https://crimea.ria.ru/20230412/glavnye-novosti-kryma-12-aprelya-1128147119.html

Главные новости Крыма: 12 апреля

Главные новости Крыма: 12 апреля - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Главные новости Крыма: 12 апреля

Будут ли в Крыму и Севастополе парады Победы на 9 мая. К майским праздникам увеличат пропускную способность Крымского моста. Оборонные предприятия Крыма... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T21:29

2023-04-12T21:29

2023-04-12T20:42

крым

новости крыма

общество

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78-я годовщина великой победы

севастополь

оборонно-промышленный комплекс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Будут ли в Крыму и Севастополе парады Победы на 9 мая. К майским праздникам увеличат пропускную способность Крымского моста. Оборонные предприятия Крыма получили заказов на 195 млрд рублей. В Крыму расширили список участников СВО, которые смогут получить землю бесплатно. В Крыму началось строительство киностудии.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Парад Победы в Крыму и СевастополеВласти Крыма по соображениям безопасности приняли решение не проводить военный парад и шествие "Бессмертного полка" в День Победы, также отменены праздничные демонстрации на 1 мая.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что решение об отмене военного парада на 9 мая в городе окончательно не принято. Сейчас идут консультации с Минобороны, написал в своем Telegram-канале Развожаев.Проезд по Крымскому мосту станет быстрее уже в маеК началу мая на Крымском мосту установят дополнительные контрольно-пропускные посты и досмотровую технику. Это позволит повысить пропускную способность путепровода.Министерством транспорта РФ отрабатываются вопросы по увеличению пропускной способности для движения пустых грузовых автомобилей и легковых автомобилей. Задача поставлена вице-премьером Маратом Хуснуллиным.Оборонные предприятия Крыма загружены заказамиПортфель заказов на продукцию оборонной промышленности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма в прошлом году составил почти 200 миллиардов рублей. Как сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк, на полуострове производят трансформаторы для гражданских самолетов Sukhoi Superjet, электромашины для самолетов МС-21, композитные материалы и другую продукцию.Земельные участки для участников СВО в КрымуУчастники специальной военной операции, которые не имеют крымской регистрации, но постоянно проживали на полуострове по состоянию на 24 февраля 2022 года, также смогут бесплатно получить земельные участки на полуострове. Соответствующие поправки в действующий закон утвердил Государственный совет РК на сессии в среду.В бухте Капсель строят студию кинопроизводстваВ Крыму в бухте Капсель началось строительство комплекса полного цикла кинопроизводства, проект реализуется в рамках развития молодежно-просветительского курорта "Таврида"."Здесь будут созданы условия для молодых профи, чтобы они вместе с опытными экспертами могли осваивать новейшие технологии кинопроизводства и создания видеоматериалов, а также реализовывать свои идеи и создавать новое российское кино, способное составить достойную конкуренцию на мировом рынке", – сообщили в пресс-службе арт-кластера.

https://crimea.ria.ru/20230412/aksenov-poyasnil-otmenu-parada-pobedy-i-bessmertnogo-polka-v-krymu-1128128101.html

https://crimea.ria.ru/20230412/uchastniki-svo-bez-krymskoy-registratsii-smogut-poluchit-besplatnye-uchastki-1128139391.html

крым

крымский мост

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, общество, земля в крыму для участников сво, крымский мост, 78-я годовщина великой победы, севастополь, оборонно-промышленный комплекс россии