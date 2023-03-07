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Главные новости и заявления дня: 7 марта

Главные новости и заявления дня: 7 марта - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Главные новости и заявления дня: 7 марта

Операторы беспилотника задержаны на границе Беларуси с Польшей. Киев выходит из договора о совместном с Россией контроле на границе. ВСУ разгромлены на... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T22:02

2023-03-07T22:02

2023-03-07T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Операторы беспилотника задержаны на границе Беларуси с Польшей. Киев выходит из договора о совместном с Россией контроле на границе. ВСУ разгромлены на нескольких направлениях. Добровольцы получат удостоверения ветеранов СВО. В Москве простились с легендой КГБ СССР Долматовым. Москвич пошел в колонию на 8,5 лет за фейки о ВС России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Операторы беспилотника задержаны на границе Беларуси с Польшей Белорусские пограничники задержали на границе с Польшей беспилотник и его операторов. Об этом сообщил пограничный комитет Беларуси.Киев выходит из договора о совместном с Россией контроле на границе Правительство Украины одобрило законопроект "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украино-российской государственной границе". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Украины Тарас Мельничук.Причина –"коренное изменение обстоятельств, обусловленных вооруженной агрессией РФ", отметил он. Мельничук уточнил, что речь идет о прекращении соглашения от 18 октября 2011 года. Разгром ВСУ в зоне спецоперации на нескольких направлениях Более 300 украинских боевиков и около 30 единиц техники противника уничтожено за минувшие сутки. Серьезные потери врага, которым сопутствует уничтожение его техники и складов с боеприпасами, фиксируются на четырех направлениях, в том числе Донецком и Купянском. Это следует из сводки Минобороны.В частности, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск поражено более 75 военнослужащих ВСУ, два украинских танка и три боевых бронированных машины, боевую машину РСЗО "Смерч", гаубицу Д-30 и два пикапа. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районе села Марково, а в районе Авдеевки разбит склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. Добровольцы получат удостоверения ветеранов СВО Участвующие в спецоперации добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, правила выдачи документа утверждено правительством России. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.Утоняется, что этот документ будет подтверждать статус ветерана боевых действий и предоставлять право на полагающиеся по закону льготы.В правительстве также рассказали, что необходимо предпринять для получения удостоверения. В Москве простились с легендой КГБ СССР Долматовым В Москве простились с легендой отечественной госбезопасности полковником КГБ СССР Александром Долматовым. Создатель уникальной методики физической подготовки спецназа КГБ СССР, профессор, кандидат педагогических наук, он ушел из жизни после продолжительной болезни 4 марта, на 88 году жизни. Москвич пошел в колонию на 8,5 лет за фейки о ВС РоссииСуд отправил в колонию на 8,5 лет молодого человека за публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Следкоме России.В ведомстве отметили, что он распространил в открытом доступе, в своем в Telegram-канале, под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию."В том числе, о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины, о разрушении российскими солдатами Киева, Харькова, Одессы, Мариуполя и других городов, об убийстве их жителей, а также атаках ВС РФ Запорожской атомной станции", - сообщили в СК".

https://crimea.ria.ru/20230307/grozila-smertelnaya-opasnost-iz-ukrainskogo-plena-vernuli-90-rossiyan-1127404065.html

https://crimea.ria.ru/20230307/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-filippinakh-1127382878.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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