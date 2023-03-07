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В Москве простились с легендой КГБ СССР Александром Долматовым

В Москве простились с легендой КГБ СССР Александром Долматовым - РИА Новости Крым, 07.03.2023

В Москве простились с легендой КГБ СССР Александром Долматовым

о вторник, 7 марта в Москве простились с легендой отечественной госбезопасности полковником КГБ СССР Александром Долматовым. Он ушел из жизни на 88 году жизни 4 РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T17:44

2023-03-07T17:44

2023-03-07T17:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Во вторник, 7 марта в Москве простились с легендой отечественной госбезопасности полковником КГБ СССР Александром Долматовым. Он ушел из жизни на 88 году жизни 4 марта после продолжительной болезни. Долматов - кандидат педагогических наук, профессор, создатель уникальной методики физической подготовки спецназа КГБ СССР. Проститься со своим наставником пришли многие ученики и коллеги, среди которых немало выдающихся разведчиков, отличившихся в спецоперациях.Уникальная методика ДолматоваВ 1989 году в Советском Союзе было выпущено пособие под названием "Специальная физическая подготовка", разработанное Александром Долматовым. Оно до сих пор считается "библией" рукопашного боя для спецподразделений.По методике Долматова, во время боевого поединка главная цель спецназовца – не затягивать драку, чтобы оперативно выполнить боевую задачу. Драка не должна длиться более 20 секунд. Сначала быстрое физическое изматывание противника - и последующий жесткий силовой прием.Александр Долматов учил ребят метать в цель ножи и топоры, пользоваться подручными средствами в рукопашном бою с более сильным противником и драться одновременно с шестью партнерами. Этот вариант схватки так и прозвали: "Долматовская шестерка".Ветераны "Вымпела" часто вспоминали Александра Долматова в своих мемуарах:— Мужики! Если бы не долматовские уроки, не стоял бы сейчас перед вами. Попали мы в горном ущелье в засаду. БТР горит, валяются трупы, стонут раненные. Мы, как учил Долматов, рассыпались, разбежались в разные стороны, попрятались за камни. Отбили атаку "духов", продержались до прихода подмоги".Самой лестной похвалой для слушателей было получить от него прозвище "лось" или "зверь", - пишет в своей книге подполковник КГБ СССР Эркебек Абдулаев "Записки разведчика специального назначения"."А что он творил с нами на занятиях в спортивном зале! За пятнадцать минут разминки Александр Иванович выгонял из нас ведро пота (или "шлака", как он говорил) и доводил до полного изнеможения. Однако к концу разминки всегда оказывалось, что силы еще остались и для рукопашного боя, и для всего остального, - вспоминает в своей книге "Афган, снова Афган" другая легенда разведки, генерал-майор в отставке Юрий Дроздов.Спецоперация "Радуга"Александр Долматов принимал участие в уникальной операции, не имеющей аналогов в истории спецслужб. В 1979 году советские разведчики вывезли в условиях государственного переворота из Кабула трех опальных министров, а затем тайно переправили их в Советский Союз. В операции под кодовым названием "Радуга" на кону стояли не только человеческие жизни, но и крупные международные неприятности. Министров, объявленных в розыск, спрятали в ящиках, оформленных под видом дипломатического багажа, не подлежащего проверке, и благополучно вывезли в Москву.Жизнь в отставкеПосле отставки Александр Долматов работал в ветеранских структурах "Вымпела".Александр Иванович Довлатов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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2023

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

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