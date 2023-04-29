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Сильные ливни и туман: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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Сильные ливни и туман: погода в Крыму в субботу
Сильные ливни и туман: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Сильные ливни и туман: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу холодный фронт принесет сильные ливни и порывистый ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T00:01
2023-04-29T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода
погода в крыму
крымская погода
общество
симферополь
севастополь
евпатория
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В Крыму в субботу холодный фронт принесет сильные ливни и порывистый ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11...13.В Севастополе облачно. Ночью, утром сильный дождь, днем дождь. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +11…13 градусов.В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью +9...11, днем до 15 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии также облачно, дождь. Ночью температура воздуха составит +9...11, днем 12-14 градусов выше ноля.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Кроме того, отдельное предупреждение о непогоде действует в Симферополе. В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз неутешительный: погода в Крыму на выходныеСтихия в Симферополе: выйдет ли Салгир из береговВ Крыму развернули оперштаб по борьбе с последствиями стихии
https://crimea.ria.ru/20230428/stikhiya-ne-otstupaet--v-krymu-prodlili-shtormovoe-preduprezhdenie-1128417696.html
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крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, симферополь, севастополь, евпатория, ялта, алушта, судак, феодосия
Сильные ливни и туман: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму сильные дожди и до 15 градусов тепла

00:01 29.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В Крыму в субботу холодный фронт принесет сильные ливни и порывистый ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Атмосферный холодный фронт с волнами не спешит покидать территорию Крыма, поэтому в выходные дни пройдут дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, днем +10…15", - уточнили синоптики.
Ливень в Симферополе
Вчера, 13:08
Стихия не отступает – в Крыму продлили штормовое предупреждение
В Симферополе облачно. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11...13.
В Севастополе облачно. Ночью, утром сильный дождь, днем дождь. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +11…13 градусов.
В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью +9...11, днем до 15 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также облачно, дождь. Ночью температура воздуха составит +9...11, днем 12-14 градусов выше ноля.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Кроме того, отдельное предупреждение о непогоде действует в Симферополе. В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения.
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Заголовок открываемого материала
00:01Сильные ливни и туман: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 апреля
21:59Главные новости Крыма: 28 апреля
21:51Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение
21:42Смертельное ДТП в Черноморском: ВАЗ влетел в дерево и ЛЭП
21:39Главные события и заявления дня: 28 апреля
21:13Людей не хватает, но машины новые: как работают скорые в Крыму
20:49Как спасти Донбасс от экологической катастрофы
20:24Прогноз неутешительный: погода в Крыму на выходные
20:07У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках
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