https://crimea.ria.ru/20230402/blinken-pozvonil-lavrovu--o-chem-govorili-ministry-1127933586.html
Блинкен позвонил Лаврову – о чем говорили министры
Блинкен позвонил Лаврову – о чем говорили министры - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Блинкен позвонил Лаврову – о чем говорили министры
В воскресенье по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Государственного... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T17:58
2023-04-02T17:58
2023-04-02T18:15
эван гершкович
сергей лавров
энтони блинкен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. Как уточняет МИД, кроме "некоторых актуальных вопросов двустороннего характера", тема разговора коснулась затронутого Госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.Лавров также напомнил Блинкену, что Гершкович был поймал с поличным при попытке получить секретные сведения, о его задержании американское Посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, и дальнейшую его судьбу определит суд.В четверг ФСБ сообщила о задержании корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже в интересах США. По данным ФСБ, Гершкович по заданию американского правительства собирал сведения о работе одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса. Читайте также на РИА Новости Крым:МИД: работа задержанного сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистикеШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в КрымуФСБ задержала агента украинской разведки
https://crimea.ria.ru/20230330/mid-rabota-zaderzhannogo-sotrudnika-wsj-ne-imeet-otnosheniya-k-zhurnalistike-1127867610.html
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эван гершкович , сергей лавров, энтони блинкен, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, сша, россия, новости
Блинкен позвонил Лаврову – о чем говорили министры
МИД:Лавров и Блинкен поговорили по телефону по инициативе американской стороны
17:58 02.04.2023 (обновлено: 18:15 02.04.2023)