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Рост по COVID-19 зафиксирован в Крыму и Севастополе
Рост по COVID-19 зафиксирован в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Рост по COVID-19 зафиксирован в Крыму и Севастополе
Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Крыму и Севастополе, жителей призывают соблюдать меры предосторожности и носить маски в общественных местах. Об РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T17:07
2023-03-06T17:07
2023-03-06T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Крыму и Севастополе, жителей призывают соблюдать меры предосторожности и носить маски в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора."С начала пандемии на территории Республики Крым зарегистрировано 212 748 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю зарегистрировано 397 случаев. А это на 39,7% больше, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 99 668 случаев ковида, из них 372 – за прошедшие семь дней. Этот показатель на 7,2% выше, чем неделей ранее.Как сообщалось, за минувшие сутки в Крыму и Севастополе подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 141 пациента.Читайте также на РИА Новости Крым:Более сотни заболевших: ситуация с COVID в Крыму и СевастополеВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииМиру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html
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Рост по COVID-19 зафиксирован в Крыму и Севастополе
Роспотребнадзор: в Крыму заболеваемость COVID-19 за неделю выросла почти на 40%