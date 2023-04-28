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Прогноз неутешительный: погода в Крыму на выходные
Прогноз неутешительный: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Прогноз неутешительный: погода в Крыму на выходные
Предстоящие выходные дни в Крыму будут дождливыми, ветреными и прохладными - температура воздуха составит максимум +14 градусов. Об этом рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T20:24
2023-04-28T20:24
2023-04-28T20:24
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крымская погода
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новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Предстоящие выходные дни в Крыму будут дождливыми, ветреными и прохладными - температура воздуха составит максимум +14 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, Крым в эти дни находится в зоне активного циклона – интенсивные дожди продолжатся, а столбики термометров упадут ниже климатической нормы апреля.В воскресенье погода существенно не изменится, в ночные часы +5…10 градусов, днем также максимум +14. Продолжит дуть холодный ветер скоростью 4-9 м/с."Эти дни будут ненастные, дождливые и хмурые, не по сезону холодные. Что касается 1 мая, то здесь также прогноз не очень. На смену старому циклону придет новый, будет облачно, местами кратковременные дожди. В дневные часы до +14 градусов", - добавил Тишковец.Аналогичные погодные условия ждут крымчан и всю первую половину недели. По оценкам метеорологов, распогодится ближе к четвергу. К концу недели температурные показатели вернутся в рамки многолетней климатической нормы и погода порадует крымчан 20-градусным теплом.Как сообщалось, в связи с прохождением холодного фронта в Крыму на 28-30 апреля объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, усиление ветра. Из-за обильных осадков возможен подъем уровня воды в реках на 0,5 – 1,5 метра без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия не отступает – в Крыму продлили штормовое предупреждениеЖдать ли потепления в Крыму на майских праздникахКаким будет май в Крыму
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, климат, крым, новости крыма, общество
Прогноз неутешительный: погода в Крыму на выходные
ФОБОС: в Крыму на выходных будут идти дожди и температура не превысит +14 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым.
Предстоящие выходные дни в Крыму будут дождливыми, ветреными и прохладными - температура воздуха составит максимум +14 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
По его словам, Крым в эти дни находится в зоне активного циклона – интенсивные дожди продолжатся, а столбики термометров упадут ниже климатической нормы апреля.
"В субботу в Крыму ненастная погода, ночью временами дождь и северо-западный ветер 4-9 м/с, температура +6…11 градусов. Днем пасмурная погода, кратковременные дожди и северная тяга ветров не позволят температуре повыситься до нормы. Столбики термометров покажут максимум +9….14", - рассказал он.
В воскресенье погода существенно не изменится, в ночные часы +5…10 градусов, днем также максимум +14. Продолжит дуть холодный ветер скоростью 4-9 м/с.
"Эти дни будут ненастные, дождливые и хмурые, не по сезону холодные. Что касается 1 мая, то здесь также прогноз не очень. На смену старому циклону придет новый, будет облачно, местами кратковременные дожди. В дневные часы до +14 градусов", - добавил Тишковец.
Аналогичные погодные условия ждут крымчан и всю первую половину недели. По оценкам метеорологов, распогодится ближе к четвергу. К концу недели температурные показатели вернутся в рамки многолетней климатической нормы и погода порадует крымчан 20-градусным теплом.
Как сообщалось, в связи с прохождением холодного фронта в Крыму на 28-30 апреля объявлено штормовое предупреждение
. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, усиление ветра. Из-за обильных осадков возможен подъем уровня воды в реках на 0,5 – 1,5 метра без достижения опасных отметок.
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