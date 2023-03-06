https://crimea.ria.ru/20230306/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole--dannye-za-sutki-1127363597.html
Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки
Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T10:02
2023-03-06T10:02
2023-03-06T10:03
крым
севастополь
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
минздрав крыма
правительство севастополя
роспотребнадзор
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/13/1121474649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_58f8d3598819279fd45e8b195be07d86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 141 пациента.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 69 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 748 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 096 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, за весь период – 205 241", - говорится в сообщении.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 423.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 73 и 76 лет."В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписан один. На данный момент в больницах находятся 92 пациента, из них 84 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 668 человек, выздоровели 96 731.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост по COVID-19: сводка по Крыму и СевастополюВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/13/1121474649_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c3a75684a627561ed62ae53e6c0b5fda.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, правительство севастополя, роспотребнадзор, общество, новости крыма
Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 112 случаев COVID-19, умерли два человека
10:02 06.03.2023 (обновлено: 10:03 06.03.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым.
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее
медики диагностировали заболевание у 141 пациента.
Коронавирусная сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 69 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 748 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 096 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, за весь период – 205 241", - говорится в сообщении.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 423.
Коронавирусная сводка по Севастополю
В городе зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 73 и 76 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписан один. На данный момент в больницах находятся 92 пациента, из них 84 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 668 человек, выздоровели 96 731.
Читайте также на РИА Новости Крым: