https://crimea.ria.ru/20230318/zemletryasenie-magnitudoy-67-proizoshlo-v-ekvadore-1127636500.html

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в субботу в Эквадоре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T20:55

2023-03-18T20:55

2023-03-18T20:55

землетрясение

эквадор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в субботу в Эквадоре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Изначально сообщалось, что магнитуда составила 6,9, но позднее в центре уточнили данные.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Почти два миллиона граждан были эвакуированы из зоны бедствия. Людей разместили палатках и контейнерных домах.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компанийУченые Евразийского сейсмического центра фиксировали подземные толчки на протяжении значительного времени как в Турции и Сирии, так и в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение произошло на КамчаткеНовое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, эквадор, происшествия, в мире, новости