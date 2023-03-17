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В Армянске посмертно наградили Орденом Мужества героя спецоперации
В Армянске посмертно наградили Орденом Мужества героя спецоперации - РИА Новости Крым, 17.03.2023
В Армянске посмертно наградили Орденом Мужества героя спецоперации
В Армянске матери героя СВО Александра Постольника, вручили посмертный орден погибшего сына. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T13:59
2023-03-17T13:59
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СИМЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Армянске матери героя СВО Александра Постольника, вручили посмертный орден погибшего сына. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко. "Сегодня вручили Орден Мужества матери нашего земляка Александра Постольника, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине", - написал мэр города в своем Тelegram-канале в пятницу.Александр Моисеевич Постольник посмертно награжден орденом за мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2023 года.Ранее в пятницу в Симферополе на фасаде общеобразовательной школы №23 установили мемориальную доску в честь героя спецоперации Зенура Абдуразакова. Читайте также на РИА Новости Крым:"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВОПутин посмертно наградил Пускепалиса орденом МужестваВ Керчи увековечили память погибших героев СВО
https://crimea.ria.ru/20230223/pozyvnoy-kupol-o-podvige-morpekha-iz-sevastopolya-v-boyakh-za-mariupol-1127157986.html
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В Армянске посмертно наградили Орденом Мужества героя спецоперации
Глава Армянска Телиженко: матери погибшего героя спецоперации передан Орден Мужества