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Суд перенес заседание о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Суд перенес заседание о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры
Суд перенес заседание о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Суд перенес заседание о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры
Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление судьи об избрании меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу перенесено на 21 апреля. РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T08:01
2023-04-11T08:01
украина
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление судьи об избрании меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу перенесено на 21 апреля. О решении Киевского апелляционного суда сообщили в Союзе православных журналистов.О задержании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла стало известно 1 апреля. Ему предъявили подозрения в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. Обыски прошли в доме священника и в самой лавре, у которой весь день верующих провоцировали сторонники ПЦУ. В тот же день митрополит предстал перед судом. На первом заседании ему стало плохо, и он покинул зал. Но уже вечером его вернули туда из больницы.Шевченковский районный суд Киева удовлетворил требования прокуроров и избрал для митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета. Ранее 10 апреля сообщалось, что раскольники и радикалы массово захватывают храмы Украинской православной церкви. А накануне, в Вербное воскресенье, прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улице – Трапезный храм лавры заняли раскольники. Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Захватчик умер во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской областиНа Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, киев, в мире, новости
Суд перенес заседание о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры

Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции о мере пресечения митрополиту Павлу

08:01 11.04.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление судьи об избрании меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу перенесено на 21 апреля. О решении Киевского апелляционного суда сообщили в Союзе православных журналистов.
"Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на избрание меры пресечения митрополиту УПЦ Павлу в виде домашнего ареста на 21 апреля", – говорится в сообщении.
О задержании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла стало известно 1 апреля. Ему предъявили подозрения в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. Обыски прошли в доме священника и в самой лавре, у которой весь день верующих провоцировали сторонники ПЦУ. В тот же день митрополит предстал перед судом. На первом заседании ему стало плохо, и он покинул зал. Но уже вечером его вернули туда из больницы.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
7 апреля, 19:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ
Шевченковский районный суд Киева удовлетворил требования прокуроров и избрал для митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета.
Ранее 10 апреля сообщалось, что раскольники и радикалы массово захватывают храмы Украинской православной церкви. А накануне, в Вербное воскресенье, прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улице – Трапезный храм лавры заняли раскольники.
Украинский флаг на богослужении в церкви во Львове
Вчера, 12:49
На Украине массово захватывают храмы канонической церкви
Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.
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УкраинаВыселение монахов из Киево-Печерской лаврыКиево-Печерская лавраКиевВ миреНовости
 
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