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Опубликовано фото беспилотника, атаковавшего Крым - РИА Новости Крым, 07.05.2023
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Опубликовано фото беспилотника, атаковавшего Крым
Опубликовано фото беспилотника, атаковавшего Крым - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Опубликовано фото беспилотника, атаковавшего Крым
Советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал фото одного из беспилотников, пытавшихся атаковать полуостров. РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T16:13
2023-05-07T16:20
беспилотник (дрон)
крым
новости крыма
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал фото одного из беспилотников, пытавшихся атаковать полуостров.Рано утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. Всего, по его словам, на Крым и Севастополь было направлено 10 украинских БПЛА. Позже советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что все ночные попытки прорвать ПВО были пресечены. Жертв и разрушений нет.В Минобороны РФ уточнили, что в ночь на воскресенье над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника.Как заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политологУдар беспилотников по нефтебазе в Севастополе: как усилить безопасностьСбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему
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Новости
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РИА Новости Крым
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беспилотник (дрон), крым, новости крыма, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Опубликовано фото беспилотника, атаковавшего Крым

Советник главы Крыма опубликовал фото беспилотника, пытавшегося атаковать полуостров

16:13 07.05.2023 (обновлено: 16:20 07.05.2023)
 
© Telegram Олега КрючковаУкраинский беспилотник, посаженный системами РЭБ в Крыму
Украинский беспилотник, посаженный системами РЭБ в Крыму
© Telegram Олега Крючкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал фото одного из беспилотников, пытавшихся атаковать полуостров.

"Один из беспилотников, которые ночью атаковали Крым. Посажен системами радиоэлектронной борьбы", - написал Крючков в своем Telegram-канале и призвал доверять только официальным источникам информации.

Рано утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. Всего, по его словам, на Крым и Севастополь было направлено 10 украинских БПЛА. Позже советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что все ночные попытки прорвать ПВО были пресечены. Жертв и разрушений нет.
В Минобороны РФ уточнили, что в ночь на воскресенье над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника.
Как заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.
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