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Работа Керченской паромной переправы: данные на 29 апреля

Работа Керченской паромной переправы: данные на 29 апреля - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Работа Керченской паромной переправы: данные на 29 апреля

На Керченской паромной переправе в субботу прогнозируют дожди и ветер до 11 м/с, на данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T10:58

2023-04-29T10:58

2023-04-29T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе в субботу прогнозируют дожди и ветер до 11 м/с, на данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Как работает переправаКурсирующими через пролив паромами выполнен после запуска морского сообщения 3 441 рейс."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 29 апреля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 137 492 пассажира, 110 614 единиц автотранспорта и 14 072 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.Работа переправы зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки паромов можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы России.Штормовое предупреждение в КрымуВ связи с прохождением холодного фронта в Крыму на 28-30 апреля объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, усиление ветра. Из-за обильных осадков возможен подъем уровня воды в реках на 0,5 – 1,5 метра без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия не отступает – в Крыму продлили штормовое предупреждениеСильные ливни и туман: погода в Крыму в субботуПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым

крымский мост

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кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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