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Работа Керченской паромной переправы: данные на 29 апреля
Работа Керченской паромной переправы: данные на 29 апреля - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Работа Керченской паромной переправы: данные на 29 апреля
На Керченской паромной переправе в субботу прогнозируют дожди и ветер до 11 м/с, на данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T10:58
2023-04-29T10:58
2023-04-29T10:58
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе в субботу прогнозируют дожди и ветер до 11 м/с, на данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Как работает переправаКурсирующими через пролив паромами выполнен после запуска морского сообщения 3 441 рейс."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 29 апреля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 137 492 пассажира, 110 614 единиц автотранспорта и 14 072 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.Работа переправы зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки паромов можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы России.Штормовое предупреждение в КрымуВ связи с прохождением холодного фронта в Крыму на 28-30 апреля объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, усиление ветра. Из-за обильных осадков возможен подъем уровня воды в реках на 0,5 – 1,5 метра без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия не отступает – в Крыму продлили штормовое предупреждениеСильные ливни и туман: погода в Крыму в субботуПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым
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Работа Керченской паромной переправы: данные на 29 апреля
Минтранс: на Керченской паромной переправе 29 апреля дожди и ветер до 11 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе в субботу прогнозируют дожди и ветер до 11 м/с, на данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 29 апреля ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, во второй половине дня дождь. Видимость хорошая, утром местами дымка, 2-4 км. Высота волн 50-100 см, температура воздуха +14…16 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как работает переправа
Курсирующими через пролив паромами выполнен после запуска морского сообщения 3 441 рейс.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 29 апреля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 137 492 пассажира, 110 614 единиц автотранспорта и 14 072 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.
Работа переправы зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки паромов можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы России.
Штормовое предупреждение в Крыму
В связи с прохождением холодного фронта в Крыму на 28-30 апреля объявлено штормовое предупреждение
. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, усиление ветра. Из-за обильных осадков возможен подъем уровня воды в реках на 0,5 – 1,5 метра без достижения опасных отметок.
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