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В Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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В Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры
В Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры - РИА Новости Крым, 30.03.2023
В Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры
Уникальный фестиваль цветения сакуры состоится с 27 по 30 апреля в Японском саду "Шесть чувств", расположенном на территории курорта Mriya Resort & SPA на Южном РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T11:47
2023-03-30T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Уникальный фестиваль цветения сакуры состоится с 27 по 30 апреля в Японском саду "Шесть чувств", расположенном на территории курорта Mriya Resort &amp; SPA на Южном берегу Крыма. Он объединит мастеров японской культуры и искусства, а также предоставит жителям и гостям полуострова уникальную возможность полюбоваться цветущими деревьями.Для японцев период цветения - целое событие, когда принято любоваться сакурой днем и ночью, устраивать праздничные мероприятия или просто отдыхать под красивыми деревьями. Этот период имеет глубокий символический смысл - означает начало нового цикла жизни и приход весны. Поэтому участников фестиваля ждет полное погружение в эту атмосферу, знакомство с культурой Японии, участие в традиционных церемониях и, конечно, любование цветами."Каждый день фестиваля наполнен разнообразной событийной программой. Гости поучаствуют в мастер-классах по различным видам искусств Японии, медитациях с приглашенными экспертами, поиграют в японские игры, послушают концерт японской музыки, посмотрят фаер-шоу под барабаны Тайко", - добавили организаторы мероприятия.А 29 и 30 апреля в рамках фестиваля сакуры в курортном комплексе пройдет гастроужин "7 принципов самурая", представленный авторскими блюдами от шеф-повара ресторана Mandarin Егора Курдицкого. Гостей вечера ждут welcome-drink, семь курсов блюд, олицетворяющих каждый из принципов самурая, а также танцевальные экспириенсы от актеров и многое другое.Подробности о фестивале и участии в нем уточняйте на сайте организаторов или по номеру телефона: 8 800 222 48 12.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pSYMLDdayc
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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mriya resort &spa, ялта, юбк, крым, новости, общество
В Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры

На Южном берегу Крыма пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры

11:47 30.03.2023
 
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAВ Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры
В Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Уникальный фестиваль цветения сакуры состоится с 27 по 30 апреля в Японском саду "Шесть чувств", расположенном на территории курорта Mriya Resort & SPA на Южном берегу Крыма. Он объединит мастеров японской культуры и искусства, а также предоставит жителям и гостям полуострова уникальную возможность полюбоваться цветущими деревьями.
"В рамках фестиваля пройдут выступления артистов, чайные церемонии, мастер-классы, японская ярмарка и фотосессии под сакурой. Сакура - это символ весны и красоты в Японии. Ее цветение привлекает туристов со всего мира и является одним из самых ярких событий в культурной жизни страны. Для всех гостей Крыма есть уникальная возможность увидеть цветение, которое продлится всего несколько дней и бывает один раз в году", - сообщили организаторы.
Для японцев период цветения - целое событие, когда принято любоваться сакурой днем и ночью, устраивать праздничные мероприятия или просто отдыхать под красивыми деревьями. Этот период имеет глубокий символический смысл - означает начало нового цикла жизни и приход весны. Поэтому участников фестиваля ждет полное погружение в эту атмосферу, знакомство с культурой Японии, участие в традиционных церемониях и, конечно, любование цветами.
"Каждый день фестиваля наполнен разнообразной событийной программой. Гости поучаствуют в мастер-классах по различным видам искусств Японии, медитациях с приглашенными экспертами, поиграют в японские игры, послушают концерт японской музыки, посмотрят фаер-шоу под барабаны Тайко", - добавили организаторы мероприятия.
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAВ рамках фестиваля пройдут выступления артистов, чайные церемонии, мастер-классы, японская ярмарка и фотосессии под сакурой
В рамках фестиваля пройдут выступления артистов, чайные церемонии, мастер-классы, японская ярмарка и фотосессии под сакурой
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
В рамках фестиваля пройдут выступления артистов, чайные церемонии, мастер-классы, японская ярмарка и фотосессии под сакурой
А 29 и 30 апреля в рамках фестиваля сакуры в курортном комплексе пройдет гастроужин "7 принципов самурая", представленный авторскими блюдами от шеф-повара ресторана Mandarin Егора Курдицкого. Гостей вечера ждут welcome-drink, семь курсов блюд, олицетворяющих каждый из принципов самурая, а также танцевальные экспириенсы от актеров и многое другое.
Подробности о фестивале и участии в нем уточняйте на сайте организаторов или по номеру телефона: 8 800 222 48 12.
*реклама
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,
mriyaresort.com
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