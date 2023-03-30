Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230330/memorialnaya-doska-obschestvenniku-valeriyu-arbuzovu-poyavilas-v-simferopole-1127868635.html
В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов
В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов - РИА Новости Крым, 30.03.2023
В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов
В Симферополе на здании Дома профсоюзов открыли мемориальную доску видному крымскому общественному деятелю, бывшему главе крымских профсоюзов Валерию Арбузову. РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T13:26
2023-03-30T13:37
симферополь
новости
новости крыма
городская среда
общество
профсоюз
мдц "артек"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127868074_0:44:1620:955_1920x0_80_0_0_ceaf892f04eda0a14b6743dfac79abc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе на здании Дома профсоюзов открыли мемориальную доску видному крымскому общественному деятелю, бывшему главе крымских профсоюзов Валерию Арбузову.Он родился 29 октября 1934 года в крестьянской семье в селе Хомутовка Курской области. После учебы в педагогическом училище и геолого-географический факультет Ростовского-на-Дону университета работал и разнорабочим, и пионервожатым. Причем в известном на всю страну лагере "Артек", а затем – начальником пионерлагерь "Кипарисный".Дальнейшей ступенью в карьере Арбузова стала партийная деятельность, так как государство увидело в нем активного, неравнодушного и способного управленца: он занимал должность первого секретаря Ялтинского горкома комсомола, секретаря Крымского обкома. В 1963-1986гг. был инструктором, заместителем заведующего, заведующим отделом организационно-партийной работы Крымского обкома партии.В самое сложное для страны время – с 1986 по 2005 год был председателем Крымского областного совета профсоюзов, преобразованного, впоследствии, в Совет Федерации независимых профсоюзов Крыма. По воспоминаниям его коллег, Арбузов отдавал все свои знания, опыт и умение находить общий язык с первыми лицами республики делу защиты интересов человека труда.За свой долгий трудовой путь Валерий Арбузов был удостоен множества наград и званий, среди которых кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалей "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "За трудовое отличие", высшего знака отличия Республики Крым "За верность долгу", серебряного знака "За заслуги перед профсоюзным движением" Всеобщей конфедерации профсоюзов. Валерий Дмитриевич Арбузов - заслуженный работник социальной сферы Украины и Крыма, почетный работник профсоюзов Украины.О том, каким был человеком и руководителем Валерий Дмитриевич, говорят его коллеги:Валерий Арбузов скончался 18 марта 2022 года в Симферополе.
https://crimea.ria.ru/20210623/Sergeev-v-spiske-a-Tsenskiy-ne-znachitsya-voeval-doil-korov-pisal-1119713185.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127868074_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c51ddd56914456878bdc154e1c4ec8cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, новости, новости крыма, городская среда, общество, профсоюз, мдц "артек"
В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов

В Симферополе открыли памятную доску общественнику Валерию Арбузову

13:26 30.03.2023 (обновлено: 13:37 30.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открыли памятную доску Валерию Арбузову
В Симферополе открыли памятную доску Валерию Арбузову - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе на здании Дома профсоюзов открыли мемориальную доску видному крымскому общественному деятелю, бывшему главе крымских профсоюзов Валерию Арбузову.
Он родился 29 октября 1934 года в крестьянской семье в селе Хомутовка Курской области. После учебы в педагогическом училище и геолого-географический факультет Ростовского-на-Дону университета работал и разнорабочим, и пионервожатым. Причем в известном на всю страну лагере "Артек", а затем – начальником пионерлагерь "Кипарисный".
Дальнейшей ступенью в карьере Арбузова стала партийная деятельность, так как государство увидело в нем активного, неравнодушного и способного управленца: он занимал должность первого секретаря Ялтинского горкома комсомола, секретаря Крымского обкома. В 1963-1986гг. был инструктором, заместителем заведующего, заведующим отделом организационно-партийной работы Крымского обкома партии.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открыли памятную доску Валерию Арбузову
В Симферополе открыли памятную доску Валерию Арбузову
1 из 3
В Симферополе открыли памятную доску Валерию Арбузову
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открыли памятную доску Валерию Арбузову
В Симферополе открыли памятную доску Валерию Арбузову
2 из 3
В Симферополе открыли памятную доску Валерию Арбузову
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открыли памятную доску Валерию Арбузову
В Симферополе открыли памятную доску Валерию Арбузову
3 из 3
В Симферополе открыли памятную доску Валерию Арбузову
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
В Симферополе открыли памятную доску Валерию Арбузову
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
В Симферополе открыли памятную доску Валерию Арбузову
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
В Симферополе открыли памятную доску Валерию Арбузову
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В самое сложное для страны время – с 1986 по 2005 год был председателем Крымского областного совета профсоюзов, преобразованного, впоследствии, в Совет Федерации независимых профсоюзов Крыма. По воспоминаниям его коллег, Арбузов отдавал все свои знания, опыт и умение находить общий язык с первыми лицами республики делу защиты интересов человека труда.
За свой долгий трудовой путь Валерий Арбузов был удостоен множества наград и званий, среди которых кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалей "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "За трудовое отличие", высшего знака отличия Республики Крым "За верность долгу", серебряного знака "За заслуги перед профсоюзным движением" Всеобщей конфедерации профсоюзов. Валерий Дмитриевич Арбузов - заслуженный работник социальной сферы Украины и Крыма, почетный работник профсоюзов Украины.
О том, каким был человеком и руководителем Валерий Дмитриевич, говорят его коллеги:
"Валерия Арбузова отличали такие черты характера, как доброжелательность, уважительное отношение к людям, коллегам по работе, исполнительность, оперативность, предельная объективность при рассмотрении любого вопроса, качественная подготовка материалов", - пишет в книге воспоминаний "Радость, гордость и грусть" первый секретарь Крымского обкома Компартии Украины в 1977-1987 гг., член ЦК КПСС В.С. Макаренко.
Валерий Арбузов скончался 18 марта 2022 года в Симферополе.
Памятная доска Сергеева-Ценского - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня 2021, 12:57
В Симферополе открыли памятную доску русскому и советскому писателю Сергееву-Ценскому
СимферопольНовостиНовости КрымаГородская средаОбществоПрофсоюзМДЦ "Артек"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:08Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войск
14:46Развожаев предупредил о звуках взрывов в Севастополе
14:22Жестокое убийство в Джанкое: женщина заколола сожителя отверткой и ножом
14:0910 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту
13:47Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию
13:26В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов
13:09МИД: работа задержанного сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистике
12:32Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО
12:16Наступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угроз
12:02Участие в нацбатах хотят признать преступлением без срока давности
11:47В Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры
11:42В Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствие
11:33Зеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы"
11:31В Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документы 0:41
11:18В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьер
11:10ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж
11:04Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты
10:51Иск Киево-Печерской лавры принят к рассмотрению - адвокат
10:34В Симферополе машина с людьми улетела с обрыва в водохранилище
10:21Скачок заболеваемости: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния