https://crimea.ria.ru/20230327/glavnye-sobytiya-kryma-27-marta-1127804725.html

Главные события Крыма: 27 марта

Главные события Крыма: 27 марта - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Главные события Крыма: 27 марта

В Крыму выявили нарушения при возведении спорткомплексов. В Евпатории увековечили память троих героев спецоперации. Из Симферополя в Скадовск запускают новый... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T21:29

2023-03-27T21:29

2023-03-27T21:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Крыму выявили нарушения при возведении спорткомплексов. В Евпатории увековечили память троих героев спецоперации. Из Симферополя в Скадовск запускают новый автобусный маршрут. На полуостров идут морозы и снег. В Крыму отреагировали на размещение ядерного оружия России в Белоруссии.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Нарушения при возведении спорткомплексовКомитет по противодействию коррупции Республики Крым выявил нарушения при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе Симферопольского района.Нарушения связаны с недостачей ряда товарно-материальных ценностей, а также оплатой работ, которые фактически не были выполнены на сумму, превышающую 60 млн рублей.Также в ходе проверки сотрудники комитета установили, что для наполнения одного из комплексов были закуплены спортивные тренажеры на сумму 27,8 млн рублей, которые впоследствии были переданы в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортклубов Симферополя.В Евпатории увековечили память героев спецоперацииВ Евпатории открыли мемориальные доски в память о троих погибших в ходе спецоперации героях. Траурные митинги прошли у школы №12, где учились майор Вячеслав Каренко и рядовой Николай Милютин, а также у дома, где жил капитан Максим Уланов. Каждый из них посмертно награжден орденом Мужества.В церемонии открытия памятных досок приняли участие родные погибших военнослужащих, педагоги и ученики школ, а также местные власти.Новый автобусный маршрут в СкадовскС 31 марта из Симферополя в Скадовск Херсонской области запускают новый дополнительный автобусный маршрут. Время отправления из Симферополя – 7:00, из Скадовска - 13:00.Кроме того, продолжается ежедневная отправка пассажиров по направлениям Геническ – Ялта, Джанкой – Геническ и Скадовск – Симферополь. Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов и через терминалы банков.На Крым надвигается штормВ Крыму с 28 по 30 марта ожидаются сильные дожди, мокрый снег и резкое падение температуры. По данным Крымского гидрометцентра, 28 марта над полуостровом прольются дожди, местами сильные, 29 и 30 марта ожидается мокрый снег, в горах – снег. 28 и 29 марта усилится юго-западный ветр с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12 градусов и ночью составит -4…+1, днем +1…6 градусов.При этом в Севастополе в ночь на 28 марта ожидается усиление ветра до 25 м/с. Температура воздуха при этом составит +12...14 градусов.В Крыму оценили размещение ядерного оружия РФ в БелоруссииРазмещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии – ответ Западу на стремление обострить кризис на Украине, который "уже его адресатами воспринят". Кроме того, это решения стало простым следованием Москвы ее союзническим обязательствам перед Беларусью, воевать с которой уже готовится недружественное западное "полуокружение", заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов."Ее соседи, такие как Польша, Литва, Украина, не особо скрываясь, пытались организовать в Минске смену политического режима, нагнетают военную напряженность, ведут оголтелую антибелорусскую пропаганду. Фактически они вовсю готовятся к войне с Белоруссией", – написал Константинов в своем Telegram-канале.

https://crimea.ria.ru/20230327/v-krymu-nashli-narusheniya-na-60-mln-rubley-pri-vozvedenii-sportkompleksov-1127788792.html

https://crimea.ria.ru/20230327/iz-kryma-v-skadovsk-zapuskayut-novyy-avtobusnyy-marshrut-1127798296.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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