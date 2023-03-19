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В очереди на Керченскую паромную переправу стоят 80 машин - РИА Новости Крым, 19.03.2023
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В очереди на Керченскую паромную переправу стоят 80 машин
В очереди на Керченскую паромную переправу стоят 80 машин - РИА Новости Крым, 19.03.2023
В очереди на Керченскую паромную переправу стоят 80 машин
В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодара находятся 80 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T16:49
2023-03-19T16:49
крым
краснодарский край
кубань
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодара находятся 80 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края."По состоянию на 19 марта в очереди находятся 80 транспортных средств. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - сказано в сообщении.При этом за прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым 229 автомобилей и 265 пассажиров, уточнили в оперштабе.С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности почти 107 тыс. пассажиров, 84 тыс. единиц автотранспорта и свыше 10,3 тыс. железнодорожных вагонов. Паромы, работающие на линии, совокупно выполнили более 2,7 тыс. рейсов.Погода и трафик в Керченском проливеВ ночь на воскресенье паромная переправа приостанавливала свою работу из-за усиления ветра. Судоходство было восстановлено около девяти часов утра 19 марта. В воскресенье переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:На пароме в Крым: как работает Керченская переправа 19 мартаАзовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – ХуснуллинХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков
https://crimea.ria.ru/20230317/aksenov-dolozhil-putinu-o-rabote-sukhoputnogo-koridora-v-krym-1127617447.html
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крым, краснодарский край, кубань, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, новости
В очереди на Керченскую паромную переправу стоят 80 машин

Оперштаб Кубани: очереди на Керченскую переправу в Крым ожидают 80 машин

16:49 19.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе посёлка Ильич
Накопитель в районе посёлка Ильич - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодара находятся 80 машин. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"По состоянию на 19 марта в очереди находятся 80 транспортных средств. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - сказано в сообщении.
При этом за прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым 229 автомобилей и 265 пассажиров, уточнили в оперштабе.
С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности почти 107 тыс. пассажиров, 84 тыс. единиц автотранспорта и свыше 10,3 тыс. железнодорожных вагонов. Паромы, работающие на линии, совокупно выполнили более 2,7 тыс. рейсов.
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Погода и трафик в Керченском проливе

В ночь на воскресенье паромная переправа приостанавливала свою работу из-за усиления ветра. Судоходство было восстановлено около девяти часов утра 19 марта. В воскресенье переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.
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КрымКраснодарский крайКубаньКерченская паромная переправаКерченский проливТранспортОбществоНовости
 
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