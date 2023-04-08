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Главные новости Крыма: 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2023
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Главные новости Крыма: 8 апреля
Главные новости Крыма: 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Главные новости Крыма: 8 апреля
Над Феодосией сбили запущенную со стороны Украины ракету. Зеленский снова собрался "деоккупировать" Крым. Президенту Украины ответили русские солдаты с... РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T20:09
2023-04-08T20:09
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
природа
украина
крым в великой отечественной войне
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Над Феодосией сбили запущенную со стороны Украины ракету. Зеленский снова собрался "деоккупировать" Крым. Президенту Украины ответили русские солдаты с передовой. Из Крыма на родину передали останки советского солдата. В ходе акции "Посади свое дерево жизни" в Крыму высадили 23 тысячи саженцев.О главных новостях полуострова - в подборе РИА Новости Крым.Над Феодосией сбили украинскую ракетуВ небе над Феодосией сбили ракету, запущенную с украинской стороны. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам советника главы региона Олега Крючкова, ее успешно сбила российская система противовоздушной обороны, обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов республики, жертв и разрушений нет.Зеленский назвал безальтернативное условие для мираПрезидент Украины в очередной раз заявил о "деоккупации" Крыма как об обязательном условии для установления мира. Он пообещал "вернуться в Крым, и тогда в мир снова придет спокойствие".К очередному заявлению лидера киевского режима стоит относиться скептически, убежден Алексей Живов – в прошлом защитник ДНР, а сейчас волонтер, доставляющий на передовую вооружение и средства защиты.Из Крыма в Белоруссию передали останки советского бойцаВ Феодосии в торжественной обстановке у братской могилы советских воинов состоялась церемония передачи останков бойца Советской армии на Родину - в Белоруссию. Погибший боец – Солдатенко Григорий Аксенович – уроженец Белорусской ССР. Вместе со своими однополчанами он погиб в ожесточенном бою около поселка Приморский весной 1942 года и более 8о лет считался пропавшим без вести."Посади свое древо жизни"В Крыму в рамках акции "Посади свое древо жизни" высадили 23 тысячи саженцев. В городах и поселениях республики посадили, в том числе, саженцы редких для крымской флоры растений.Акцию традиционно поддерживают во всех городах и селах полуострова. Основные посадки провели в Евпатории, Красногвардейском районе, Симферополе Феодосии и Ялте.
https://crimea.ria.ru/20230408/stali-izvestny-posledstviya-padeniya-oblomkov-ukrainskoy-rakety-v-krymu-1128058471.html
https://crimea.ria.ru/20230408/zelenskomu-otvetili-s-peredovoy-na-zhelanie-deokkupirovat-krym-1128063433.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, природа, украина, крым в великой отечественной войне, общество
Главные новости Крыма: 8 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления дня, 8 апреля

20:09 08.04.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО
Российские ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Над Феодосией сбили запущенную со стороны Украины ракету. Зеленский снова собрался "деоккупировать" Крым. Президенту Украины ответили русские солдаты с передовой. Из Крыма на родину передали останки советского солдата. В ходе акции "Посади свое дерево жизни" в Крыму высадили 23 тысячи саженцев.
О главных новостях полуострова - в подборе РИА Новости Крым.
Над Феодосией сбили украинскую ракету
В небе над Феодосией сбили ракету, запущенную с украинской стороны. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам советника главы региона Олега Крючкова, ее успешно сбила российская система противовоздушной обороны, обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов республики, жертв и разрушений нет.
Побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
12:02
Стали известны последствия падения обломков украинской ракеты в Крыму
Зеленский назвал безальтернативное условие для мира
Президент Украины в очередной раз заявил о "деоккупации" Крыма как об обязательном условии для установления мира. Он пообещал "вернуться в Крым, и тогда в мир снова придет спокойствие".
К очередному заявлению лидера киевского режима стоит относиться скептически, убежден Алексей Живов – в прошлом защитник ДНР, а сейчас волонтер, доставляющий на передовую вооружение и средства защиты.
"Все эти разговоры рассчитаны на внутреннего потребителя. Украина находится в очень тяжелом положении, количество жертв со стороны ВСУ растет постоянно, уже даже детей и стариков отправляют на фронт. Им нужна морковка, и Зеленский вот такую морковку им подвешивает. То есть так называемая "деоккупация" Крыма – это морковка для внутреннего потребителя, чтобы он продолжал гибнуть и страдать за режим Зеленского", - считает военный волонтер.
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
17:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" Крым
Из Крыма в Белоруссию передали останки советского бойца
В Феодосии в торжественной обстановке у братской могилы советских воинов состоялась церемония передачи останков бойца Советской армии на Родину - в Белоруссию.
Погибший боец – Солдатенко Григорий Аксенович – уроженец Белорусской ССР. Вместе со своими однополчанами он погиб в ожесточенном бою около поселка Приморский весной 1942 года и более 8о лет считался пропавшим без вести.
"Посади свое древо жизни"
В Крыму в рамках акции "Посади свое древо жизни" высадили 23 тысячи саженцев. В городах и поселениях республики посадили, в том числе, саженцы редких для крымской флоры растений.
Акцию традиционно поддерживают во всех городах и селах полуострова. Основные посадки провели в Евпатории, Красногвардейском районе, Симферополе Феодосии и Ялте.
 
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Заголовок открываемого материала
20:09Главные новости Крыма: 8 апреля
19:46В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд
19:34Главные события и заявления дня: 8 апреля
19:13Ждать ли в Крыму потепления после Пасхи
18:54Крым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом году
18:38ВСУ выпустили 12 снарядов из артиллерии по Белгородской области
18:17Захватчик умер во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской области
17:49Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" Крым
17:15Солдат вернется домой: из Крыма передали останки бойца на Родину
16:39Мусульмане Крыма по-особенному отмечают Рамадан в этом году – муфтият
16:20"Посади свое дерево жизни": в Крыму высадили более 23 тысяч саженцев
15:44Политолог о "крымских" упреках Джемилева: человек плохо знает историю
14:56Колоссальные потери: за сутки армия России уничтожила 600 боевиков ВСУ
14:23Мужчина сорвался со скалы на камни: ЧП в Бахчисарайском районе
14:09Джемилев упрекнул Сирию и Афганистан в поддержке российского Крыма
13:37Больше сотни заболевших: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
13:18Звуки стрельбы в Севастополе – идут учения флота
12:50Зеленский назвал "деоккупацию" Крыма безальтернативным условием мира
12:26В Москве прощаются с военкором Владленом Татарским
12:02Стали известны последствия падения обломков украинской ракеты в Крыму
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