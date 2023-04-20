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В России определились, что считать пропагандой ЛГБТ - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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В России определились, что считать пропагандой ЛГБТ
В России определились, что считать пропагандой ЛГБТ - РИА Новости Крым, 20.04.2023
В России определились, что считать пропагандой ЛГБТ
Министерство юстиции утвердило приказ Роскомнадзора, определяющий критерии пропаганды в интернете нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T08:31
2023-04-20T08:31
россия
роскомнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Министерство юстиции утвердило приказ Роскомнадзора, определяющий критерии пропаганды в интернете нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Он будет действовать на протяжении шести лет.В частности, владельцев сайтов будут наказывать за распространение информации, которая:В документе оговорено, что перечисленные критерии не будут применяться к художественным произведениям, в которых публикация такой информации оправдана сюжетом. Но это возможно только в том случае, если в них не будет присутствовать изображение ребенка, совершающего сексуальные действия.Согласно приказу, вноситься в реестр запрещенных и блокироваться также будут сайты, содержащие детскую порнографию, сведения об изготовлении либо распространении наркотических и психотропных средств, оружия, взрывчатых веществ, а также о способах совершении самоубийств.5 декабря 2022 года вступили в силу поправки в КоАП, согласно которым была запрещена пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. За нарушение этого закона обычным гражданам грозит штраф от 50 до 400 тысяч руб., должностным лицам – от 100 до 800 тысяч руб., а юридическим лицам – до 5 млн руб.Соответствующий проект приказа Роскомнадзора был разработан в декабре прошлого года, прошел процедуру общественного обсуждения и был одобрен Минюстом.Сайты, распространяющие подобную информацию, вносятся в реестр запрещенных с их последующей блокировкой.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине хотят легализовать однополые "партнерства" для ВСУКак в библиотеках Крыма соблюдают закон о запрете пропаганды ЛГБТПсихолог оценила закон о запрете пропаганды ЛГБТ
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россия, роскомнадзор, общество, закон и право, психология, безопасность, новости, семья
В России определились, что считать пропагандой ЛГБТ

Что считать пропагандой ЛГБТ в интернете – Роскомнадзор назвал критерии

08:31 20.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Министерство юстиции утвердило приказ Роскомнадзора, определяющий критерии пропаганды в интернете нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Он будет действовать на протяжении шести лет.
В частности, владельцев сайтов будут наказывать за распространение информации, которая:
  • Направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
  • Убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, а также формирует положительный образ людей, состоящих в таких отношениях;
  • Создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
  • Оправдывает отказ от "традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных" и обосновывает преимущество последних;
  • Направлена на формирование положительного отношения к смене пола.
В документе оговорено, что перечисленные критерии не будут применяться к художественным произведениям, в которых публикация такой информации оправдана сюжетом. Но это возможно только в том случае, если в них не будет присутствовать изображение ребенка, совершающего сексуальные действия.
Государственная Дума РФ
24 ноября 2022, 12:25
Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в РоссииЗа пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии в России введены штрафы до 10 миллионов рублей
Согласно приказу, вноситься в реестр запрещенных и блокироваться также будут сайты, содержащие детскую порнографию, сведения об изготовлении либо распространении наркотических и психотропных средств, оружия, взрывчатых веществ, а также о способах совершении самоубийств.
5 декабря 2022 года вступили в силу поправки в КоАП, согласно которым была запрещена пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. За нарушение этого закона обычным гражданам грозит штраф от 50 до 400 тысяч руб., должностным лицам – от 100 до 800 тысяч руб., а юридическим лицам – до 5 млн руб.
Соответствующий проект приказа Роскомнадзора был разработан в декабре прошлого года, прошел процедуру общественного обсуждения и был одобрен Минюстом.
Сайты, распространяющие подобную информацию, вносятся в реестр запрещенных с их последующей блокировкой.
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