https://crimea.ria.ru/20230411/v-tsentre-simferopolya-otkroyut-ofis-sberbanka--aksenov-1128110625.html

В центре Симферополя откроют офис Сбербанка – Аксенов

В центре Симферополя откроют офис Сбербанка – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.04.2023

В центре Симферополя откроют офис Сбербанка – Аксенов

Офис Сбербанка в Симферополе будет открыт в течение нескольких месяцев, модульное здание возведут возле Государственного академического музыкального театра в... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T11:58

2023-04-11T11:58

2023-04-11T11:58

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Офис Сбербанка в Симферополе будет открыт в течение нескольких месяцев, модульное здание возведут возле Государственного академического музыкального театра в центре города. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, в дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах Крыма.О начале работы Сбербанка в Крыму стало известно в середине января. Первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев тогда сообщил, что отделения будут открыты в Симферополе, Севастополе и Ялте уже в ближайшие месяцы. Депутат также выразил уверенность, что приход в регион крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.Доцент кафедры Государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая заверила, что значение события гораздо шире, чем "только расширение спектра услуг для населения и бизнеса". Это сигнал крупным торговым сетям и компаниям, что "регион "открыт", а его рынок перспективен для развития компаний в различных сферах деятельности".Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госсовете РК оценили перспективу развития банковской системы КрымаСША сняли санкции с четырех "дочек" СбербанкаКредитный портфель крымчан превысил 100 миллиардов рублей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, симферополь, сергей аксенов, сбербанк в крыму, финансы, общество