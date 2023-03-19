https://crimea.ria.ru/20230319/zachem-nuzhno-izuchat-istoriyu--ekspert-1127621367.html
Зачем нужно изучать историю – эксперт
Зачем нужно изучать историю – эксперт - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Зачем нужно изучать историю – эксперт
Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил начальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, политический журналист Александр... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T08:24
2023-03-19T08:24
2023-03-19T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Изучение гуманитарных наук является вопросом государственной безопасности страны, фактического выживания и самого факта существования государства. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил начальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, политический журналист Александр Мащенко.Вопрос чрезвычайной важности"Если государство не будет развивать гуманитарные науки и строить суверенный гуманитарный образовательный процесс, то народ будет учить историю по чужим учебникам", - сказал Александр Мащенко.С ним согласен профессор Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Орехов. Он уточнил, что одним из результатов прежней образовательной системы стал массовый выезд граждан с началом СВО "в тот момент, когда наша страна оказалась перед испытаниями".По словам Александра Мащенко, воссоединение Крыма с Россией стало возможным потому, что подавляющее большинство крымчан пришли на референдум для выражения гражданской позиции."Создавали общественное мнение, чтобы вести за собой людей те, кто еще учился в Советском Союзе и получил образование по старым добрым образцам и методикам. Не было бы этого – выросло бы поколение, подобное тому, что воюет с нами сейчас на Украине", - констатировал Александр Мащенко.Назад к традиционной системеРанее эксперты констатировали ухудшение качества подготовки студентов в российских вузах из-за копирования западных стандартов в этой сфере. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком обучения от 4 до 6 лет. Глава государства также поручил повысить качество преподавания гуманитарных дисциплин в школах и вузах. Прежде всего, это касается истории, обществознания, литературы и географии. Для школ уже утверждены новые федеральные общеобразовательные программы по шести предметам, в том числе, по гуманитарным дисциплинам.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог, доцент Таврической академии Крымского федерального университета Наталья Киселева назвала гуманитарные науки базовыми дисциплинами для человека и гражданина.История не в трендеКак сообщалось ранее, обязательными к сдаче для выпускников являются единые государственные экзамены по русскому языку и математике. Лидирующими предметами на выбор стали обществознание и информатика. Следующие в списке - биология, история и физика. Наименее популярные предметы - английский язык, химия, литература и география.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили инициативу Путина реформировать высшее образование Как вузу обучить хорошего специалиста – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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крым, высшее образование в крыму, образование в крыму и севастополе, история, общество, новости, новости крыма, наталья киселева, форго, александр мащенко, владимир орехов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Изучение гуманитарных наук является вопросом государственной безопасности страны, фактического выживания и самого факта существования государства. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил начальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, политический журналист Александр Мащенко.
Вопрос чрезвычайной важности
"Если государство не будет развивать гуманитарные науки и строить суверенный гуманитарный образовательный процесс, то народ будет учить историю по чужим учебникам", - сказал Александр Мащенко.
С ним согласен профессор Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Орехов. Он уточнил, что одним из результатов прежней образовательной системы стал массовый выезд граждан с началом СВО "в тот момент, когда наша страна оказалась перед испытаниями".
"Государство, которое не развивает фундаментально науку, рано или поздно проигрывает на прикладном уровне и превращается в потребителя чужой информации. Мы это наблюдаем с 90-х гг.", - добавил Владимир Орехов.
По словам Александра Мащенко, воссоединение Крыма с Россией стало возможным потому, что подавляющее большинство крымчан пришли на референдум для выражения гражданской позиции.
"Создавали общественное мнение, чтобы вести за собой людей те, кто еще учился в Советском Союзе и получил образование по старым добрым образцам и методикам. Не было бы этого – выросло бы поколение, подобное тому, что воюет с нами сейчас на Украине", - констатировал Александр Мащенко.
Назад к традиционной системе
Ранее эксперты констатировали
ухудшение качества подготовки студентов в российских вузах из-за копирования западных стандартов в этой сфере. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил
вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком обучения от 4 до 6 лет. Глава государства также поручил повысить качество преподавания гуманитарных дисциплин в школах и вузах. Прежде всего, это касается истории, обществознания, литературы и географии. Для школ уже утверждены новые федеральные общеобразовательные программы по шести предметам, в том числе, по гуманитарным дисциплинам.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог, доцент Таврической академии Крымского федерального университета Наталья Киселева назвала
гуманитарные науки базовыми дисциплинами для человека и гражданина.
История не в тренде
Как сообщалось ранее, обязательными к сдаче
для выпускников являются единые государственные экзамены по русскому языку и математике. Лидирующими предметами на выбор стали обществознание и информатика. Следующие в списке - биология, история и физика. Наименее популярные предметы - английский язык, химия, литература и география.
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