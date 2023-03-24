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В очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машин
В очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машин - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машин
Со стороны Тамани в очереди на Керченскую паромную переправу стоят более 90 автомобилей. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T10:05
2023-03-24T10:05
2023-03-24T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Со стороны Тамани в очереди на Керченскую паромную переправу стоят более 90 автомобилей. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. Очередь на паромы в КрымКак сообщалось ранее, накануне переправа приостанавливала работу из-за сильного тумана. Утром 24 марта курсирование паромов возобновили в нормальном режиме. Трафик и погодаВ первой половине дня в проливе действует штормовое предупреждение в связи с дымкой, видимость 1-2 км.Согласно прогнозу Росгидромета, 24 марта ветер южный 5-10 м/с, без осадков, волна 20-70 см, температура воздуха +13...+15 градусов, температура воды в море +8...+10.За минувшие сутки паромы "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 257 машин и 258 пассажиров."С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 110,7 тыс. пассажиров, 88,1 тыс. единиц автотранспорта и 10,9 тыс. железнодорожных вагонов", - уточнили в Минтрансе.В крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендован сухопутный маршрут через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мостуАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымЖелезнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, транспорт, крым, керчь, кубань, керченский пролив, новости крыма, минтруд рф
В очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машин
Оперштаб: очереди на Керченскую паромную переправу ожидает более 90 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Со стороны Тамани в очереди на Керченскую паромную переправу стоят более 90 автомобилей. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
Очередь на паромы в Крым
"С утра 24 марта на парковке в поселке Ильич находится 91 автомобиль. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, накануне переправа приостанавливала работу из-за сильного тумана. Утром 24 марта курсирование паромов возобновили
в нормальном режиме.
Трафик и погода
В первой половине дня в проливе действует штормовое предупреждение в связи с дымкой, видимость 1-2 км.
Согласно прогнозу Росгидромета, 24 марта ветер южный 5-10 м/с, без осадков, волна 20-70 см, температура воздуха +13...+15 градусов, температура воды в море +8...+10.
За минувшие сутки паромы "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 257 машин и 258 пассажиров.
"С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 110,7 тыс. пассажиров, 88,1 тыс. единиц автотранспорта и 10,9 тыс. железнодорожных вагонов", - уточнили в Минтрансе.
В крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендован сухопутный маршрут через новые регионы.
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