023-05-06T15:49

2023-05-06T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Артисты Крымской государственной филармонии акапелла спели в центре Симферополя знаменитую "Катюшу" - всенародно любимую песню авторства Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского.Лирическая "Катюша" была написана еще в 1938 году, но приобрела большую известность в Великую Отечественную войну и стала одним из ее песенных символов. Есть версия, что популярностью песни обусловлено прозвище "Катюша", которое наши бойцы дали боевым машинам реактивной артиллерии серии БМ.Песню исполняли такие известные артисты как Лидия Русланова, Эдуард Хиль, Дмитрий Хворостовский, Анна Герман и другие."Катюша" получила мировую славу в годы Великой Отечественной, она переведена на множество языков, ее поют по всему миру, с полным пониманием, что родина этой легко запоминающейся мелодии – Россия.А в самой стране существует серия народных переложений и продолжений этой песни. К примеру:Пусть фриц помнит русскую "катюшу",Пусть услышит, как она поет:Из врагов вытряхивает души,А своим отвагу придает!Интересно, что песня была рождена в Крыму: поэт Исаковский начал работать над словами, но они ему никак не давались. И только лишь после встречи с композитором Блантером летом в Крыму и вести о том, что "Катюшу" будут исполнять на дебютном концерте только что созданного Государственного джаз-оркестра СССР, Михаил Исаковский с удвоенной силой взялся за работу над словами. Через пару дней песня была готова – дописана в курортной Ялте."Катюшу" и другие военные песни военных и послевоенных лет можно будет услышать в исполнении артистов Крымской государственной филармонии на концерте, приуроченном к Дню Победы. Он состоится в Симферополе 6 мая в Доме культуры железнодорожников.Читайте также на РИА Новости Крым:Песни о Победе: артисты в Крыму поддержали акцию "России Сегодня"Журналисты запускают флешмоб "запрещенных" песен ПобедыСимферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО

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Артисты Крымской государственной филармонии спели самую популярную #народнуюпеснюпобеды Артисты Крымской государственной филармонии спели самую популярную #народнуюпеснюпобеды 2023-05-06T15:49 true PT2M05S

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