https://crimea.ria.ru/20230309/glavnye-novosti-kryma-9-marta-1127446634.html

Главные новости Крыма: 9 марта

Главные новости Крыма: 9 марта - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Главные новости Крыма: 9 марта

Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек. На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги. Стало известно, когда в Севастополе откроют РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T21:47

2023-03-09T21:47

2023-03-09T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек. На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги. Стало известно, когда в Севастополе откроют Музей-панораму и Исторический бульвар. В Судаке пляж и набережную отремонтирует инвестор. По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова четыре крымских трассы должны стать образцовыми.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Джанкое авария оставила без света 1640 человекВ четверг утром в Джанкое без света остались более 1,6 тысячи человек. По данным пресс-службы крымского минтопэнерго, авария произошла в результате технологического нарушения на линии 10 кВ в 5:47 утра.Джанкойская центральная районная больница автоматически перешла на резервное питание. Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и восстановили электроснабжение города в течение нескольких часов.На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной частиСтроители завершили монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.По его словам, строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. В планах закончить работы до конца апреля. Далее специалисты перейдут к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения.По данным Росавтодора, пролетное строение весит около 200 тонн. Как и для автодорожной части Крымского моста, металлоконструкции для пролетных строений и вспомогательных устройств общей массой 524 тонны выпустил отечественный производитель — завод в Воронеже, а сам новый пролет собирали уже в Крыму.Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульварИсторический бульвар в Севастополе будет полностью открыт для посетителей в 2025 году – одновременно со зданием панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг", где сейчас также проходит реконструкция. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, правая часть бульвара уже вводится в эксплуатацию – там построили четыре новых здания и уже завершают благоустройство. После приступят к работе с памятниками. "В этом году будут отреставрированы все четырнадцать памятников на Историческом бульваре. Сегодня уже занимаемся заключением контракта на эту тему", – сказал Михаил Смородкин.Смородкин также отметил, что у музея "есть проблемы с недвижимым имуществом третьих лиц на Историческом бульваре", но они будут решены.В Судаке пляж и набережную отремонтирует инвесторВ Судаке появится благоустроенный пляж и новый участок набережной, а также спортивный комплекс, фонтаны и прогулочная зона. По словам вице-премьера РК - министра финансов Крыма Ирины Кивико, работы стоимостью более 1,5 млрд рублей будут проведены в рамках реализации инвестпроекта. На курорте уже реализуется более 25 проектов: инвесторы строят современные апартаменты, кемпинги, пансионаты и объекты инфраструктуры в рамках свободной экономической зоны.В настоящее время уже сдана первая очередь комплекса. В рамках второй очереди инвестор также построит бассейн и спортивный комплекс, проведет благоустройство прибрежной зоны. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 3 млрд рублей.Аксенов поручил сделать в Крыму четыре образцовые дорогиГлава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам привести в образцовое состояние четыре трассы на территории республики. Соответствующее поручение прозвучало в рамках совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов.Еще одной образцовой трассой должна стать дорога, соединяющая крымскую столицу с Севастополем. Этот участок обслуживает Упрдор "Тамань" .

https://crimea.ria.ru/20230309/skachok-zabolevaemosti-i-novye-smerti-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127423714.html

https://crimea.ria.ru/20230309/khronika-krymskoy-vesny-9-marta-1127412612.html

https://crimea.ria.ru/20230309/avtobusy-ne-po-grafiku-aksenov-prigrozil-chinovnikam-na-mestakh-1127440366.html

https://crimea.ria.ru/20230309/gde-i-kogda-v-krymu-privedut-v-poryadok-dorogi-1127441808.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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