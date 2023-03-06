https://crimea.ria.ru/20230306/glavnye-novosti-kryma-6-marta-1127379660.html
Главные новости Крыма: 6 марта
Главные новости Крыма: 6 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Главные новости Крыма: 6 марта
На Украине заявили, что рассматривают возможность блокировать Крым, уничтожив Крымский мост. Рост по COVID-19 зафиксирован в Крыму и Севастополе. В Симферополе... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T21:24
2023-03-06T21:24
2023-03-06T20:47
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распространение коронавируса в рф
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повреждение газопровода под алуштой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. На Украине заявили, что рассматривают возможность блокировать Крым, уничтожив Крымский мост. Рост по COVID-19 зафиксирован в Крыму и Севастополе. В Симферополе без газа остались почти 4 тысячи абонентов. Работы по реконструкции развязки на въезде в Севастополь обещают закончить раньше срока.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Взять Крым "измором"На Украине звучат очередные угрозы Крыму. На этот раз полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Киев рассматривает возможность блокировать полуостров, уничтожив Крымский мост дальнобойными ракетами и американскими самолетами F-16, и взять Крым, истощив боевую группировку и вообще все население.По мнению профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета Николая Межевича, попытки Киева атаковать Крымский мост, как и сам полуостров, дальнобойными ракетами или американской авиацией будут означать новый виток эскалации конфликта, ответ на который со стороны Москвы будет однозначно жестким.Он напомнил, что даже после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, совершенного без применения ракет и авиации, ведение Россией специальной военной операции изменилось – началось массированное уничтожение на Украине критически важной инфраструктуры.COVID снова в ростРост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Крыму и Севастополе, жителей призывают соблюдать меры предосторожности и носить маски в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.На территории республики число зарегистрированных случаев за неделю на 39,7% больше, чем на предыдущей неделе. В Севастополе этот показатель на 7,2% выше.Остались без газаВ Симферополе почти 4 тысяч абонентов остались без газа. Причина - переврезка газопроводов среднего и низкого давлений, которая проводится в рамках капитального ремонта в центре города. Работы на газопроводах среднего давления начались еще утром в понедельник, завершить их планируется до 17 часов 7 марта. Работы на газопроводах низкого давления начнутся 9 марта в 8:00 и закончатся 10 марта в 17:00.В Севастополе приступили к реконструкции развязки на въездеС понедельника движение на въезде в Севастополь в районе 5-го километра Балаклавского шоссе ограничено из-за реконструкции. Подрядчик приступил к активной фазе работ. Их планируют закончить до ноября 2025 года. Но власти обещают ускорить процесс.Движение по ведущему в Севастополь Инкерманскому путепроводу, который был на реконструкции, откроют 18 марта. А по Ялтинскому кольцу полностью запустят к маю.
https://crimea.ria.ru/20230306/fsb-predotvratila-pokushenie-ukrainskikh-spetssluzhb-na-konstantina-malofeeva-1127365366.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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главное за день, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крымгазсети, повреждение газопровода под алуштой, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. На Украине заявили, что рассматривают возможность блокировать Крым, уничтожив Крымский мост. Рост по COVID-19 зафиксирован в Крыму и Севастополе. В Симферополе без газа остались почти 4 тысячи абонентов. Работы по реконструкции развязки на въезде в Севастополь обещают закончить раньше срока.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.
Взять Крым "измором"
На Украине звучат очередные угрозы Крыму. На этот раз полковник ВСУ Петр Черник заявил
, что Киев рассматривает возможность блокировать полуостров, уничтожив Крымский мост дальнобойными ракетами и американскими самолетами F-16, и взять Крым, истощив боевую группировку и вообще все население.
По мнению профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета Николая Межевича, попытки Киева атаковать Крымский мост, как и сам полуостров, дальнобойными ракетами или американской авиацией будут означать новый виток эскалации конфликта, ответ на который со стороны Москвы будет однозначно жестким.
"Все прекрасно знают, что Россия не использует целый ряд своих возможностей и средств для борьбы с фашистским киевским режимом. Почему? Вероятно, есть какие-то соображения... И если сейчас удар по Банковой выглядел бы переходом со стороны России на новую стадию (ведения боевых действий), то в случае попыток нападения на Крым этот момент будет преодолен", – пояснил Межевич.
Он напомнил, что даже после теракта на Крымском мосту
в октябре 2022 года, совершенного без применения ракет и авиации, ведение Россией специальной военной операции изменилось – началось массированное уничтожение на Украине критически важной инфраструктуры.
COVID снова в рост
Рост заболеваемости коронавирусом
зафиксирован в Крыму и Севастополе, жителей призывают соблюдать меры предосторожности и носить маски в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
На территории республики число зарегистрированных случаев за неделю на 39,7% больше, чем на предыдущей неделе. В Севастополе этот показатель на 7,2% выше.
Остались без газа
В Симферополе почти 4 тысяч абонентов остались без газа
. Причина - переврезка газопроводов среднего и низкого давлений, которая проводится в рамках капитального ремонта в центре города.
Работы на газопроводах среднего давления начались еще утром в понедельник, завершить их планируется до 17 часов 7 марта. Работы на газопроводах низкого давления начнутся 9 марта в 8:00 и закончатся 10 марта в 17:00.
В Севастополе приступили к реконструкции развязки на въезде
С понедельника движение на въезде в Севастополь в районе 5-го километра Балаклавского шоссе ограничено из-за реконструкции
. Подрядчик приступил к активной фазе работ. Их планируют закончить до ноября 2025 года. Но власти обещают ускорить процесс.
Движение по ведущему в Севастополь Инкерманскому путепроводу, который был на реконструкции, откроют 18 марта. А по Ялтинскому кольцу полностью запустят к маю.