https://crimea.ria.ru/20230331/glavnye-novosti-kryma-31-marta-1127915305.html

Главные новости Крыма: 31 марта

Главные новости Крыма: 31 марта - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Главные новости Крыма: 31 марта

Украинской армии предрекли катастрофу при попытке прорваться к Азовскому морю. Между Симферополем и Смоленском начнут ходить поезда. В колледжах Севастополя... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T21:59

2023-03-31T21:59

2023-03-31T21:59

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общество

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контрнаступление всу

железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Украинской армии предрекли катастрофу при попытке прорваться к Азовскому морю. Между Симферополем и Смоленском начнут ходить поезда. В колледжах Севастополя введут квоты для детей участников СВО. В Крыму военнослужащего осудили за дезертирство. На севере Крыма произошло смертельное ДТП.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ ждет катастрофаЛюбые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым обречены на провал. Такое мнение высказал глава парламента республики Владимир Константинов.По его словам, когда украинская армия потерпит поражение, Киев начнет искать мира с Россией, но это будет уже непросто. Глава крымского парламента считает, что с действующей киевской властью не должно быть никакого формального перемирия.Между Симферополем и Смоленском начнут ходить поездаПассажирский поезд "Таврия" №373/374 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения до Белгорода начинает курсировать с 29 апреля. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По сравнению с прошлым годом поезд ускорен примерно на два часа в обе стороны. Также в составе нынешнего поезда начнут курсировать беспересадочные вагоны до Белгорода.В мае поезд будет ходить один раз в два-три дня, а начиная с июня – через день. После 19 сентября поезд продолжит курсировать в отдельные дни.В колледжах Севастополя введут квоты для детей участников СВОПравительство Севастополя утвердило введение квот в учебных заведениях среднего профессионального образования для детей участников СВО в размере 10%. Абитуриенты этой категории смогут поступить без экзаменов на выбранные и востребованные для региона специальности. Соответствующее решение принято на заседании правительства.Это касается следующих севастопольских учреждений: "Торгово-экономический техникум", "Институт развития образования", "Колледж информационных технологий и промышленности", "Колледж сервиса и торговли, "Многопрофильный колледж имени Маршала инженерных войск А.В. Геловани", "Архитектурно-строительный техникум", "Профессиональный художественный колледж", "Судостроительный колледж", "Медицинский колледж имени Жени Дерюгиной".По словам и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максима Кривоноса, сейчас ведется подготовительная работа, по итогам которой будет определено точное количество будущих студентов, которых смогут принять по квоте в 2023-24 учебном году.Контрактника осудили за дезертирствоКонтрактник из Севастополя осужден на девять лет колонии строгого режима за дезертирство, которое объяснил нежеланием участвовать в спецоперации. Как установило судебное следствие, военнослужащий контрактной службы самовольно покинул воинскую часть в Севастополе, выехал из города и обосновался в одном из населенных пунктов в Крыму.Правоохранители задержали его в январе этого года, на тот момент он скрывался уже четыре месяца.На севере Крыма произошло смертельное ДТПОдин человек погиб и один пострадал при столкновении двух легковушек в Джанкойском районе Крыма. Авария произошла в пятницу на дороге Таврида – Джанкой – Красноперекопск в селе Новокрымское.Водитель Hyundai Creta при повороте налево не предоставил преимущество движения автомобилю ЗАЗ "Таврия". В результате водитель отечественной легковушки скончался от полученных травм. Кроме того, пассажир отечественного авто был госпитализирован в больницу.

https://crimea.ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-vsu-perecherknet-vozmozhnost-peregovorov---lukashenko-1127897857.html

https://crimea.ria.ru/20230331/ne-khotel-uchastvovat-v-svo-v-krymu-kontraktnik-osuzhden-za-dezertirstvo-1127895351.html

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