https://crimea.ria.ru/20230319/pod-tuloy-upal-neopoznannyy-bespilotnik-1127645974.html

Под Тулой упал неопознанный беспилотник

Под Тулой упал неопознанный беспилотник - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Под Тулой упал неопознанный беспилотник

Неопознанный летательный аппарат упал в Тульской области. Об этом со ссылкой на комитет региона по региональной безопасности пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T16:57

2023-03-19T16:57

2023-03-19T17:02

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Неопознанный летательный аппарат упал в Тульской области. Об этом со ссылкой на комитет региона по региональной безопасности пишет РИА Новости.Утоняется, что дрон рухнул в воскресенье, 19 марта, вдалеке от жилых домов. Жертв и пострадавших нет, ущерб инфраструктурным объектам не нанесен.Безопасности местного населения ничто не угрожает, обозначили в комитете. На место выехали спецслужбы, детали инцидента выясняются.Ранее сообщалось, что 2 марта в лесополосе на территории Тульской области была обнаружена воронка от взрыва, ближайший населенный пункт от места ЧП расположен в 600 метрах.Тогда также обошлось без пострадавших и без повреждений инфраструктуры. Как предположили в областном комитете, воронка могла появиться вследствие падения БПЛА.Беспилотники над КрымомПо информации Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.После начала спецоперации над Крымом регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. С 10 февраля режим продлен бессрочно.А 16 марта российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Сакском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости КрымЧего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном мореВ Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракетыГранатометные разрывы в Севастополе – что происходит

https://crimea.ria.ru/20230317/budut-li-ssha-otpravlyat-novye-bespilotniki-k-krymu--prognoz-eksperta-1127602716.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, беспилотник, происшествия, безопасность, новости, общество