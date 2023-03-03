Рейтинг@Mail.ru
Рост по COVID-19: сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230303/rost-po-covid-19-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127319394.html
Рост по COVID-19: сводка по Крыму и Севастополю
Рост по COVID-19: сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Рост по COVID-19: сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 141 случай заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 84 пациентов. РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T11:12
2023-03-03T11:12
новости крыма
крым
коронавирус
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
минздрав крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/15/1121204419_0:84:3122:1840_1920x0_80_0_0_00cca2bf5042f8c57d2e3f813b3d9053.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 141 случай заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 84 пациентов.Оперативная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 554 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 18 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 064 человек. Выписаны 28 человек, за весь период – 205 099", - говорится в сообщении регионального минздрава.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5423.Оперативная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 90 новых случаев заболевания COVID-19, то есть вдвое больше показателя прошлого дня. Умер один человек в возрасте 72 лет."В ковидные стационары были госпитализированы девять человек, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 93 пациента, из них 85 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 481 человек, выздоровели 96 577.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииМиру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗCOVID-19 и ОРВИ пошли в рост
https://crimea.ria.ru/20230302/gripp-i-orvi-v-sevastopole-vrachi-otsenili-epidobstanovku-1127292613.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/15/1121204419_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_b4f1c19b9ca79e0697e7a5fb554ffff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, минздрав крыма, общество
Рост по COVID-19: сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 141 случай COVID-19, умер один человек

11:12 03.03.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на Covid-19 в московской школе
Экспресс-тестирование на Covid-19 в московской школе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 141 случай заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 84 пациентов.

Оперативная сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 554 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 18 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 064 человек. Выписаны 28 человек, за весь период – 205 099", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5423.

Оперативная сводка по Севастополю

В городе зарегистрировано 90 новых случаев заболевания COVID-19, то есть вдвое больше показателя прошлого дня. Умер один человек в возрасте 72 лет.
Регистратура в поликлинике. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Вчера, 09:41
Грипп и ОРВИ в Севастополе: врачи оценили эпидобстановку
"В ковидные стационары были госпитализированы девять человек, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 93 пациента, из них 85 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 481 человек, выздоровели 96 577.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в России
Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
COVID-19 и ОРВИ пошли в рост
Новости КрымаКрымКоронавирусКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровьеМинздрав КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40Последствия нападения украинских боевиков на Брянскую область – видео ФСБ
12:22Житель Крыма получил 7 лет за убийство собутыльника
12:06В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причину
11:53В Крыму из горящего дома спасли мужчину
11:23Пытался переплыть границу: в Крыму петербуржца осудили за госизмену
11:12Рост по COVID-19: сводка по Крыму и Севастополю
10:34Очередь на Керченскую переправу растет
10:13Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом
10:02Могло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллонов
09:45Формированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск
09:27Журналист из США попал в украинский "список смерти" из-за Крыма
09:21ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении
08:43На Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой
08:26В Крыму начали сеять яровые культуры
08:01Хроника Крымской весны: 3 марта
07:43"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опыт
07:03Самбист из Севастополя отправится на чемпионат Европы
00:01Прохладная пятница: прогноз погоды для Крыма на 3 марта
00:00Какой сегодня праздник: 3 марта
22:03Главные события и заявления дня: 2 марта
Лента новостейМолния