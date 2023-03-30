Главные новости Крыма: 30 марта
Главные события и новости четверга, 30 марта
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛасточкино гнездо
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию. В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги. В Севастополе иностранцы попались на наркотиках: им грозит пожизненное. Жестокое убийство в Джанкое: женщина заколола сожителя отверткой и ножом. 10 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту. Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых. В Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры. В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ДТП, жестокие убийства и диверсии
В Севастополе рейсовый автобус на повороте дороги по пути в Инкерман сошел в кювет – водитель не справился с управлением на дороге, покрытие которой было скользким после выпавшего ночью снега.
В Севастополе оперативники при поддержке полицейского спецназа задержали с особо крупной партией наркотиков двух иностранцев – им грозит пожизненное.
В Крыму вынесли приговор 39-летнему жителю села Пионерское, который устроил пожар в военном комиссариате и пытался взорвать железнодорожные пути, диверсанту назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы.
"Согласно приговору суда, житель Республики Крым, будучи против проведения специальной военной операции, в мае 2022 года совершил диверсию путем поджога военного комиссариата расположенного в городе Симферополь, с целью подрыва обороноспособности и экономической безопасности России", - говорится в сообщении.
45-летняя жительница Джанкоя предстанет перед судом за убийство сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Критика власти и мемориальная доска
Глава республики Сергей Аксенов на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований раскритиковал власти городов и районов за неисполнение поручений по уборке, ремонту дорог и формированию списков на догазификацию.
В Симферополе на здании Дома профсоюзов открыли мемориальную доску видному крымскому общественному деятелю, бывшему главе крымских профсоюзов Валерию Арбузову.
Сакура и весенние заморозки
Уникальный фестиваль цветения сакуры состоится с 27 по 30 апреля в Японском саду "Шесть чувств", расположенном на территории курорта Mriya Resort & SPA на Южном берегу Крыма. Он объединит мастеров японской культуры и искусства, а также предоставит жителям и гостям полуострова уникальную возможность полюбоваться цветущими деревьями.
Резкое похолодание в Крыму может пагубно отразиться на урожае зерновых и плодовых культур, особенно, если мороз ударит не только утром, но и днем. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.