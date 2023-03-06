https://crimea.ria.ru/20230306/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole--dannye-za-sutki-1127363597.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки

Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T10:02

2023-03-06T10:02

2023-03-06T10:03

крым

севастополь

коронавирус в крыму

коронавирус

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав крыма

правительство севастополя

роспотребнадзор

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/13/1121474649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_58f8d3598819279fd45e8b195be07d86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 141 пациента.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 69 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 748 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 096 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, за весь период – 205 241", - говорится в сообщении.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 423.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 73 и 76 лет."В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписан один. На данный момент в больницах находятся 92 пациента, из них 84 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 668 человек, выздоровели 96 731.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост по COVID-19: сводка по Крыму и СевастополюВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппа

https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, правительство севастополя, роспотребнадзор, общество, новости крыма