https://crimea.ria.ru/20230408/glavnye-novosti-kryma-8-aprelya-1128065330.html

Главные новости Крыма: 8 апреля

Главные новости Крыма: 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Главные новости Крыма: 8 апреля

Над Феодосией сбили запущенную со стороны Украины ракету. Зеленский снова собрался "деоккупировать" Крым. Президенту Украины ответили русские солдаты с... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T20:09

2023-04-08T20:09

2023-04-08T20:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Над Феодосией сбили запущенную со стороны Украины ракету. Зеленский снова собрался "деоккупировать" Крым. Президенту Украины ответили русские солдаты с передовой. Из Крыма на родину передали останки советского солдата. В ходе акции "Посади свое дерево жизни" в Крыму высадили 23 тысячи саженцев.О главных новостях полуострова - в подборе РИА Новости Крым.Над Феодосией сбили украинскую ракетуВ небе над Феодосией сбили ракету, запущенную с украинской стороны. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам советника главы региона Олега Крючкова, ее успешно сбила российская система противовоздушной обороны, обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов республики, жертв и разрушений нет.Зеленский назвал безальтернативное условие для мираПрезидент Украины в очередной раз заявил о "деоккупации" Крыма как об обязательном условии для установления мира. Он пообещал "вернуться в Крым, и тогда в мир снова придет спокойствие".К очередному заявлению лидера киевского режима стоит относиться скептически, убежден Алексей Живов – в прошлом защитник ДНР, а сейчас волонтер, доставляющий на передовую вооружение и средства защиты.Из Крыма в Белоруссию передали останки советского бойцаВ Феодосии в торжественной обстановке у братской могилы советских воинов состоялась церемония передачи останков бойца Советской армии на Родину - в Белоруссию. Погибший боец – Солдатенко Григорий Аксенович – уроженец Белорусской ССР. Вместе со своими однополчанами он погиб в ожесточенном бою около поселка Приморский весной 1942 года и более 8о лет считался пропавшим без вести."Посади свое древо жизни"В Крыму в рамках акции "Посади свое древо жизни" высадили 23 тысячи саженцев. В городах и поселениях республики посадили, в том числе, саженцы редких для крымской флоры растений.Акцию традиционно поддерживают во всех городах и селах полуострова. Основные посадки провели в Евпатории, Красногвардейском районе, Симферополе Феодосии и Ялте.

https://crimea.ria.ru/20230408/stali-izvestny-posledstviya-padeniya-oblomkov-ukrainskoy-rakety-v-krymu-1128058471.html

https://crimea.ria.ru/20230408/zelenskomu-otvetili-s-peredovoy-na-zhelanie-deokkupirovat-krym-1128063433.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, природа, украина, крым в великой отечественной войне, общество