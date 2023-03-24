https://crimea.ria.ru/20230324/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-stoyat-pochti-sto-mashin-1127744075.html

В очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машин

В очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машин - РИА Новости Крым, 24.03.2023

В очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машин

Со стороны Тамани в очереди на Керченскую паромную переправу стоят более 90 автомобилей. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T10:05

2023-03-24T10:05

2023-03-24T10:05

керченская паромная переправа

транспорт

крым

керчь

кубань

керченский пролив

новости крыма

минтруд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126768240_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d9003d97b8cb13d28f12e188ad0ae178.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Со стороны Тамани в очереди на Керченскую паромную переправу стоят более 90 автомобилей. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. Очередь на паромы в КрымКак сообщалось ранее, накануне переправа приостанавливала работу из-за сильного тумана. Утром 24 марта курсирование паромов возобновили в нормальном режиме. Трафик и погодаВ первой половине дня в проливе действует штормовое предупреждение в связи с дымкой, видимость 1-2 км.Согласно прогнозу Росгидромета, 24 марта ветер южный 5-10 м/с, без осадков, волна 20-70 см, температура воздуха +13...+15 градусов, температура воды в море +8...+10.За минувшие сутки паромы "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 257 машин и 258 пассажиров."С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 110,7 тыс. пассажиров, 88,1 тыс. единиц автотранспорта и 10,9 тыс. железнодорожных вагонов", - уточнили в Минтрансе.В крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендован сухопутный маршрут через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мостуАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымЖелезнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету

крым

керчь

кубань

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, крым, керчь, кубань, керченский пролив, новости крыма, минтруд рф