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Киев планирует выйти из договора о совместном с РФ контроле на границе - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Киев планирует выйти из договора о совместном с РФ контроле на границе
Киев планирует выйти из договора о совместном с РФ контроле на границе - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Киев планирует выйти из договора о совместном с РФ контроле на границе
Правительство Украины одобрило законопроект о выходе из соглашения с Россией о совместном контроле на российско-украинской границе, которое действовало с 2011... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T17:17
2023-03-07T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Правительство Украины одобрило законопроект о выходе из соглашения с Россией о совместном контроле на российско-украинской границе, которое действовало с 2011 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.Он уточнил, что речь идет о прекращении соглашения от 18 октября 2011 года. В качестве причины выхода из соглашения указывается "коренное изменение обстоятельств, обусловленных вооруженной агрессией РФ".24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны УкраиныЛавров ответил на призывы к России начать переговоры по УкраинеПутин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсантов с Украины
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россия, украина, граница, политика, новости, верховная рада украины
Киев планирует выйти из договора о совместном с РФ контроле на границе

Кабмин Украины одобрил выход из договора о совместном контроле на границе с Россией

17:17 07.03.2023 (обновлено: 17:18 07.03.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные взяли под контроль ракетно-артиллерийский склад ВСУ в Херсонской области
Российские военные взяли под контроль ракетно-артиллерийский склад ВСУ в Херсонской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Правительство Украины одобрило законопроект о выходе из соглашения с Россией о совместном контроле на российско-украинской границе, которое действовало с 2011 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Одобрен проект закона "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украино-российской государственной границе", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идет о прекращении соглашения от 18 октября 2011 года. В качестве причины выхода из соглашения указывается "коренное изменение обстоятельств, обусловленных вооруженной агрессией РФ".
24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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