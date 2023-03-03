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Рост по COVID-19: сводка по Крыму и Севастополю

Рост по COVID-19: сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Рост по COVID-19: сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 141 случай заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 84 пациентов. РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T11:12

2023-03-03T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 141 случай заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 84 пациентов.Оперативная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 554 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 18 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 064 человек. Выписаны 28 человек, за весь период – 205 099", - говорится в сообщении регионального минздрава.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5423.Оперативная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 90 новых случаев заболевания COVID-19, то есть вдвое больше показателя прошлого дня. Умер один человек в возрасте 72 лет."В ковидные стационары были госпитализированы девять человек, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 93 пациента, из них 85 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 481 человек, выздоровели 96 577.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииМиру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗCOVID-19 и ОРВИ пошли в рост

https://crimea.ria.ru/20230302/gripp-i-orvi-v-sevastopole-vrachi-otsenili-epidobstanovku-1127292613.html

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