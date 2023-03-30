https://crimea.ria.ru/20230330/glavnye-novosti-kryma-30-marta-1127889653.html

Главные новости Крыма: 30 марта

Главные новости Крыма: 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Главные новости Крыма: 30 марта

Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию. В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги. В Севастополе... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T21:56

2023-03-30T21:56

2023-03-30T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию. В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги. В Севастополе иностранцы попались на наркотиках: им грозит пожизненное. Жестокое убийство в Джанкое: женщина заколола сожителя отверткой и ножом. 10 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту. Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых. В Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры. В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ДТП, жестокие убийства и диверсииВ Севастополе рейсовый автобус на повороте дороги по пути в Инкерман сошел в кювет – водитель не справился с управлением на дороге, покрытие которой было скользким после выпавшего ночью снега.В Севастополе оперативники при поддержке полицейского спецназа задержали с особо крупной партией наркотиков двух иностранцев – им грозит пожизненное.В Крыму вынесли приговор 39-летнему жителю села Пионерское, который устроил пожар в военном комиссариате и пытался взорвать железнодорожные пути, диверсанту назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы.45-летняя жительница Джанкоя предстанет перед судом за убийство сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Критика власти и мемориальная доскаГлава республики Сергей Аксенов на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований раскритиковал власти городов и районов за неисполнение поручений по уборке, ремонту дорог и формированию списков на догазификацию.В Симферополе на здании Дома профсоюзов открыли мемориальную доску видному крымскому общественному деятелю, бывшему главе крымских профсоюзов Валерию Арбузову.Сакура и весенние заморозкиУникальный фестиваль цветения сакуры состоится с 27 по 30 апреля в Японском саду "Шесть чувств", расположенном на территории курорта Mriya Resort & SPA на Южном берегу Крыма. Он объединит мастеров японской культуры и искусства, а также предоставит жителям и гостям полуострова уникальную возможность полюбоваться цветущими деревьями.Резкое похолодание в Крыму может пагубно отразиться на урожае зерновых и плодовых культур, особенно, если мороз ударит не только утром, но и днем. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.

https://crimea.ria.ru/20230330/detyam-interesno-artekovtsam-rasskazali-o-pravilakh-uspekha-v-sotssetyakh-1127887266.html

https://crimea.ria.ru/20230330/v-sevastopole-otkryli-pamyatnuyu-dosku-geroyu-svo-matrosu-leonidu-abdokovu-1127888569.html

https://crimea.ria.ru/20230330/vlasti-kryma-dobavili-150-millionov-na-ozdorovlenie-detey-1127878048.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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