https://crimea.ria.ru/20230313/glavnye-novosti-kryma-13-marta-1127513331.html

Главные новости Крыма: 13 марта

Главные новости Крыма: 13 марта - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Главные новости Крыма: 13 марта

В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС. Ребенок выпал из автобуса в Керчи. В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата. Крымчане... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T21:09

2023-03-13T21:09

2023-03-13T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС. Ребенок выпал из автобуса в Керчи. В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата. Крымчане заплатят штрафы за дискредитацию российской армии. Глэмпинг на обрыве в Крыму проверит Минприроды России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Тренировки Черноморского флотаПрофильные структуры и ведомства Севастополя совместно с подразделениями Черноморского флота начинают тренировки по предотвращению и борьбе с пожарами в лесах. Совместные занятия начались в понедельник, 13 марта, и продлятся до 16 марта. Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять информации из официальных источников. Ребенок выпал из автобуса в КерчиВ Керчи двенадцатилетний ребенок выпал из маршрутного пассажирского автобуса прямо во время движения. Мальчик госпитализирован. Прокуратура республики начала проверку в отношении перевозчика. Следователи Керчи - в отношении водителя автобуса. Задержание боевика украинского нацбатаВ Крыму по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан 39-летний гражданин Украины. Мужчина в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"* и вел приступную деятельность в его составе. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 208 Уголовного кодекса России. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Штраф за дискредитацию российской армииЖительница села Фурмановка Бахчисарайского района задержана и признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского МВД. Ранее в сети интернет она опубликована видеозапись, на которой вместе с сестрой исполнила гимн Украины. Теперь задержанную обяжут заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Похожая история произошла в Алуште, где пьяный местный житель с украинским гражданством в общественном месте публично высказывал дискредитирующие российскую армию фразы и теперь заплатит 30 тысяч рублей штрафа. Глэмпинг на обрыве в КрымуЗаконность строительства туристических домиков в обвалоопасной зоне в районе бухты Ласпи в Крыму изучат инспекторы регионального управления Росприроднадзора в Севастополе по поручению Минприроды России. В севастопольских СМИ появилась информация о том, что в бухте Ласпи, в районе пляжа "Дельфин", строятся каркасные домики. По словам одного из общественников, там возводят глэмпинг. * террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20230313/sledkom-proveryaet-voditelya-po-delu-o-vypavshem-iz-avtobusa-rebenke-v-kerchi-1127503830.html

https://crimea.ria.ru/20230313/glemping-na-obryve-v-krymu-proverit-minprirody-rossii-1127512694.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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