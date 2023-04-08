Главные новости Крыма: 8 апреля
Новости Крыма: главные события и заявления дня, 8 апреля
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Над Феодосией сбили запущенную со стороны Украины ракету. Зеленский снова собрался "деоккупировать" Крым. Президенту Украины ответили русские солдаты с передовой. Из Крыма на родину передали останки советского солдата. В ходе акции "Посади свое дерево жизни" в Крыму высадили 23 тысячи саженцев.
О главных новостях полуострова - в подборе РИА Новости Крым.
Над Феодосией сбили украинскую ракету
В небе над Феодосией сбили ракету, запущенную с украинской стороны. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам советника главы региона Олега Крючкова, ее успешно сбила российская система противовоздушной обороны, обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов республики, жертв и разрушений нет.
Зеленский назвал безальтернативное условие для мира
Президент Украины в очередной раз заявил о "деоккупации" Крыма как об обязательном условии для установления мира. Он пообещал "вернуться в Крым, и тогда в мир снова придет спокойствие".
К очередному заявлению лидера киевского режима стоит относиться скептически, убежден Алексей Живов – в прошлом защитник ДНР, а сейчас волонтер, доставляющий на передовую вооружение и средства защиты.
"Все эти разговоры рассчитаны на внутреннего потребителя. Украина находится в очень тяжелом положении, количество жертв со стороны ВСУ растет постоянно, уже даже детей и стариков отправляют на фронт. Им нужна морковка, и Зеленский вот такую морковку им подвешивает. То есть так называемая "деоккупация" Крыма – это морковка для внутреннего потребителя, чтобы он продолжал гибнуть и страдать за режим Зеленского", - считает военный волонтер.
Из Крыма в Белоруссию передали останки советского бойца
В Феодосии в торжественной обстановке у братской могилы советских воинов состоялась церемония передачи останков бойца Советской армии на Родину - в Белоруссию.
Погибший боец – Солдатенко Григорий Аксенович – уроженец Белорусской ССР. Вместе со своими однополчанами он погиб в ожесточенном бою около поселка Приморский весной 1942 года и более 8о лет считался пропавшим без вести.
"Посади свое древо жизни"
В Крыму в рамках акции "Посади свое древо жизни" высадили 23 тысячи саженцев. В городах и поселениях республики посадили, в том числе, саженцы редких для крымской флоры растений.
Акцию традиционно поддерживают во всех городах и селах полуострова. Основные посадки провели в Евпатории, Красногвардейском районе, Симферополе Феодосии и Ялте.