https://crimea.ria.ru/20230317/v-armyanske-posmertno-nagradili-ordenom-muzhestva-geroya-spetsoperatsii-1127601959.html

В Армянске посмертно наградили Орденом Мужества героя спецоперации

В Армянске посмертно наградили Орденом Мужества героя спецоперации - РИА Новости Крым, 17.03.2023

В Армянске посмертно наградили Орденом Мужества героя спецоперации

В Армянске матери героя СВО Александра Постольника, вручили посмертный орден погибшего сына. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T13:59

2023-03-17T13:59

2023-03-17T13:59

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василий телиженко

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СИМЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Армянске матери героя СВО Александра Постольника, вручили посмертный орден погибшего сына. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко. "Сегодня вручили Орден Мужества матери нашего земляка Александра Постольника, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине", - написал мэр города в своем Тelegram-канале в пятницу.Александр Моисеевич Постольник посмертно награжден орденом за мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2023 года.Ранее в пятницу в Симферополе на фасаде общеобразовательной школы №23 установили мемориальную доску в честь героя спецоперации Зенура Абдуразакова. Читайте также на РИА Новости Крым:"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВОПутин посмертно наградил Пускепалиса орденом МужестваВ Керчи увековечили память погибших героев СВО

https://crimea.ria.ru/20230223/pozyvnoy-kupol-o-podvige-morpekha-iz-sevastopolya-v-boyakh-za-mariupol-1127157986.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, армянск, сво, общество, новости крыма, василий телиженко