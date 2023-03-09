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Главные новости Крыма: 9 марта - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Главные новости Крыма: 9 марта
Главные новости Крыма: 9 марта - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Главные новости Крыма: 9 марта
Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек. На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги. Стало известно, когда в Севастополе откроют РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T21:47
2023-03-09T21:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек. На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги. Стало известно, когда в Севастополе откроют Музей-панораму и Исторический бульвар. В Судаке пляж и набережную отремонтирует инвестор. По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова четыре крымских трассы должны стать образцовыми.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Джанкое авария оставила без света 1640 человекВ четверг утром в Джанкое без света остались более 1,6 тысячи человек. По данным пресс-службы крымского минтопэнерго, авария произошла в результате технологического нарушения на линии 10 кВ в 5:47 утра.Джанкойская центральная районная больница автоматически перешла на резервное питание. Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и восстановили электроснабжение города в течение нескольких часов.На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной частиСтроители завершили монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.По его словам, строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. В планах закончить работы до конца апреля. Далее специалисты перейдут к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения.По данным Росавтодора, пролетное строение весит около 200 тонн. Как и для автодорожной части Крымского моста, металлоконструкции для пролетных строений и вспомогательных устройств общей массой 524 тонны выпустил отечественный производитель — завод в Воронеже, а сам новый пролет собирали уже в Крыму.Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульварИсторический бульвар в Севастополе будет полностью открыт для посетителей в 2025 году – одновременно со зданием панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг", где сейчас также проходит реконструкция. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, правая часть бульвара уже вводится в эксплуатацию – там построили четыре новых здания и уже завершают благоустройство. После приступят к работе с памятниками. "В этом году будут отреставрированы все четырнадцать памятников на Историческом бульваре. Сегодня уже занимаемся заключением контракта на эту тему", – сказал Михаил Смородкин.Смородкин также отметил, что у музея "есть проблемы с недвижимым имуществом третьих лиц на Историческом бульваре", но они будут решены.В Судаке пляж и набережную отремонтирует инвесторВ Судаке появится благоустроенный пляж и новый участок набережной, а также спортивный комплекс, фонтаны и прогулочная зона. По словам вице-премьера РК - министра финансов Крыма Ирины Кивико, работы стоимостью более 1,5 млрд рублей будут проведены в рамках реализации инвестпроекта. На курорте уже реализуется более 25 проектов: инвесторы строят современные апартаменты, кемпинги, пансионаты и объекты инфраструктуры в рамках свободной экономической зоны.В настоящее время уже сдана первая очередь комплекса. В рамках второй очереди инвестор также построит бассейн и спортивный комплекс, проведет благоустройство прибрежной зоны. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 3 млрд рублей.Аксенов поручил сделать в Крыму четыре образцовые дорогиГлава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам привести в образцовое состояние четыре трассы на территории республики. Соответствующее поручение прозвучало в рамках совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов.Еще одной образцовой трассой должна стать дорога, соединяющая крымскую столицу с Севастополем. Этот участок обслуживает Упрдор "Тамань" .
https://crimea.ria.ru/20230309/skachok-zabolevaemosti-i-novye-smerti-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127423714.html
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главное за день, новости крыма, крым, политика, экономика, общество, сергей аксенов, дороги крыма, крымский мост, новости
Главные новости Крыма: 9 марта

Новости Крыма: главные события и заявления 9 марта

21:47 09.03.2023
 
© Pixabay/ kropekk_plДевушка с ноутбуом
Девушка с ноутбуом
© Pixabay/ kropekk_pl
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек. На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги. Стало известно, когда в Севастополе откроют Музей-панораму и Исторический бульвар. В Судаке пляж и набережную отремонтирует инвестор. По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова четыре крымских трассы должны стать образцовыми.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Джанкое авария оставила без света 1640 человек

В четверг утром в Джанкое без света остались более 1,6 тысячи человек. По данным пресс-службы крымского минтопэнерго, авария произошла в результате технологического нарушения на линии 10 кВ в 5:47 утра.
Джанкойская центральная районная больница автоматически перешла на резервное питание. Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и восстановили электроснабжение города в течение нескольких часов.
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На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части

Строители завершили монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
"После открытия автомобильной части Крымского моста работы на нем продолжаются. Сегодня завершен монтаж первого пролета железнодорожной части. После сборки в Керчи с помощью двух барж пролет доставили к мосту и подняли на высоту 27 метров. Трудоемкая процедура заняла два дня", - сообщил Хуснуллин.
По его словам, строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. В планах закончить работы до конца апреля. Далее специалисты перейдут к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения.
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Хроника Крымской весны: 9 марта
По данным Росавтодора, пролетное строение весит около 200 тонн. Как и для автодорожной части Крымского моста, металлоконструкции для пролетных строений и вспомогательных устройств общей массой 524 тонны выпустил отечественный производитель — завод в Воронеже, а сам новый пролет собирали уже в Крыму.

Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульвар

Исторический бульвар в Севастополе будет полностью открыт для посетителей в 2025 году – одновременно со зданием панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг", где сейчас также проходит реконструкция. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин.
По его словам, правая часть бульвара уже вводится в эксплуатацию – там построили четыре новых здания и уже завершают благоустройство. После приступят к работе с памятниками. "В этом году будут отреставрированы все четырнадцать памятников на Историческом бульваре. Сегодня уже занимаемся заключением контракта на эту тему", – сказал Михаил Смородкин.
Смородкин также отметил, что у музея "есть проблемы с недвижимым имуществом третьих лиц на Историческом бульваре", но они будут решены.
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В Судаке пляж и набережную отремонтирует инвестор

В Судаке появится благоустроенный пляж и новый участок набережной, а также спортивный комплекс, фонтаны и прогулочная зона. По словам вице-премьера РК - министра финансов Крыма Ирины Кивико, работы стоимостью более 1,5 млрд рублей будут проведены в рамках реализации инвестпроекта. На курорте уже реализуется более 25 проектов: инвесторы строят современные апартаменты, кемпинги, пансионаты и объекты инфраструктуры в рамках свободной экономической зоны.
"На инвестиционные проекты направлено более 1,5 млрд рублей, из них капитальных вложений более 1,3 млрд рублей, создано более 500 рабочих мест", – сообщила Кивико при посещении строительной площадки апарт-отеля в Судаке.
В настоящее время уже сдана первая очередь комплекса. В рамках второй очереди инвестор также построит бассейн и спортивный комплекс, проведет благоустройство прибрежной зоны. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 3 млрд рублей.

Аксенов поручил сделать в Крыму четыре образцовые дороги

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам привести в образцовое состояние четыре трассы на территории республики. Соответствующее поручение прозвучало в рамках совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов.

"По поводу содержания дорог с полосами десять метров в зоне отвода - я прошу коллег, чтобы нам сделали несколько образцовых трасс: Симферополь-Ялта, Симферополь-Евпатория, Симферополь-Николаевка", - сказал Аксенов, обращаясь к руководству "Крымавтодора".

Еще одной образцовой трассой должна стать дорога, соединяющая крымскую столицу с Севастополем. Этот участок обслуживает Упрдор "Тамань" .
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Вчера, 19:02Ситуация на дорогах Крыма
Где и когда в Крыму приведут в порядок дороги
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