https://crimea.ria.ru/20230411/sud-perenes-zasedanie-o-mere-presecheniya-namestniku-kievo-pecherskoy-lavry-1128102791.html

Суд перенес заседание о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры

Суд перенес заседание о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Суд перенес заседание о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры

Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление судьи об избрании меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу перенесено на 21 апреля. РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T08:01

2023-04-11T08:01

2023-04-11T08:01

украина

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

киев

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127859150_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_08c46dc3aa5dd659292394172ede7319.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление судьи об избрании меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу перенесено на 21 апреля. О решении Киевского апелляционного суда сообщили в Союзе православных журналистов.О задержании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла стало известно 1 апреля. Ему предъявили подозрения в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. Обыски прошли в доме священника и в самой лавре, у которой весь день верующих провоцировали сторонники ПЦУ. В тот же день митрополит предстал перед судом. На первом заседании ему стало плохо, и он покинул зал. Но уже вечером его вернули туда из больницы.Шевченковский районный суд Киева удовлетворил требования прокуроров и избрал для митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета. Ранее 10 апреля сообщалось, что раскольники и радикалы массово захватывают храмы Украинской православной церкви. А накануне, в Вербное воскресенье, прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улице – Трапезный храм лавры заняли раскольники. Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Захватчик умер во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской областиНа Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

https://crimea.ria.ru/20230407/v-gosdume-nazvali-edinstvennyy-put-k-spaseniyu-upts-1128023375.html

https://crimea.ria.ru/20230410/na-ukraine-massovo-zakhvatyvayut-khramy-kanonicheskoy-tserkvi-1128088839.html

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, киев, в мире, новости