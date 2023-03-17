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В Симферополе открыт памятный знак в честь героя СВО - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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В Симферополе открыт памятный знак в честь героя СВО
В Симферополе открыт памятный знак в честь героя СВО - РИА Новости Крым, 17.03.2023
В Симферополе открыт памятный знак в честь героя СВО
В Симферополе установили мемориальную доску в честь героя спецоперации Зенура Абдуразакова, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T13:25
2023-03-17T13:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе установили мемориальную доску в честь героя спецоперации Зенура Абдуразакова, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.По данным мэрии, мемориальный знак торжественно открыт на фасаде симферопольской общеобразовательной школы №23, где учился погибший боец."Почтить память героя собрались родственники и близкие, ученики и учителя учебного заведения, городская общественность, а также заместитель главы администрации Симферополя Татьяна Сухина", - сказано в сообщении.Ранее на фасаде Крымковской школы Джанкойского района открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Александра Бирко. Всего до конца года в Крыму установят более 20 мемориальных табличек с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Читайте также на РИА Новости Крым:В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВОВ Севастополе на Аллее Героев установят бюсты героям спецоперацииВ Белогорском районе Крыма увековечили память участника спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230315/v-morskom-kollezhe-sevastopolya-otkryli-pamyatnuyu-dosku-pogibshemu-geroyu-svo-1127551517.html
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крым, симферополь, сво, общество, новости крыма
В Симферополе открыт памятный знак в честь героя СВО

В Симферополе увековечили память героя спецоперации Зенура Абдуразакова

13:25 17.03.2023
 
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Симферополе увековечили память героя спецоперации Зенура Абдуразакова
В Симферополе увековечили память героя спецоперации Зенура Абдуразакова
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе установили мемориальную доску в честь героя спецоперации Зенура Абдуразакова, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
По данным мэрии, мемориальный знак торжественно открыт на фасаде симферопольской общеобразовательной школы №23, где учился погибший боец.
"Почтить память героя собрались родственники и близкие, ученики и учителя учебного заведения, городская общественность, а также заместитель главы администрации Симферополя Татьяна Сухина", - сказано в сообщении.
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В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО
Ранее на фасаде Крымковской школы Джанкойского района открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Александра Бирко. Всего до конца года в Крыму установят более 20 мемориальных табличек с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.
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