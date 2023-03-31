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Поезда в Крым вернулись в график - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Поезда в Крым вернулись в график
Поезда в Крым вернулись в график - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Поезда в Крым вернулись в график
Все крымские поезда, которые задерживались из-за сильного снегопада в Ростовской области, введены в график. Об этом сообщили в пресс-службе оператора перевозок... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T14:38
2023-03-31T14:38
крым
поезд
железные дороги крыма
ростов-на-дону
гранд сервис экспресс
транспорт
общество
погода
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Все крымские поезда, которые задерживались из-за сильного снегопада в Ростовской области, введены в график. Об этом сообщили в пресс-службе оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Пять поездов в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении задержались на несколько часов из-за снегопада в Ростовской области.По данным перевозчика, поезд №174 Москва - Евпатория задержался на 2 часа 9 минут, №170 Санкт-Петербург – Симферополь - на 54 минуты, №28 Симферополь – Москва - на 12 минут, №28 Москва - Симферополь - на 57 минут. Наибольшее опоздание было у поезда №8 Санкт-Петербург – Севастополь - на 4 часа 13 минут. Для пассажиров состава было организовано дополнительное питание.В компании отметили, что при задержке поезда более чем на один час, пассажир может сдать проездной документ без удержания сборов в билетной кассе станции посадки.Сильный снегопад обрушился на Ростовскую область в ночь на 30 марта, он продолжался больше суток, в результате чего на трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор. На участке дороги в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. После снегопада возникли задержки поездов, следующих через регион. В ночь на пятницу "Гранд Сервис Экспресс" сообщила об опоздании четырех поездов, связывающих Крым с другими регионами России. Движение транспорта по автомагистрали в обе стороны было восстановлено около полудня.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в РостовеПоезда "Таврия" свяжут Симферополь и Смоленск: расписаниеПогодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"
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крым, поезд, железные дороги крыма, ростов-на-дону, гранд сервис экспресс, транспорт, общество, погода, новости
Поезда в Крым вернулись в график

Перевозчик: все крымские поезда введены в график или прибыли в пункты назначения

14:38 31.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Евпатория
Города России. Евпатория - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Все крымские поезда, которые задерживались из-за сильного снегопада в Ростовской области, введены в график. Об этом сообщили в пресс-службе оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
"Все поезда "Таврия", задержавшиеся из-за сильного снегопада в Ростовской области, введены в график или прибыли в пункты назначения. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
Пять поездов в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении задержались на несколько часов из-за снегопада в Ростовской области.
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По данным перевозчика, поезд №174 Москва - Евпатория задержался на 2 часа 9 минут, №170 Санкт-Петербург – Симферополь - на 54 минуты, №28 Симферополь – Москва - на 12 минут, №28 Москва - Симферополь - на 57 минут. Наибольшее опоздание было у поезда №8 Санкт-Петербург – Севастополь - на 4 часа 13 минут. Для пассажиров состава было организовано дополнительное питание.
В компании отметили, что при задержке поезда более чем на один час, пассажир может сдать проездной документ без удержания сборов в билетной кассе станции посадки.
Сильный снегопад обрушился на Ростовскую область в ночь на 30 марта, он продолжался больше суток, в результате чего на трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор. На участке дороги в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. После снегопада возникли задержки поездов, следующих через регион. В ночь на пятницу "Гранд Сервис Экспресс" сообщила об опоздании четырех поездов, связывающих Крым с другими регионами России. Движение транспорта по автомагистрали в обе стороны было восстановлено около полудня.
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