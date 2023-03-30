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Главные новости Крыма: 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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Главные новости Крыма: 30 марта
Главные новости Крыма: 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Главные новости Крыма: 30 марта
Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию. В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги. В Севастополе... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T21:56
2023-03-30T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию. В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги. В Севастополе иностранцы попались на наркотиках: им грозит пожизненное. Жестокое убийство в Джанкое: женщина заколола сожителя отверткой и ножом. 10 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту. Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых. В Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры. В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ДТП, жестокие убийства и диверсииВ Севастополе рейсовый автобус на повороте дороги по пути в Инкерман сошел в кювет – водитель не справился с управлением на дороге, покрытие которой было скользким после выпавшего ночью снега.В Севастополе оперативники при поддержке полицейского спецназа задержали с особо крупной партией наркотиков двух иностранцев – им грозит пожизненное.В Крыму вынесли приговор 39-летнему жителю села Пионерское, который устроил пожар в военном комиссариате и пытался взорвать железнодорожные пути, диверсанту назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы.45-летняя жительница Джанкоя предстанет перед судом за убийство сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Критика власти и мемориальная доскаГлава республики Сергей Аксенов на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований раскритиковал власти городов и районов за неисполнение поручений по уборке, ремонту дорог и формированию списков на догазификацию.В Симферополе на здании Дома профсоюзов открыли мемориальную доску видному крымскому общественному деятелю, бывшему главе крымских профсоюзов Валерию Арбузову.Сакура и весенние заморозкиУникальный фестиваль цветения сакуры состоится с 27 по 30 апреля в Японском саду "Шесть чувств", расположенном на территории курорта Mriya Resort &amp; SPA на Южном берегу Крыма. Он объединит мастеров японской культуры и искусства, а также предоставит жителям и гостям полуострова уникальную возможность полюбоваться цветущими деревьями.Резкое похолодание в Крыму может пагубно отразиться на урожае зерновых и плодовых культур, особенно, если мороз ударит не только утром, но и днем. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.
https://crimea.ria.ru/20230330/detyam-interesno-artekovtsam-rasskazali-o-pravilakh-uspekha-v-sotssetyakh-1127887266.html
https://crimea.ria.ru/20230330/v-sevastopole-otkryli-pamyatnuyu-dosku-geroyu-svo-matrosu-leonidu-abdokovu-1127888569.html
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РИА Новости Крым
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крым, главное за день, новости, новости крыма, общество, политика
Главные новости Крыма: 30 марта

Главные события и новости четверга, 30 марта

21:56 30.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛасточкино гнездо
Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию. В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги. В Севастополе иностранцы попались на наркотиках: им грозит пожизненное. Жестокое убийство в Джанкое: женщина заколола сожителя отверткой и ножом. 10 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту. Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых. В Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры. В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ДТП, жестокие убийства и диверсии

В Севастополе рейсовый автобус на повороте дороги по пути в Инкерман сошел в кювет – водитель не справился с управлением на дороге, покрытие которой было скользким после выпавшего ночью снега.
В Севастополе оперативники при поддержке полицейского спецназа задержали с особо крупной партией наркотиков двух иностранцев – им грозит пожизненное.
В Крыму вынесли приговор 39-летнему жителю села Пионерское, который устроил пожар в военном комиссариате и пытался взорвать железнодорожные пути, диверсанту назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы.
"Согласно приговору суда, житель Республики Крым, будучи против проведения специальной военной операции, в мае 2022 года совершил диверсию путем поджога военного комиссариата расположенного в городе Симферополь, с целью подрыва обороноспособности и экономической безопасности России", - говорится в сообщении.
45-летняя жительница Джанкоя предстанет перед судом за убийство сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Блогер Сандро и сотрудник РИА Новости Крым рассказали артековцам правила успешных соцсетей - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
19:04
Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях

Критика власти и мемориальная доска

Глава республики Сергей Аксенов на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований раскритиковал власти городов и районов за неисполнение поручений по уборке, ремонту дорог и формированию списков на догазификацию.
В Симферополе на здании Дома профсоюзов открыли мемориальную доску видному крымскому общественному деятелю, бывшему главе крымских профсоюзов Валерию Арбузову.
В Севастополе открыли памятную доску герою СВО матросу Леониду Абдокову
20:32
В Севастополе открыли памятную доску герою СВО матросу Леониду Абдокову

Сакура и весенние заморозки

Уникальный фестиваль цветения сакуры состоится с 27 по 30 апреля в Японском саду "Шесть чувств", расположенном на территории курорта Mriya Resort & SPA на Южном берегу Крыма. Он объединит мастеров японской культуры и искусства, а также предоставит жителям и гостям полуострова уникальную возможность полюбоваться цветущими деревьями.
Резкое похолодание в Крыму может пагубно отразиться на урожае зерновых и плодовых культур, особенно, если мороз ударит не только утром, но и днем. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.
Власти Крыма добавили 150 миллионов на оздоровление детей - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
20:46
Власти Крыма добавили 150 миллионов на оздоровление детей
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Заголовок открываемого материала
21:56Главные новости Крыма: 30 марта
21:15Футбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ
20:46Власти Крыма добавили 150 миллионов на оздоровление детей 0:54
20:44СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики"
20:32В Севастополе открыли памятную доску герою СВО матросу Леониду Абдокову
20:27Киев счел недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ
20:05В Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человек
19:51Призовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве
19:45Захарова высказалась о возможном присоединении Армении к МУС
19:16"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами
19:04Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях 1:01
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18:32СЗ Лучистое и Прибрежное присоединились к Группе компаний "ИнтерСтрой"
18:15В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги
17:34Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых
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