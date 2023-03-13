https://crimea.ria.ru/20230313/kak-kupit-retsepturnye-lekarstva-onlayn---instruktsiya-roskachestva-1127503403.html

Как купить рецептурные лекарства онлайн - инструкция Роскачества

Как купить рецептурные лекарства онлайн - инструкция Роскачества - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Как купить рецептурные лекарства онлайн - инструкция Роскачества

В России с 1 марта можно купить рецептурные препараты онлайн. О том, какие лекарства можно купить и как это сделать, рассказали эксперты отдела защиты прав... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T20:02

2023-03-13T20:02

2023-03-13T20:02

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

здоровье

роскачество

минздрав рф

общество

новости

лекарства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_296e58291b0aa550d0c98d16adde9587.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В России с 1 марта можно купить рецептурные препараты онлайн. О том, какие лекарства можно купить и как это сделать, рассказали эксперты отдела защиты прав потребителей Роскачества. Купить лекарство онлайнКак уточняют в ведомстве, до марта купить лекарства онлайн с доставкой на дом или в пункт выдачи тоже было можно, но это касалось только безрецептурных препаратов. Теперь, имея рецепт, заказать с доставкой на дом можно почти любые лекарства.Если данные паспорта не совпадают с данными гражданина, на которого оформлен рецепт, курьер лекарства не отдаст, а вернет заказ в аптеку.Проверить качество препарата"При получении заказа покупатель проверяет целостность транспортной упаковки, самостоятельно ее вскрывает и сверяет содержимое заказа с описью вложения, проверяет отсутствие повреждений вторичной и первичной упаковок препарата, по возможности надлежащий вид лекарства, его срок годности", – цитирует пресс-служба ведомства замначальника отдела защиты прав потребителей Игоря Позднякова.Если качество товара не устроит, заказ можно вернуть курьеру без оплаты за препарат и доставку. От лекарства надлежащего качества тоже можно отказаться до его оплаты, но услугу доставки в таком случае придется оплатить.Какие лекарства нельзя купить онлайнКупить онлайн и получить дома можно не все лекарства. Под запрет попадают наркотические, психотропные препараты и те, в которых доля этилового спирта более 25%, радиофармацевтические и иммунобиологические средства, лекарства, которые изготавливаются в аптеках и для хранения которых нужны специфические условия.При этом купить можно более 900 наименований лекарственных препаратов- соответствующий список утвержден Минздравом страны. В него не вошли снотворные и седативные средства, антидепрессанты, препараты для прерывания беременности.Экспериментальный проект по продаже рецептурных препаратов онлайн с доставкой на дом заработал с 1 марта в Москве, Московской и Белгородской областях. Далее проект планируют распространить и на другие регионы страны. Инициатива направлена на облегчение жизни маломобильных граждан, пожилых людей, родителей с маленькими детьми. Читайте также на РИА Новости Крым:Аптекам упростили дистанционную продажу лекарствЧто в Крыму с лекарствами для льготников - МинздравКак покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников

https://crimea.ria.ru/20230114/mogut-li-apteki-otkazat-v-prodazhe-lekarstv-1126384944.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, роскачество, минздрав рф, общество, новости, лекарства