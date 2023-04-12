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Марат Хуснуллин о санкциях США: меня это никак не интересует - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Марат Хуснуллин о санкциях США: меня это никак не интересует
Марат Хуснуллин о санкциях США: меня это никак не интересует - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Марат Хуснуллин о санкциях США: меня это никак не интересует
Вице-премьер России Марат Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США. РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T19:54
2023-04-12T20:50
марат хуснуллин
сша
санкции против россии
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вице-премьер России Марат Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США.Ранее Минфин США ввел новые санкции против физических и юридических лиц за связь с Россией. Под них попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, компании "Мегафон", "Металлоинвест" и другие политики, фирмы и предприятия Всего в списке 25 физических и 29 юридических лиц в двадцати юрисдикциях.В феврале Россия, исходя из принципа взаимности, закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к поставкам вооружения на Украину. Санкции коснулись не только непосредственно политиков и чиновников, "вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса", но и некоторых членов их семей, уточнили в МИД.Всего в списке, где под номером 45 значится президент США Джозеф Байден, 1 344 человека. Возглавляет перечень генерал армии в отставке, советник министра обороны Украины Джон Абизаид.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ввела санкции против БританииСША готовят санкции для "Газпрома" и "Роснефти"Россия высылает посла Эстонии
https://crimea.ria.ru/20230412/rossiya-vvela-sanktsii-protiv-kanady-kto-popal-v-spisok-333-1128143213.html
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марат хуснуллин, сша, санкции против россии, политика, в мире, новости, россия
Марат Хуснуллин о санкциях США: меня это никак не интересует

Марат Хуснуллин прокомментировал введенные против него персональные санкции США

19:54 12.04.2023 (обновлено: 20:50 12.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ М. Хуснуллин посетил Херсон
Вице-премьер РФ М. Хуснуллин посетил Херсон - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вице-премьер России Марат Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США.
"Про санкции США могу только сказать, что меня это никак не интересует. Я живу, работаю и отдыхаю в России, за границей у меня ничего нет, я туда и не собираюсь", – написал в своем Telegram-канале Хуснуллин.
Ранее Минфин США ввел новые санкции против физических и юридических лиц за связь с Россией. Под них попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, компании "Мегафон", "Металлоинвест" и другие политики, фирмы и предприятия Всего в списке 25 физических и 29 юридических лиц в двадцати юрисдикциях.
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В феврале Россия, исходя из принципа взаимности, закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к поставкам вооружения на Украину. Санкции коснулись не только непосредственно политиков и чиновников, "вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса", но и некоторых членов их семей, уточнили в МИД.
Всего в списке, где под номером 45 значится президент США Джозеф Байден, 1 344 человека. Возглавляет перечень генерал армии в отставке, советник министра обороны Украины Джон Абизаид.
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