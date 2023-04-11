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В центре Симферополя откроют офис Сбербанка – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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В центре Симферополя откроют офис Сбербанка – Аксенов
В центре Симферополя откроют офис Сбербанка – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.04.2023
В центре Симферополя откроют офис Сбербанка – Аксенов
Офис Сбербанка в Симферополе будет открыт в течение нескольких месяцев, модульное здание возведут возле Государственного академического музыкального театра в... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T11:58
2023-04-11T11:58
крым
россия
симферополь
сергей аксенов
сбербанк в крыму
финансы
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Офис Сбербанка в Симферополе будет открыт в течение нескольких месяцев, модульное здание возведут возле Государственного академического музыкального театра в центре города. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, в дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах Крыма.О начале работы Сбербанка в Крыму стало известно в середине января. Первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев тогда сообщил, что отделения будут открыты в Симферополе, Севастополе и Ялте уже в ближайшие месяцы. Депутат также выразил уверенность, что приход в регион крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.Доцент кафедры Государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая заверила, что значение события гораздо шире, чем "только расширение спектра услуг для населения и бизнеса". Это сигнал крупным торговым сетям и компаниям, что "регион "открыт", а его рынок перспективен для развития компаний в различных сферах деятельности".Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госсовете РК оценили перспективу развития банковской системы КрымаСША сняли санкции с четырех "дочек" СбербанкаКредитный портфель крымчан превысил 100 миллиардов рублей
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крым, россия, симферополь, сергей аксенов, сбербанк в крыму, финансы, общество
В центре Симферополя откроют офис Сбербанка – Аксенов

Аксенов: офис Сбербанка в Симферополе откроют через несколько месяцев возле музтеатра

11:58 11.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСбербанк. Архивное фото
Сбербанк. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Офис Сбербанка в Симферополе будет открыт в течение нескольких месяцев, модульное здание возведут возле Государственного академического музыкального театра в центре города. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Офис Сбербанка будет открыт в центре Симферополя. Модульную конструкцию установят в течение нескольких месяцев около музыкального театра", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы республики, в дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах Крыма.
О начале работы Сбербанка в Крыму стало известно в середине января. Первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев тогда сообщил, что отделения будут открыты в Симферополе, Севастополе и Ялте уже в ближайшие месяцы. Депутат также выразил уверенность, что приход в регион крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.
Доцент кафедры Государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая заверила, что значение события гораздо шире, чем "только расширение спектра услуг для населения и бизнеса". Это сигнал крупным торговым сетям и компаниям, что "регион "открыт", а его рынок перспективен для развития компаний в различных сферах деятельности".
Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.
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КрымРоссияСимферопольСергей АксеновСбербанк в КрымуФинансыОбщество
 
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