https://crimea.ria.ru/20230317/v-simferopole-otkryt-pamyatnyy-znak-v-chest-geroya-svo-1127601451.html

В Симферополе открыт памятный знак в честь героя СВО

В Симферополе открыт памятный знак в честь героя СВО - РИА Новости Крым, 17.03.2023

В Симферополе открыт памятный знак в честь героя СВО

В Симферополе установили мемориальную доску в честь героя спецоперации Зенура Абдуразакова, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T13:25

2023-03-17T13:25

2023-03-17T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе установили мемориальную доску в честь героя спецоперации Зенура Абдуразакова, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.По данным мэрии, мемориальный знак торжественно открыт на фасаде симферопольской общеобразовательной школы №23, где учился погибший боец."Почтить память героя собрались родственники и близкие, ученики и учителя учебного заведения, городская общественность, а также заместитель главы администрации Симферополя Татьяна Сухина", - сказано в сообщении.Ранее на фасаде Крымковской школы Джанкойского района открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Александра Бирко. Всего до конца года в Крыму установят более 20 мемориальных табличек с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Читайте также на РИА Новости Крым:В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВОВ Севастополе на Аллее Героев установят бюсты героям спецоперацииВ Белогорском районе Крыма увековечили память участника спецоперации

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