https://crimea.ria.ru/20230319/pod-tuloy-upal-neopoznannyy-bespilotnik-1127645974.html
Под Тулой упал неопознанный беспилотник
Под Тулой упал неопознанный беспилотник - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Под Тулой упал неопознанный беспилотник
Неопознанный летательный аппарат упал в Тульской области. Об этом со ссылкой на комитет региона по региональной безопасности пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T16:57
2023-03-19T16:57
2023-03-19T17:02
россия
беспилотник
происшествия
безопасность
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119163330_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1c6d0a61972cf610dac096f3ba3d4a58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Неопознанный летательный аппарат упал в Тульской области. Об этом со ссылкой на комитет региона по региональной безопасности пишет РИА Новости.Утоняется, что дрон рухнул в воскресенье, 19 марта, вдалеке от жилых домов. Жертв и пострадавших нет, ущерб инфраструктурным объектам не нанесен.Безопасности местного населения ничто не угрожает, обозначили в комитете. На место выехали спецслужбы, детали инцидента выясняются.Ранее сообщалось, что 2 марта в лесополосе на территории Тульской области была обнаружена воронка от взрыва, ближайший населенный пункт от места ЧП расположен в 600 метрах.Тогда также обошлось без пострадавших и без повреждений инфраструктуры. Как предположили в областном комитете, воронка могла появиться вследствие падения БПЛА.Беспилотники над КрымомПо информации Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.После начала спецоперации над Крымом регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. С 10 февраля режим продлен бессрочно.А 16 марта российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Сакском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости КрымЧего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном мореВ Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракетыГранатометные разрывы в Севастополе – что происходит
https://crimea.ria.ru/20230317/budut-li-ssha-otpravlyat-novye-bespilotniki-k-krymu--prognoz-eksperta-1127602716.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119163330_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1d678f02490f9f86e24420f6f8daa65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, беспилотник, происшествия, безопасность, новости, общество
Под Тулой упал неопознанный беспилотник
В Тульской области рухнул беспилотник без опознавательных знаков
16:57 19.03.2023 (обновлено: 17:02 19.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Неопознанный летательный аппарат упал в Тульской области. Об этом со ссылкой на комитет региона по региональной безопасности пишет РИА Новости.
Утоняется, что дрон рухнул в воскресенье, 19 марта, вдалеке от жилых домов. Жертв и пострадавших нет, ущерб инфраструктурным объектам не нанесен.
"Девятнадцатого марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности", - сказано в сообщении.
Безопасности местного населения ничто не угрожает, обозначили в комитете. На место выехали спецслужбы, детали инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что 2 марта в лесополосе на территории Тульской области была обнаружена воронка от взрыва, ближайший населенный пункт от места ЧП расположен в 600 метрах.
Тогда также обошлось без пострадавших и без повреждений инфраструктуры. Как предположили в областном комитете, воронка могла появиться вследствие падения БПЛА.
Беспилотники над Крымом
По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.
После начала спецоперации над Крымом регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. С 10 февраля режим продлен бессрочно.
А 16 марта российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Сакском районе
Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым