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Главные новости Крыма: 12 апреля - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Главные новости Крыма: 12 апреля
Главные новости Крыма: 12 апреля - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Главные новости Крыма: 12 апреля
Будут ли в Крыму и Севастополе парады Победы на 9 мая. К майским праздникам увеличат пропускную способность Крымского моста. Оборонные предприятия Крыма... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T21:29
2023-04-12T20:42
крым
новости крыма
общество
земля в крыму для участников сво
крымский мост
78-я годовщина великой победы
севастополь
оборонно-промышленный комплекс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Будут ли в Крыму и Севастополе парады Победы на 9 мая. К майским праздникам увеличат пропускную способность Крымского моста. Оборонные предприятия Крыма получили заказов на 195 млрд рублей. В Крыму расширили список участников СВО, которые смогут получить землю бесплатно. В Крыму началось строительство киностудии.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Парад Победы в Крыму и СевастополеВласти Крыма по соображениям безопасности приняли решение не проводить военный парад и шествие "Бессмертного полка" в День Победы, также отменены праздничные демонстрации на 1 мая.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что решение об отмене военного парада на 9 мая в городе окончательно не принято. Сейчас идут консультации с Минобороны, написал в своем Telegram-канале Развожаев.Проезд по Крымскому мосту станет быстрее уже в маеК началу мая на Крымском мосту установят дополнительные контрольно-пропускные посты и досмотровую технику. Это позволит повысить пропускную способность путепровода.Министерством транспорта РФ отрабатываются вопросы по увеличению пропускной способности для движения пустых грузовых автомобилей и легковых автомобилей. Задача поставлена вице-премьером Маратом Хуснуллиным.Оборонные предприятия Крыма загружены заказамиПортфель заказов на продукцию оборонной промышленности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма в прошлом году составил почти 200 миллиардов рублей. Как сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк, на полуострове производят трансформаторы для гражданских самолетов Sukhoi Superjet, электромашины для самолетов МС-21, композитные материалы и другую продукцию.Земельные участки для участников СВО в КрымуУчастники специальной военной операции, которые не имеют крымской регистрации, но постоянно проживали на полуострове по состоянию на 24 февраля 2022 года, также смогут бесплатно получить земельные участки на полуострове. Соответствующие поправки в действующий закон утвердил Государственный совет РК на сессии в среду.В бухте Капсель строят студию кинопроизводстваВ Крыму в бухте Капсель началось строительство комплекса полного цикла кинопроизводства, проект реализуется в рамках развития молодежно-просветительского курорта "Таврида"."Здесь будут созданы условия для молодых профи, чтобы они вместе с опытными экспертами могли осваивать новейшие технологии кинопроизводства и создания видеоматериалов, а также реализовывать свои идеи и создавать новое российское кино, способное составить достойную конкуренцию на мировом рынке", – сообщили в пресс-службе арт-кластера.
https://crimea.ria.ru/20230412/aksenov-poyasnil-otmenu-parada-pobedy-i-bessmertnogo-polka-v-krymu-1128128101.html
https://crimea.ria.ru/20230412/uchastniki-svo-bez-krymskoy-registratsii-smogut-poluchit-besplatnye-uchastki-1128139391.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, общество, земля в крыму для участников сво, крымский мост, 78-я годовщина великой победы, севастополь, оборонно-промышленный комплекс россии
Главные новости Крыма: 12 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 12 апреля

21:29 12.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование Дня Победы в Симферополе
Празднование Дня Победы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Будут ли в Крыму и Севастополе парады Победы на 9 мая. К майским праздникам увеличат пропускную способность Крымского моста. Оборонные предприятия Крыма получили заказов на 195 млрд рублей. В Крыму расширили список участников СВО, которые смогут получить землю бесплатно. В Крыму началось строительство киностудии.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

Парад Победы в Крыму и Севастополе

Власти Крыма по соображениям безопасности приняли решение не проводить военный парад и шествие "Бессмертного полка" в День Победы, также отменены праздничные демонстрации на 1 мая.
"Несмотря на отмену праздничных мероприятий, ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах навестят их и поздравят с Днем Победы", – сообщил глава РК Сергей Аксенов.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что решение об отмене военного парада на 9 мая в городе окончательно не принято. Сейчас идут консультации с Минобороны, написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
10:10
Аксенов пояснил отмену парада Победы и "Бессмертного полка" в Крыму

Проезд по Крымскому мосту станет быстрее уже в мае

К началу мая на Крымском мосту установят дополнительные контрольно-пропускные посты и досмотровую технику. Это позволит повысить пропускную способность путепровода.
Министерством транспорта РФ отрабатываются вопросы по увеличению пропускной способности для движения пустых грузовых автомобилей и легковых автомобилей. Задача поставлена вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Оборонные предприятия Крыма загружены заказами

Портфель заказов на продукцию оборонной промышленности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма в прошлом году составил почти 200 миллиардов рублей. Как сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк, на полуострове производят трансформаторы для гражданских самолетов Sukhoi Superjet, электромашины для самолетов МС-21, композитные материалы и другую продукцию.

Земельные участки для участников СВО в Крыму

Участники специальной военной операции, которые не имеют крымской регистрации, но постоянно проживали на полуострове по состоянию на 24 февраля 2022 года, также смогут бесплатно получить земельные участки на полуострове. Соответствующие поправки в действующий закон утвердил Государственный совет РК на сессии в среду.
Вид на Гурзуф на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
16:28
Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки

В бухте Капсель строят студию кинопроизводства

В Крыму в бухте Капсель началось строительство комплекса полного цикла кинопроизводства, проект реализуется в рамках развития молодежно-просветительского курорта "Таврида".
"Здесь будут созданы условия для молодых профи, чтобы они вместе с опытными экспертами могли осваивать новейшие технологии кинопроизводства и создания видеоматериалов, а также реализовывать свои идеи и создавать новое российское кино, способное составить достойную конкуренцию на мировом рынке", – сообщили в пресс-службе арт-кластера.
 
КрымНовости КрымаОбществоЗемля в Крыму для участников СВОКрымский мост78-я годовщина Великой ПобедыСевастопольОборонно-промышленный комплекс России
 
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