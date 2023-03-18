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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в субботу в Эквадоре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T20:55
2023-03-18T20:55
землетрясение
эквадор
происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в субботу в Эквадоре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Изначально сообщалось, что магнитуда составила 6,9, но позднее в центре уточнили данные.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Почти два миллиона граждан были эвакуированы из зоны бедствия. Людей разместили палатках и контейнерных домах.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компанийУченые Евразийского сейсмического центра фиксировали подземные толчки на протяжении значительного времени как в Турции и Сирии, так и в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение произошло на КамчаткеНовое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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землетрясение, эквадор, происшествия, в мире, новости
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре – сейсмологи

20:55 18.03.2023
 
Землетрясение
Землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в субботу в Эквадоре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, землетрясение зафиксировано в 17.12 по времени UTC (20.12 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 59 километрах от города Гуаякиль. Очаг залегал на глубине 80 километров.
Изначально сообщалось, что магнитуда составила 6,9, но позднее в центре уточнили данные.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Почти два миллиона граждан были эвакуированы из зоны бедствия. Людей разместили палатках и контейнерных домах.
После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний
Ученые Евразийского сейсмического центра фиксировали подземные толчки на протяжении значительного времени как в Турции и Сирии, так и в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая.
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