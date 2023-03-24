https://crimea.ria.ru/20230324/chto-proiskhodit-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave---dannye-mchs-1127742532.html

Что происходит на Керченской паромной переправе - данные МЧС

Что происходит на Керченской паромной переправе - данные МЧС - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Что происходит на Керченской паромной переправе - данные МЧС

Работа Керченской паромной переправы возобновлена после ночного перерыва, паромы на линии курсируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T09:00

2023-03-24T09:00

2023-03-24T09:00

керченская паромная переправа

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы возобновлена после ночного перерыва, паромы на линии курсируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по КрымуСитуация на переправе"По состоянию на 5 часов тура 24 марта движение паромов на Керченской паромной переправе возбновлено", - сказано в сообщении спасателей.Отмечается, что паромы, соединяющие Керчь и Тамань, курсируют в штатном режиме.Накануне вечером курсирование паромов временно приостанавливали из-за тумана.Сухопутный маршрутС учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Сухопутный коридор проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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