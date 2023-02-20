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Сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2023 году
Сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2023 году - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2023 году
Более 700 тысяч выпускников из 88 субъектов России и 54 зарубежных стран будут сдавать Единый государственный экзамен в этом году. Об этом заявил руководитель... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T13:05
2023-02-20T13:05
2023-02-20T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Более 700 тысяч выпускников из 88 субъектов России и 54 зарубежных стран будут сдавать Единый государственный экзамен в этом году. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2023 года"."Для выпускников 11-х классов основной период сдачи экзаменов – с 26 мая по 1 июля. Досрочный период – с 20 марта по 19 апреля. Дополнительный период – с 6 по 19 сентября", - рассказал Анзор Музаев.Для выпускников девятых классов основной период сдачи экзаменов – с 26 мая по 1 июля, досрочный – с 21 апреля по 16 мая, дополнительный – с 4 по 23 сентября.По данным Музаева, сотни заявлений на сдачу ЕГЭ поступают и из новых регионов России, хотя у выпускников есть право не сдавать в этом году экзамены.Обязательными к сдаче для выпускников являются экзамены по русскому языку и математике. Самыми популярными предметами на выбор стали обществознание и информатика. Следующие в списке – биология, история и физика. Завершают перечень наиболее популярных предметов английский язык, химия, литература и география.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет проходить аттестация выпускников из новых регионов России Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭБольше истории и сроки поступления: что изменится в вузах в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20230104/bolshe-istorii-i-sroki-postupleniya-chto-izmenitsya-v-vuzakh-v-2023-godu-1126248663.html
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россия, общество, образование в россии, новости, образование в крыму и севастополе, егэ, анзор музаев
Сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2023 году
Музаев: более 700 тысяч выпускников из 88 регионов будут сдавать ЕГЭ в 2023 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Более 700 тысяч выпускников из 88 субъектов России и 54 зарубежных стран будут сдавать Единый государственный экзамен в этом году. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2023 года".
"Для выпускников 11-х классов основной период сдачи экзаменов – с 26 мая по 1 июля. Досрочный период – с 20 марта по 19 апреля. Дополнительный период – с 6 по 19 сентября", - рассказал Анзор Музаев.
Для выпускников девятых классов основной период сдачи экзаменов – с 26 мая по 1 июля, досрочный – с 21 апреля по 16 мая, дополнительный – с 4 по 23 сентября.
По данным Музаева, сотни заявлений на сдачу ЕГЭ поступают и из новых регионов России, хотя у выпускников есть право не сдавать
в этом году экзамены.
Обязательными к сдаче для выпускников являются экзамены по русскому языку и математике. Самыми популярными предметами на выбор стали обществознание и информатика. Следующие в списке – биология, история и физика. Завершают перечень наиболее популярных предметов английский язык, химия, литература и география.
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