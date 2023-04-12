https://crimea.ria.ru/20230412/marat-khusnullin-o-sanktsiya-ssha-menya-eto-nikak-ne-interesuet-1128144914.html

Марат Хуснуллин о санкциях США: меня это никак не интересует

Марат Хуснуллин о санкциях США: меня это никак не интересует - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Марат Хуснуллин о санкциях США: меня это никак не интересует

Вице-премьер России Марат Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США. РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T19:54

2023-04-12T19:54

2023-04-12T20:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вице-премьер России Марат Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США.Ранее Минфин США ввел новые санкции против физических и юридических лиц за связь с Россией. Под них попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, компании "Мегафон", "Металлоинвест" и другие политики, фирмы и предприятия Всего в списке 25 физических и 29 юридических лиц в двадцати юрисдикциях.В феврале Россия, исходя из принципа взаимности, закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к поставкам вооружения на Украину. Санкции коснулись не только непосредственно политиков и чиновников, "вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса", но и некоторых членов их семей, уточнили в МИД.Всего в списке, где под номером 45 значится президент США Джозеф Байден, 1 344 человека. Возглавляет перечень генерал армии в отставке, советник министра обороны Украины Джон Абизаид.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ввела санкции против БританииСША готовят санкции для "Газпрома" и "Роснефти"Россия высылает посла Эстонии

https://crimea.ria.ru/20230412/rossiya-vvela-sanktsii-protiv-kanady-kto-popal-v-spisok-333-1128143213.html

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2023

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марат хуснуллин, сша, санкции против россии, политика, в мире, новости, россия