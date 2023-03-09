https://crimea.ria.ru/20230309/kabmin-rasshirit-usloviya-predostavleniya-lgotnoy-ipoteki-v-rossii-1127438590.html

Кабмин расширит условия предоставления льготной ипотеки в России

Кабмин расширит условия предоставления льготной ипотеки в России - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Кабмин расширит условия предоставления льготной ипотеки в России

Правительство России расширит условия предоставления ипотеки по льготным программам. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T16:36

2023-03-09T16:36

2023-03-09T16:36

россия

правительство россии

михаил мишустин

ипотека

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Правительство России расширит условия предоставления ипотеки по льготным программам. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин."Правительство совершенствует правила предоставления таких льготных займов, чтобы больше наших людей решили квартирный вопрос", – отметил Михаил Мишустин.Кому расширят льготыРодители, воспитывающие детей-инвалидов, смогут оформить семейную ипотеку для покупки готового жилья на вторичном рынке, если в их регионе не ведется строительство многоквартирных домов.Средства льготной, семейной, дальневосточной и ипотеки для IT-специалистов можно будет направлять и на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов. Участникам спецоперации и мобилизованным гражданам, участвующим в программе "Льготная ипотека" на строительство или приобретение частного дома, станет доступна отсрочка для регистрации прав на него.Программа "Дальневосточная ипотека" сохраняет условия процентной ставки, а также возможность позже, чем по стандартным условиям, прописаться по адресу жилого помещения, купленного или построенного.Ипотека в новых регионахЖители Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут оформить жилищные кредиты по ставке 2% годовых. Предельная сумма займа утвержден на уровне шести миллионов рублей, а первоначальный взнос – не менее 10%.Решение о запуске ипотечных программ для новых регионов принял президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года. Глава государства констатировал, что на данном этапе строительство жилья в новых регионах находится "в зачаточном состоянии" и льготная ипотека "станет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство".Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы получат удостоверение ветерана боевых действийКабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВОМеблировку хотят включить в программу ипотеки

https://crimea.ria.ru/20221203/chislo-poluchateley-it-ipoteki-sokratili-vdvoe--rasporyazhenie-1125656189.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство россии, михаил мишустин, ипотека, жилье, экономика, соцзащита, общество, новые регионы россии, новости