https://crimea.ria.ru/20230220/skolko-vypusknikov-budut-sdavat-ege-v-2023-godu-1127100396.html

Сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2023 году

Сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2023 году - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2023 году

Более 700 тысяч выпускников из 88 субъектов России и 54 зарубежных стран будут сдавать Единый государственный экзамен в этом году. Об этом заявил руководитель... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T13:05

2023-02-20T13:05

2023-02-20T13:05

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анзор музаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Более 700 тысяч выпускников из 88 субъектов России и 54 зарубежных стран будут сдавать Единый государственный экзамен в этом году. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2023 года"."Для выпускников 11-х классов основной период сдачи экзаменов – с 26 мая по 1 июля. Досрочный период – с 20 марта по 19 апреля. Дополнительный период – с 6 по 19 сентября", - рассказал Анзор Музаев.Для выпускников девятых классов основной период сдачи экзаменов – с 26 мая по 1 июля, досрочный – с 21 апреля по 16 мая, дополнительный – с 4 по 23 сентября.По данным Музаева, сотни заявлений на сдачу ЕГЭ поступают и из новых регионов России, хотя у выпускников есть право не сдавать в этом году экзамены.Обязательными к сдаче для выпускников являются экзамены по русскому языку и математике. Самыми популярными предметами на выбор стали обществознание и информатика. Следующие в списке – биология, история и физика. Завершают перечень наиболее популярных предметов английский язык, химия, литература и география.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет проходить аттестация выпускников из новых регионов России Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭБольше истории и сроки поступления: что изменится в вузах в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230104/bolshe-istorii-i-sroki-postupleniya-chto-izmenitsya-v-vuzakh-v-2023-godu-1126248663.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, образование в россии, новости, образование в крыму и севастополе, егэ, анзор музаев