https://crimea.ria.ru/20230330/v-sevastopole-otkryli-pamyatnuyu-dosku-geroyu-svo-matrosu-leonidu-abdokovu-1127888569.html

В Севастополе открыли памятную доску герою СВО матросу Леониду Абдокову

В Севастополе открыли памятную доску герою СВО матросу Леониду Абдокову - РИА Новости Крым, 30.03.2023

В Севастополе открыли памятную доску герою СВО матросу Леониду Абдокову

Памятную доску участнику СВО, матросу Леониду Абдокову открыли на фасаде Севастопольского судостроительного колледжа. Об этом сообщили в отделе информационного... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T20:32

2023-03-30T20:32

2023-03-30T20:32

утраты

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

севастополь

крым

сво

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127888423_0:8:1113:634_1920x0_80_0_0_16f583a1a0bd884ac65d1b5cc27609dc.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Памятную доску участнику СВО, матросу Леониду Абдокову открыли на фасаде Севастопольского судостроительного колледжа. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота."На фасаде Севастопольского судостроительного колледжа торжественно открыли памятную доску участнику специальной военной операции, военнослужащему большого десантного корабля (БДК) "Саратов", матросу Леониду Абдокову, который погиб спасая своих сослуживцев, при выполнении боевых задач по обеспечению действий группировки российских сил на Мариупольском направлении", – сообщили в ведомстве.Леонид был машинистом трюмно-котельной команды корабля. С ним простились в Севастополе в июне 2022 года.На церемонии присутствовали родственники матроса, военнослужащие соединения десантных кораблей ЧФ, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, представители местной власти, педагоги и учащиеся учебного заведения, в котором учился герой.Замдирктора колледжа по учебно-производственной работе Лидия Сайкина вспоминает: "Леня всегда был любопытным. Когда к нему обращались – с удовольствием выполнял поручения, помогал, если надо оставался после уроков"."Наши ребята не прячутся за спины. Они действительно настоящие мужики. Если их призвали, они все пошли и сказали: "Нам нужно свой долг выполнить", – добавила женщина.Ранее в Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО матросу большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск" Егору Толмачеву, погибшему на Мариупольском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Байкеры и ополченцы высадили Русский лес на горе Гасфорта в Севастополе В Евпатории увековечили память троих героев спецоперации В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, крым, сво, новости крыма