https://crimea.ria.ru/20230429/silnye-livni-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1128429384.html
Сильные ливни и туман: погода в Крыму в субботу
Сильные ливни и туман: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Сильные ливни и туман: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу холодный фронт принесет сильные ливни и порывистый ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T00:01
2023-04-29T00:01
2023-04-29T00:01
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В Крыму в субботу холодный фронт принесет сильные ливни и порывистый ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11...13.В Севастополе облачно. Ночью, утром сильный дождь, днем дождь. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +11…13 градусов.В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью +9...11, днем до 15 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии также облачно, дождь. Ночью температура воздуха составит +9...11, днем 12-14 градусов выше ноля.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Кроме того, отдельное предупреждение о непогоде действует в Симферополе. В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз неутешительный: погода в Крыму на выходныеСтихия в Симферополе: выйдет ли Салгир из береговВ Крыму развернули оперштаб по борьбе с последствиями стихии
https://crimea.ria.ru/20230428/stikhiya-ne-otstupaet--v-krymu-prodlili-shtormovoe-preduprezhdenie-1128417696.html
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Сильные ливни и туман: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму сильные дожди и до 15 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В Крыму в субботу холодный фронт принесет сильные ливни и порывистый ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Атмосферный холодный фронт с волнами не спешит покидать территорию Крыма, поэтому в выходные дни пройдут дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, днем +10…15", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11...13.
В Севастополе облачно. Ночью, утром сильный дождь, днем дождь. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +11…13 градусов.
В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью +9...11, днем до 15 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также облачно, дождь. Ночью температура воздуха составит +9...11, днем 12-14 градусов выше ноля.
В Крыму действует штормовое предупреждение
из-за сильных ливней. Кроме того, отдельное предупреждение о непогоде действует
в Симферополе. В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения.
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