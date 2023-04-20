https://crimea.ria.ru/20230420/v-rossii-opredelilis-chto-schitat-propagandoy-lgbt-1128262503.html

В России определились, что считать пропагандой ЛГБТ

В России определились, что считать пропагандой ЛГБТ - РИА Новости Крым, 20.04.2023

В России определились, что считать пропагандой ЛГБТ

Министерство юстиции утвердило приказ Роскомнадзора, определяющий критерии пропаганды в интернете нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T08:31

2023-04-20T08:31

2023-04-20T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Министерство юстиции утвердило приказ Роскомнадзора, определяющий критерии пропаганды в интернете нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Он будет действовать на протяжении шести лет.В частности, владельцев сайтов будут наказывать за распространение информации, которая:В документе оговорено, что перечисленные критерии не будут применяться к художественным произведениям, в которых публикация такой информации оправдана сюжетом. Но это возможно только в том случае, если в них не будет присутствовать изображение ребенка, совершающего сексуальные действия.Согласно приказу, вноситься в реестр запрещенных и блокироваться также будут сайты, содержащие детскую порнографию, сведения об изготовлении либо распространении наркотических и психотропных средств, оружия, взрывчатых веществ, а также о способах совершении самоубийств.5 декабря 2022 года вступили в силу поправки в КоАП, согласно которым была запрещена пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. За нарушение этого закона обычным гражданам грозит штраф от 50 до 400 тысяч руб., должностным лицам – от 100 до 800 тысяч руб., а юридическим лицам – до 5 млн руб.Соответствующий проект приказа Роскомнадзора был разработан в декабре прошлого года, прошел процедуру общественного обсуждения и был одобрен Минюстом.Сайты, распространяющие подобную информацию, вносятся в реестр запрещенных с их последующей блокировкой.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине хотят легализовать однополые "партнерства" для ВСУКак в библиотеках Крыма соблюдают закон о запрете пропаганды ЛГБТПсихолог оценила закон о запрете пропаганды ЛГБТ

https://crimea.ria.ru/20221124/kakie-shtrafy-predusmotreny-za-propagandu-lgbt-v-rossii-1125523978.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскомнадзор, общество, закон и право, психология, безопасность, новости, семья