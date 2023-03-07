Рейтинг@Mail.ru
В Москве простились с легендой КГБ СССР Александром Долматовым - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230307/v-moskve-prostilis-s-legendoy-kgb-sssr-aleksandrom-dolmatovym-1127395401.html
В Москве простились с легендой КГБ СССР Александром Долматовым
В Москве простились с легендой КГБ СССР Александром Долматовым - РИА Новости Крым, 07.03.2023
В Москве простились с легендой КГБ СССР Александром Долматовым
о вторник, 7 марта в Москве простились с легендой отечественной госбезопасности полковником КГБ СССР Александром Долматовым. Он ушел из жизни на 88 году жизни 4 РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T17:44
2023-03-07T17:53
утраты
кгб ссср
эксклюзивы риа новости крым
москва
афганистан
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/07/1127395925_0:77:2897:1706_1920x0_80_0_0_767afbe24c48ed7cd12677658edad4f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Во вторник, 7 марта в Москве простились с легендой отечественной госбезопасности полковником КГБ СССР Александром Долматовым. Он ушел из жизни на 88 году жизни 4 марта после продолжительной болезни. Долматов - кандидат педагогических наук, профессор, создатель уникальной методики физической подготовки спецназа КГБ СССР. Проститься со своим наставником пришли многие ученики и коллеги, среди которых немало выдающихся разведчиков, отличившихся в спецоперациях.Уникальная методика ДолматоваВ 1989 году в Советском Союзе было выпущено пособие под названием "Специальная физическая подготовка", разработанное Александром Долматовым. Оно до сих пор считается "библией" рукопашного боя для спецподразделений.По методике Долматова, во время боевого поединка главная цель спецназовца – не затягивать драку, чтобы оперативно выполнить боевую задачу. Драка не должна длиться более 20 секунд. Сначала быстрое физическое изматывание противника - и последующий жесткий силовой прием.Александр Долматов учил ребят метать в цель ножи и топоры, пользоваться подручными средствами в рукопашном бою с более сильным противником и драться одновременно с шестью партнерами. Этот вариант схватки так и прозвали: "Долматовская шестерка".Ветераны "Вымпела" часто вспоминали Александра Долматова в своих мемуарах:— Мужики! Если бы не долматовские уроки, не стоял бы сейчас перед вами. Попали мы в горном ущелье в засаду. БТР горит, валяются трупы, стонут раненные. Мы, как учил Долматов, рассыпались, разбежались в разные стороны, попрятались за камни. Отбили атаку "духов", продержались до прихода подмоги".Самой лестной похвалой для слушателей было получить от него прозвище "лось" или "зверь", - пишет в своей книге подполковник КГБ СССР Эркебек Абдулаев "Записки разведчика специального назначения"."А что он творил с нами на занятиях в спортивном зале! За пятнадцать минут разминки Александр Иванович выгонял из нас ведро пота (или "шлака", как он говорил) и доводил до полного изнеможения. Однако к концу разминки всегда оказывалось, что силы еще остались и для рукопашного боя, и для всего остального, - вспоминает в своей книге "Афган, снова Афган" другая легенда разведки, генерал-майор в отставке Юрий Дроздов.Спецоперация "Радуга"Александр Долматов принимал участие в уникальной операции, не имеющей аналогов в истории спецслужб. В 1979 году советские разведчики вывезли в условиях государственного переворота из Кабула трех опальных министров, а затем тайно переправили их в Советский Союз. В операции под кодовым названием "Радуга" на кону стояли не только человеческие жизни, но и крупные международные неприятности. Министров, объявленных в розыск, спрятали в ящиках, оформленных под видом дипломатического багажа, не подлежащего проверке, и благополучно вывезли в Москву.Жизнь в отставкеПосле отставки Александр Долматов работал в ветеранских структурах "Вымпела".Александр Иванович Довлатов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
москва
афганистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Дина Тальникова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg
Дина Тальникова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/07/1127395925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2a1ad47fecc86fc17e399c20cfb7134c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, кгб ссср, москва, афганистан, история
В Москве простились с легендой КГБ СССР Александром Долматовым

Полковник КГБ СССР Александр Долматов умер в возрасте 88 лет после болезни

17:44 07.03.2023 (обновлено: 17:53 07.03.2023)
 
Александр Долматов
Александр Долматов
Читать в
Дина Тальникова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Дина Тальникова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Во вторник, 7 марта в Москве простились с легендой отечественной госбезопасности полковником КГБ СССР Александром Долматовым. Он ушел из жизни на 88 году жизни 4 марта после продолжительной болезни.
Долматов - кандидат педагогических наук, профессор, создатель уникальной методики физической подготовки спецназа КГБ СССР. Проститься со своим наставником пришли многие ученики и коллеги, среди которых немало выдающихся разведчиков, отличившихся в спецоперациях.

