В центре Симферополя откроют офис Сбербанка – Аксенов
Аксенов: офис Сбербанка в Симферополе откроют через несколько месяцев возле музтеатра
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Офис Сбербанка в Симферополе будет открыт в течение нескольких месяцев, модульное здание возведут возле Государственного академического музыкального театра в центре города. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Офис Сбербанка будет открыт в центре Симферополя. Модульную конструкцию установят в течение нескольких месяцев около музыкального театра", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, в дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах Крыма.
О начале работы Сбербанка в Крыму стало известно в середине января. Первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев тогда сообщил, что отделения будут открыты в Симферополе, Севастополе и Ялте уже в ближайшие месяцы. Депутат также выразил уверенность, что приход в регион крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.
Доцент кафедры Государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая заверила, что значение события гораздо шире, чем "только расширение спектра услуг для населения и бизнеса". Это сигнал крупным торговым сетям и компаниям, что "регион "открыт", а его рынок перспективен для развития компаний в различных сферах деятельности".
Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.
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