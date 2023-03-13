https://crimea.ria.ru/20230313/kak-kupit-retsepturnye-lekarstva-onlayn---instruktsiya-roskachestva-1127503403.html
Как купить рецептурные лекарства онлайн - инструкция Роскачества
Как купить рецептурные лекарства онлайн - инструкция Роскачества - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Как купить рецептурные лекарства онлайн - инструкция Роскачества
В России с 1 марта можно купить рецептурные препараты онлайн. О том, какие лекарства можно купить и как это сделать, рассказали эксперты отдела защиты прав... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T20:02
2023-03-13T20:02
2023-03-13T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В России с 1 марта можно купить рецептурные препараты онлайн. О том, какие лекарства можно купить и как это сделать, рассказали эксперты отдела защиты прав потребителей Роскачества. Купить лекарство онлайнКак уточняют в ведомстве, до марта купить лекарства онлайн с доставкой на дом или в пункт выдачи тоже было можно, но это касалось только безрецептурных препаратов. Теперь, имея рецепт, заказать с доставкой на дом можно почти любые лекарства.Если данные паспорта не совпадают с данными гражданина, на которого оформлен рецепт, курьер лекарства не отдаст, а вернет заказ в аптеку.Проверить качество препарата"При получении заказа покупатель проверяет целостность транспортной упаковки, самостоятельно ее вскрывает и сверяет содержимое заказа с описью вложения, проверяет отсутствие повреждений вторичной и первичной упаковок препарата, по возможности надлежащий вид лекарства, его срок годности", – цитирует пресс-служба ведомства замначальника отдела защиты прав потребителей Игоря Позднякова.Если качество товара не устроит, заказ можно вернуть курьеру без оплаты за препарат и доставку. От лекарства надлежащего качества тоже можно отказаться до его оплаты, но услугу доставки в таком случае придется оплатить.Какие лекарства нельзя купить онлайнКупить онлайн и получить дома можно не все лекарства. Под запрет попадают наркотические, психотропные препараты и те, в которых доля этилового спирта более 25%, радиофармацевтические и иммунобиологические средства, лекарства, которые изготавливаются в аптеках и для хранения которых нужны специфические условия.При этом купить можно более 900 наименований лекарственных препаратов- соответствующий список утвержден Минздравом страны. В него не вошли снотворные и седативные средства, антидепрессанты, препараты для прерывания беременности.Экспериментальный проект по продаже рецептурных препаратов онлайн с доставкой на дом заработал с 1 марта в Москве, Московской и Белгородской областях. Далее проект планируют распространить и на другие регионы страны. Инициатива направлена на облегчение жизни маломобильных граждан, пожилых людей, родителей с маленькими детьми. Читайте также на РИА Новости Крым:Аптекам упростили дистанционную продажу лекарствЧто в Крыму с лекарствами для льготников - МинздравКак покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников
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здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, роскачество, минздрав рф, общество, новости, лекарства
Как купить рецептурные лекарства онлайн - инструкция Роскачества
Роскачество: как купить рецептурные лекарства в интернете
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В России с 1 марта можно купить рецептурные препараты онлайн. О том, какие лекарства можно купить и как это сделать, рассказали эксперты отдела защиты прав потребителей Роскачества.
Купить лекарство онлайн
Как уточняют в ведомстве, до марта купить лекарства онлайн с доставкой на дом или в пункт выдачи тоже было можно, но это касалось только безрецептурных препаратов. Теперь, имея рецепт, заказать с доставкой на дом можно почти любые лекарства.
"Эксперимент предполагает, что рецепт будет в электронном виде, чтобы была возможность сразу проверить его наличие. Его можно увидеть на портале госуслуг или в другой электронной медицинской системе, действующей в регионе. Курьер, доставляющий заказ, перед его передачей проверяет документы, удостоверяющие личность", – поясняют в отделе защиты прав потребителей.
Если данные паспорта не совпадают с данными гражданина, на которого оформлен рецепт, курьер лекарства не отдаст, а вернет заказ в аптеку.
Проверить качество препарата
"При получении заказа покупатель проверяет целостность транспортной упаковки, самостоятельно ее вскрывает и сверяет содержимое заказа с описью вложения, проверяет отсутствие повреждений вторичной и первичной упаковок препарата, по возможности надлежащий вид лекарства, его срок годности", – цитирует пресс-служба ведомства замначальника отдела защиты прав потребителей Игоря Позднякова.
Если качество товара не устроит, заказ можно вернуть курьеру без оплаты за препарат и доставку. От лекарства надлежащего качества тоже можно отказаться до его оплаты, но услугу доставки в таком случае придется оплатить.
Какие лекарства нельзя купить онлайн
Купить онлайн и получить дома можно не все лекарства. Под запрет попадают наркотические, психотропные препараты и те, в которых доля этилового спирта более 25%, радиофармацевтические и иммунобиологические средства, лекарства, которые изготавливаются в аптеках и для хранения которых нужны специфические условия.
При этом купить можно более 900 наименований лекарственных препаратов- соответствующий список утвержден Минздравом страны. В него не вошли снотворные и седативные средства, антидепрессанты, препараты для прерывания беременности.
Экспериментальный проект по продаже рецептурных препаратов онлайн с доставкой на дом заработал с 1 марта в Москве, Московской и Белгородской областях. Далее проект планируют распространить и на другие регионы страны. Инициатива направлена на облегчение жизни маломобильных граждан, пожилых людей, родителей с маленькими детьми.
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