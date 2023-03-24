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Что происходит на Керченской паромной переправе - данные МЧС - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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Что происходит на Керченской паромной переправе - данные МЧС
Что происходит на Керченской паромной переправе - данные МЧС - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Что происходит на Керченской паромной переправе - данные МЧС
Работа Керченской паромной переправы возобновлена после ночного перерыва, паромы на линии курсируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T09:00
2023-03-24T09:00
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы возобновлена после ночного перерыва, паромы на линии курсируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по КрымуСитуация на переправе"По состоянию на 5 часов тура 24 марта движение паромов на Керченской паромной переправе возбновлено", - сказано в сообщении спасателей.Отмечается, что паромы, соединяющие Керчь и Тамань, курсируют в штатном режиме.Накануне вечером курсирование паромов временно приостанавливали из-за тумана.Сухопутный маршрутС учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Сухопутный коридор проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, транспорт, крым, керчь, кубань, керченский пролив, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Что происходит на Керченской паромной переправе - данные МЧС

МЧС: Работа Керченской паромной переправы возобновлена

09:00 24.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра.
Паром Лаврентий в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра. - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы возобновлена после ночного перерыва, паромы на линии курсируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Крыму

Ситуация на переправе

"По состоянию на 5 часов тура 24 марта движение паромов на Керченской паромной переправе возбновлено", - сказано в сообщении спасателей.
Отмечается, что паромы, соединяющие Керчь и Тамань, курсируют в штатном режиме.
Накануне вечером курсирование паромов временно приостанавливали из-за тумана.

Сухопутный маршрут

С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
Сухопутный коридор проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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Керченская паромная переправаТранспортКрымКерчьКубаньКерченский проливНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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