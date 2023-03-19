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Под Тулой упал неопознанный беспилотник - РИА Новости Крым, 19.03.2023
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Под Тулой упал неопознанный беспилотник
Под Тулой упал неопознанный беспилотник - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Под Тулой упал неопознанный беспилотник
Неопознанный летательный аппарат упал в Тульской области. Об этом со ссылкой на комитет региона по региональной безопасности пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T16:57
2023-03-19T17:02
россия
беспилотник
происшествия
безопасность
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Неопознанный летательный аппарат упал в Тульской области. Об этом со ссылкой на комитет региона по региональной безопасности пишет РИА Новости.Утоняется, что дрон рухнул в воскресенье, 19 марта, вдалеке от жилых домов. Жертв и пострадавших нет, ущерб инфраструктурным объектам не нанесен.Безопасности местного населения ничто не угрожает, обозначили в комитете. На место выехали спецслужбы, детали инцидента выясняются.Ранее сообщалось, что 2 марта в лесополосе на территории Тульской области была обнаружена воронка от взрыва, ближайший населенный пункт от места ЧП расположен в 600 метрах.Тогда также обошлось без пострадавших и без повреждений инфраструктуры. Как предположили в областном комитете, воронка могла появиться вследствие падения БПЛА.Беспилотники над КрымомПо информации Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.После начала спецоперации над Крымом регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. С 10 февраля режим продлен бессрочно.А 16 марта российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Сакском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости КрымЧего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном мореВ Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракетыГранатометные разрывы в Севастополе – что происходит
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россия, беспилотник, происшествия, безопасность, новости, общество
Под Тулой упал неопознанный беспилотник

В Тульской области рухнул беспилотник без опознавательных знаков

16:57 19.03.2023 (обновлено: 17:02 19.03.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Неопознанный летательный аппарат упал в Тульской области. Об этом со ссылкой на комитет региона по региональной безопасности пишет РИА Новости.
Утоняется, что дрон рухнул в воскресенье, 19 марта, вдалеке от жилых домов. Жертв и пострадавших нет, ущерб инфраструктурным объектам не нанесен.

"Девятнадцатого марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности", - сказано в сообщении.

Безопасности местного населения ничто не угрожает, обозначили в комитете. На место выехали спецслужбы, детали инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что 2 марта в лесополосе на территории Тульской области была обнаружена воронка от взрыва, ближайший населенный пункт от места ЧП расположен в 600 метрах.
Тогда также обошлось без пострадавших и без повреждений инфраструктуры. Как предположили в областном комитете, воронка могла появиться вследствие падения БПЛА.
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По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.
После начала спецоперации над Крымом регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. С 10 февраля режим продлен бессрочно.
А 16 марта российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Сакском районе Крыма.
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