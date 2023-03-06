https://crimea.ria.ru/20230306/glavnye-novosti-kryma-6-marta-1127379660.html

Главные новости Крыма: 6 марта

Главные новости Крыма: 6 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Главные новости Крыма: 6 марта

На Украине заявили, что рассматривают возможность блокировать Крым, уничтожив Крымский мост. Рост по COVID-19 зафиксирован в Крыму и Севастополе. В Симферополе... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T21:24

2023-03-06T21:24

2023-03-06T20:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. На Украине заявили, что рассматривают возможность блокировать Крым, уничтожив Крымский мост. Рост по COVID-19 зафиксирован в Крыму и Севастополе. В Симферополе без газа остались почти 4 тысячи абонентов. Работы по реконструкции развязки на въезде в Севастополь обещают закончить раньше срока.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Взять Крым "измором"На Украине звучат очередные угрозы Крыму. На этот раз полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Киев рассматривает возможность блокировать полуостров, уничтожив Крымский мост дальнобойными ракетами и американскими самолетами F-16, и взять Крым, истощив боевую группировку и вообще все население.По мнению профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета Николая Межевича, попытки Киева атаковать Крымский мост, как и сам полуостров, дальнобойными ракетами или американской авиацией будут означать новый виток эскалации конфликта, ответ на который со стороны Москвы будет однозначно жестким.Он напомнил, что даже после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, совершенного без применения ракет и авиации, ведение Россией специальной военной операции изменилось – началось массированное уничтожение на Украине критически важной инфраструктуры.COVID снова в ростРост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Крыму и Севастополе, жителей призывают соблюдать меры предосторожности и носить маски в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.На территории республики число зарегистрированных случаев за неделю на 39,7% больше, чем на предыдущей неделе. В Севастополе этот показатель на 7,2% выше.Остались без газаВ Симферополе почти 4 тысяч абонентов остались без газа. Причина - переврезка газопроводов среднего и низкого давлений, которая проводится в рамках капитального ремонта в центре города. Работы на газопроводах среднего давления начались еще утром в понедельник, завершить их планируется до 17 часов 7 марта. Работы на газопроводах низкого давления начнутся 9 марта в 8:00 и закончатся 10 марта в 17:00.В Севастополе приступили к реконструкции развязки на въездеС понедельника движение на въезде в Севастополь в районе 5-го километра Балаклавского шоссе ограничено из-за реконструкции. Подрядчик приступил к активной фазе работ. Их планируют закончить до ноября 2025 года. Но власти обещают ускорить процесс.Движение по ведущему в Севастополь Инкерманскому путепроводу, который был на реконструкции, откроют 18 марта. А по Ялтинскому кольцу полностью запустят к маю.

https://crimea.ria.ru/20230306/fsb-predotvratila-pokushenie-ukrainskikh-spetssluzhb-na-konstantina-malofeeva-1127365366.html

https://crimea.ria.ru/20230306/v-yalte-osudili-eks-direktora-departamenta-arkhitektury-1127375792.html

https://crimea.ria.ru/20230306/kakie-dorogi-otremontiruyut-v-yalte-1127369810.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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