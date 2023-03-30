https://crimea.ria.ru/20230330/memorialnaya-doska-obschestvenniku-valeriyu-arbuzovu-poyavilas-v-simferopole-1127868635.html

В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов

В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов - РИА Новости Крым, 30.03.2023

В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов

В Симферополе на здании Дома профсоюзов открыли мемориальную доску видному крымскому общественному деятелю, бывшему главе крымских профсоюзов Валерию Арбузову. РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T13:26

2023-03-30T13:26

2023-03-30T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе на здании Дома профсоюзов открыли мемориальную доску видному крымскому общественному деятелю, бывшему главе крымских профсоюзов Валерию Арбузову.Он родился 29 октября 1934 года в крестьянской семье в селе Хомутовка Курской области. После учебы в педагогическом училище и геолого-географический факультет Ростовского-на-Дону университета работал и разнорабочим, и пионервожатым. Причем в известном на всю страну лагере "Артек", а затем – начальником пионерлагерь "Кипарисный".Дальнейшей ступенью в карьере Арбузова стала партийная деятельность, так как государство увидело в нем активного, неравнодушного и способного управленца: он занимал должность первого секретаря Ялтинского горкома комсомола, секретаря Крымского обкома. В 1963-1986гг. был инструктором, заместителем заведующего, заведующим отделом организационно-партийной работы Крымского обкома партии.В самое сложное для страны время – с 1986 по 2005 год был председателем Крымского областного совета профсоюзов, преобразованного, впоследствии, в Совет Федерации независимых профсоюзов Крыма. По воспоминаниям его коллег, Арбузов отдавал все свои знания, опыт и умение находить общий язык с первыми лицами республики делу защиты интересов человека труда.За свой долгий трудовой путь Валерий Арбузов был удостоен множества наград и званий, среди которых кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалей "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "За трудовое отличие", высшего знака отличия Республики Крым "За верность долгу", серебряного знака "За заслуги перед профсоюзным движением" Всеобщей конфедерации профсоюзов. Валерий Дмитриевич Арбузов - заслуженный работник социальной сферы Украины и Крыма, почетный работник профсоюзов Украины.О том, каким был человеком и руководителем Валерий Дмитриевич, говорят его коллеги:Валерий Арбузов скончался 18 марта 2022 года в Симферополе.

https://crimea.ria.ru/20210623/Sergeev-v-spiske-a-Tsenskiy-ne-znachitsya-voeval-doil-korov-pisal-1119713185.html

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симферополь, новости, новости крыма, городская среда, общество, профсоюз, мдц "артек"