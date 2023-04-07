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Бесперспективно и бессмысленно: МИД о попытках США оправдать Гершковича
Бесперспективно и бессмысленно: МИД о попытках США оправдать Гершковича - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Бесперспективно и бессмысленно: МИД о попытках США оправдать Гершковича
Раздуваемая в США шумиха вокруг истории с задержанным в России за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича бесперспективна и бессмысленна. Об РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T07:02
2023-04-07T07:02
2023-04-07T07:02
россия
сша
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей рябков
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эван гершкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Раздуваемая в США шумиха вокруг истории с задержанным в России за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича бесперспективна и бессмысленна. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на встрече с послом США в Москве Линн Трейси. Его слова приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что обсуждение истории с задержанием Гершковича прошло в рамках встречи в МИД РФ 6 апреля. В частности, Рябков сообщил своей американской коллеге, что журналист был задержан "с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой журналистский статус в качестве прикрытия для противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж".Что касается доступа к задержанному представителей американского посольства, то этот вопрос "решается с учетом имеющейся консульской практики и законодательства Российской Федерации", отметил Рябков.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.Она отметила, что это уже не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, далекой от работы СМИ.О задержании корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже сообщалось 30 марта. По данным ФСБ России, он действовал в интересах США, собирая по заданию американского правительства сведения о работе одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса. Гершковича задержали в Екатеринбурге.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД: работа задержанного сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистикеБлинкен позвонил Лаврову – о чем говорили министрыШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
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россия, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, в мире, новости, эван гершкович , шпионаж
Бесперспективно и бессмысленно: МИД о попытках США оправдать Гершковича
Рябков: шумиха США вокруг дела задержанного за шпионаж Эвана Гершковича бесперспективна
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Раздуваемая в США шумиха вокруг истории с задержанным в России за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича бесперспективна и бессмысленна. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на встрече с послом США в Москве Линн Трейси. Его слова приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что обсуждение истории с задержанием Гершковича прошло в рамках встречи в МИД РФ 6 апреля. В частности, Рябков сообщил своей американской коллеге, что журналист был задержан "с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой журналистский статус в качестве прикрытия для противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж".
"Раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, который должен решить судьбу Гершковича, бесперспективна и бессмысленна", – приводят детали беседы в МИД.
Что касается доступа к задержанному представителей американского посольства, то этот вопрос "решается с учетом имеющейся консульской практики и законодательства Российской Федерации", отметил Рябков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике
.
Она отметила, что это уже не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, далекой от работы СМИ.
О задержании корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже сообщалось
30 марта. По данным ФСБ России, он действовал в интересах США, собирая по заданию американского правительства сведения о работе одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса. Гершковича задержали в Екатеринбурге.
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