https://crimea.ria.ru/20230324/glavnye-sobytiya-kryma-24-marta-1127760377.html

Главные события Крыма: 24 марта

Главные события Крыма: 24 марта - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Главные события Крыма: 24 марта

Что будет с курортным сезоном в Крыму. Крым и Запорожская область подписали меморандум о сотрудничестве. В Крыму проходят плановые учения военных и силовиков. В РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T21:45

2023-03-24T21:45

2023-03-24T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Что будет с курортным сезоном в Крыму. Крым и Запорожская область подписали меморандум о сотрудничестве. В Крыму проходят плановые учения военных и силовиков. В Севастополе увековечили память погибших в СВО моряков. Как "Крымский СМЕРШ" вычисляет пронацистких "ждунов".Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Что ждать от курортного сезона в КрымуКрым в условиях снижения турпотока, связанного с логистическими сложностями, получит два миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли, сообщил глава республики Сергей Аксенов.В свою очередь министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что туристический бизнес республики привык маневрировать" в непростых условиях. Для потребителей средства размещения предлагают скидки и дополнительные опции, поэтому отдыхать в Крыму и в межсезонье, и летом становится достаточно выгодно.Крым и Запорожская область подписали меморандум о сотрудничествеМинистерства экономического развития Республики Крым и Севастополя подписали меморандумы о взаимном сотрудничестве с Запорожской областью. Об этом на бизнес-форму в Алуште сообщил и. о. министра экономического развития нового региона Юрий Гуськов.Подписание меморандумов - это новый этап развития взаимодействия между субъектами РФ. Прежде всего в экономике, развитии предприятий области и обмена опытом, который прошел Крым за это время", – сказал он.Гуськов также обозначил направления, в которых первые шаги уже делаются, в частности по развитию "инструментария для малого и среднего бизнеса". В Крыму проходят плановые учения военных и силовиковГромкие звуки, которые жители Севастополя слышали в пятницу днем, связаны с плановыми учениями сил ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.О плановых учениях предупредила также глава администрации Евпатории Елена Демидова: они начались накануне, и работа продолжается. На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякамВ Севастополе на причале Минная стенка открыли памятную доску в честь погибших в зоне СВО моряков из экипажей двух кораблей Черноморского флота – "Саратов" и "Новочеркасск". На церемонии присутствовали родственники погибших бойцов, командование Крымской военно-морской базы, военнослужащие соединения десантных кораблей, ветераны ВМФ, а также духовенство и юнармейцы.Как "Крымский СМЕРШ" вычисляет "ждунов"Автор гражданской инициативы "Крымский СМЕРШ", общественник и блогер Александр Талипов рассказал, как работает организация против "ждунов", дискредитирующих ВС РФ."Крымский СМЕРШ" направлен на безопасность нашего государства. Тут никто не привязывает людей к столбам, не применяет к ним физической расправы. Мы фиксируем состав административного либо уголовного правонарушения –дискредитация ВС РФ, публичная демонстрация нацисткой символики и так далее. Дальше работают правоохранители", –рассказал Талипов.Он также привел примеры случаев, как его команда вычисляет нарушителей и провокаторов.

https://crimea.ria.ru/20230324/v-krym-zapustyat-dopolnitelnye-poezda-1127757300.html

https://crimea.ria.ru/20230324/sbivshikh-drony-v-krymu-devushek--voennosluzhaschikh-nagradili-ordenami-muzhestva-1127749740.html

https://crimea.ria.ru/20230324/kogda-sber-otkroet-svoi-otdeleniya-v-krymu-1127755084.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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