https://crimea.ria.ru/20230330/v-krymu-proydet-unikalnyy-festival-tsveteniya-sakury-1127864240.html

В Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры

В Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры - РИА Новости Крым, 30.03.2023

В Крыму пройдет уникальный фестиваль цветения сакуры

Уникальный фестиваль цветения сакуры состоится с 27 по 30 апреля в Японском саду "Шесть чувств", расположенном на территории курорта Mriya Resort & SPA на Южном РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T11:47

2023-03-30T11:47

2023-03-30T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Уникальный фестиваль цветения сакуры состоится с 27 по 30 апреля в Японском саду "Шесть чувств", расположенном на территории курорта Mriya Resort & SPA на Южном берегу Крыма. Он объединит мастеров японской культуры и искусства, а также предоставит жителям и гостям полуострова уникальную возможность полюбоваться цветущими деревьями.Для японцев период цветения - целое событие, когда принято любоваться сакурой днем и ночью, устраивать праздничные мероприятия или просто отдыхать под красивыми деревьями. Этот период имеет глубокий символический смысл - означает начало нового цикла жизни и приход весны. Поэтому участников фестиваля ждет полное погружение в эту атмосферу, знакомство с культурой Японии, участие в традиционных церемониях и, конечно, любование цветами."Каждый день фестиваля наполнен разнообразной событийной программой. Гости поучаствуют в мастер-классах по различным видам искусств Японии, медитациях с приглашенными экспертами, поиграют в японские игры, послушают концерт японской музыки, посмотрят фаер-шоу под барабаны Тайко", - добавили организаторы мероприятия.А 29 и 30 апреля в рамках фестиваля сакуры в курортном комплексе пройдет гастроужин "7 принципов самурая", представленный авторскими блюдами от шеф-повара ресторана Mandarin Егора Курдицкого. Гостей вечера ждут welcome-drink, семь курсов блюд, олицетворяющих каждый из принципов самурая, а также танцевальные экспириенсы от актеров и многое другое.Подробности о фестивале и участии в нем уточняйте на сайте организаторов или по номеру телефона: 8 800 222 48 12.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pSYMLDdayc

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, ялта, юбк, крым, новости, общество