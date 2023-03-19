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На пароме в Крым: как работает Керченская переправа 19 марта
На пароме в Крым: как работает Керченская переправа 19 марта - РИА Новости Крым, 19.03.2023
На пароме в Крым: как работает Керченская переправа 19 марта
В воскресенье работа Керченской паромной переправы возобновлена после ночного простоя. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T11:54
2023-03-19T11:54
2023-03-19T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье работа Керченской паромной переправы возобновлена после ночного простоя. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.Как курсируют паромыС начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны паромы совершили 2 710 рейсов."Перевезено 106 999 пассажиров, 84 801 единиц автотранспорта и 10 315 железнодорожных вагонов", - уточняется в сообщении.Погода благоприятствует судоходствуВ ночь на воскресенье паромная переправа приостанавливала свою работу из-за усиления ветра. Судоходство было восстановлено около девяти часов утра 19 марта.В воскресенье действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 19 марта ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 50-100 см, температура воздуха +7...9, температура воды в море +6...7 градусов", - сообщили в Минтрансе.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымАзовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – Хуснуллин
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, погода в крыму, минтранс россии, новости крыма, общество, транспорт
На пароме в Крым: как работает Керченская переправа 19 марта
Минтранс России: Керченская паромная переправа 19 марта работает штатно
11:54 19.03.2023 (обновлено: 11:55 19.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье работа Керченской паромной переправы возобновлена после ночного простоя. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Как курсируют паромы
С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны паромы совершили 2 710 рейсов.
"Перевезено 106 999 пассажиров, 84 801 единиц автотранспорта и 10 315 железнодорожных вагонов", - уточняется в сообщении.
Погода благоприятствует судоходству
В ночь на воскресенье паромная переправа приостанавливала свою работу из-за усиления ветра. Судоходство было восстановлено около девяти часов утра 19 марта.
В воскресенье действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 19 марта ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 50-100 см, температура воздуха +7...9, температура воды в море +6...7 градусов", - сообщили в Минтрансе.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.
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