"Я знал его с 1979 года и для меня многое с ним связано не просто как с преподавателем, наставником, а как с человеком, который стал моим отцом. Он имел влияние на меня, как на своего сына. Это очень важно", - рассказал РИА Новости Крым, полковник ФСБ в отставке, ветеран "Вымпела" Валерий Киселев.

Уникальная методика Долматова

В 1989 году в Советском Союзе было выпущено пособие под названием "Специальная физическая подготовка", разработанное Александром Долматовым. Оно до сих пор считается "библией" рукопашного боя для спецподразделений.
По методике Долматова, во время боевого поединка главная цель спецназовца – не затягивать драку, чтобы оперативно выполнить боевую задачу. Драка не должна длиться более 20 секунд. Сначала быстрое физическое изматывание противника - и последующий жесткий силовой прием.
"Он не просто проводил занятия по физической подготовке, но давал воспитание человеку, который был на его занятиях, превращал его из мужчины в воина", - вспоминает Валерий Киселев.
Александр Долматов учил ребят метать в цель ножи и топоры, пользоваться подручными средствами в рукопашном бою с более сильным противником и драться одновременно с шестью партнерами. Этот вариант схватки так и прозвали: "Долматовская шестерка".
Ветераны "Вымпела" часто вспоминали Александра Долматова в своих мемуарах:
"Как-то на занятия приковылял, опираясь на палку, "каскадер", только что вернувшийся из Афгана. Снял шапку перед строем, поклонился в пояс Александру Ивановичу (Долматову – ред.):
— Мужики! Если бы не долматовские уроки, не стоял бы сейчас перед вами. Попали мы в горном ущелье в засаду. БТР горит, валяются трупы, стонут раненные. Мы, как учил Долматов, рассыпались, разбежались в разные стороны, попрятались за камни. Отбили атаку "духов", продержались до прихода подмоги".
Самой лестной похвалой для слушателей было получить от него прозвище "лось" или "зверь", - пишет в своей книге подполковник КГБ СССР Эркебек Абдулаев "Записки разведчика специального назначения".
"А что он творил с нами на занятиях в спортивном зале! За пятнадцать минут разминки Александр Иванович выгонял из нас ведро пота (или "шлака", как он говорил) и доводил до полного изнеможения. Однако к концу разминки всегда оказывалось, что силы еще остались и для рукопашного боя, и для всего остального, - вспоминает в своей книге "Афган, снова Афган" другая легенда разведки, генерал-майор в отставке Юрий Дроздов.

Спецоперация "Радуга"

Александр Долматов принимал участие в уникальной операции, не имеющей аналогов в истории спецслужб. В 1979 году советские разведчики вывезли в условиях государственного переворота из Кабула трех опальных министров, а затем тайно переправили их в Советский Союз. В операции под кодовым названием "Радуга" на кону стояли не только человеческие жизни, но и крупные международные неприятности. Министров, объявленных в розыск, спрятали в ящиках, оформленных под видом дипломатического багажа, не подлежащего проверке, и благополучно вывезли в Москву.

Жизнь в отставке

После отставки Александр Долматов работал в ветеранских структурах "Вымпела".
"У него были не просто занятия – это была философская школа жизни, которую проходили будущие спецназовцы. Пока молодые люди выполняли упражнения, он все время говорил им о жизни. Большое спасибо ему за это", - вспоминает Валерий Киселев.
Александр Иванович Довлатов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Эксклюзивы РИА Новости КрымУтратыКГБ СССРМоскваАфганистанИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицо
18:16Каким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан
18:16Трафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездах
18:11Центр Симферополь "сковали" 8-балльные пробки
17:44В Москве простились с легендой КГБ СССР Александром Долматовым
17:17Киев планирует выйти из договора о совместном с РФ контроле на границе
17:03В Крыму BMW слетел с дороги и врезался в дерево – водитель в больнице
16:47Армия России разгромила ВСУ на Донецком и Купянском направлениях
16:39На западе Крыма 2,5 тысячи человек остались без света из-за аварии
16:15Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на Херсонщине
15:58В колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армии
15:24Праздничные троллейбусы будут курсировать в трех городах Крыма
15:07Крымские ликерные вина признаны лучшими в России
14:13На границе Белоруссии с Польшей задержан беспилотник
13:49РНКБ открывает для женщин "островки красоты" в своих отделениях
13:44Девятый чемпионат крымской Премьер-лиги: кто с кем играет
13:36Исполнитель теракта с А-50 под Минском жил в Крыму и имел паспорт Украины
13:29Сколько россиянок участвует в спецоперации на Украине – Минобороны
13:15Шойгу объяснил значение освобождения Артемовска
13:02Шойгу озвучил потери украинских войск за февраль
Лента новостейМолния