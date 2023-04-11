Суд перенес заседание о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры
Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции о мере пресечения митрополиту Павлу
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление судьи об избрании меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу перенесено на 21 апреля. О решении Киевского апелляционного суда сообщили в Союзе православных журналистов.
"Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на избрание меры пресечения митрополиту УПЦ Павлу в виде домашнего ареста на 21 апреля", – говорится в сообщении.
О задержании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла стало известно 1 апреля. Ему предъявили подозрения в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. Обыски прошли в доме священника и в самой лавре, у которой весь день верующих провоцировали сторонники ПЦУ. В тот же день митрополит предстал перед судом. На первом заседании ему стало плохо, и он покинул зал. Но уже вечером его вернули туда из больницы.
Шевченковский районный суд Киева удовлетворил требования прокуроров и избрал для митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета.
Ранее 10 апреля сообщалось, что раскольники и радикалы массово захватывают храмы Украинской православной церкви. А накануне, в Вербное воскресенье, прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улице – Трапезный храм лавры заняли раскольники.
Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым: