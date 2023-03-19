https://crimea.ria.ru/20230319/na-parome-v-krym-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-19-marta-1127641307.html

На пароме в Крым: как работает Керченская переправа 19 марта

На пароме в Крым: как работает Керченская переправа 19 марта - РИА Новости Крым, 19.03.2023

На пароме в Крым: как работает Керченская переправа 19 марта

В воскресенье работа Керченской паромной переправы возобновлена после ночного простоя. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T11:54

2023-03-19T11:54

2023-03-19T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье работа Керченской паромной переправы возобновлена после ночного простоя. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.Как курсируют паромыС начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны паромы совершили 2 710 рейсов."Перевезено 106 999 пассажиров, 84 801 единиц автотранспорта и 10 315 железнодорожных вагонов", - уточняется в сообщении.Погода благоприятствует судоходствуВ ночь на воскресенье паромная переправа приостанавливала свою работу из-за усиления ветра. Судоходство было восстановлено около девяти часов утра 19 марта.В воскресенье действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 19 марта ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 50-100 см, температура воздуха +7...9, температура воды в море +6...7 градусов", - сообщили в Минтрансе.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымАзовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – Хуснуллин

https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-rasskazal-o-trafike-i-bezopasnosti-sukhoputnogo-koridora-1127442736.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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