https://crimea.ria.ru/20230302/novye-sluchai-i-smerti-operativnaya-svodka-po-covid-v-krymu-i-sevastopole-1127295447.html

Новые случаи и смерти: оперативная сводка по COVID в Крыму и Севастополе

Новые случаи и смерти: оперативная сводка по COVID в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Новые случаи и смерти: оперативная сводка по COVID в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 84 случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 63 пациентов. РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T10:58

2023-03-02T10:58

2023-03-02T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 84 случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 63 пациентов.COVID-сводка в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 45 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии выявлено 212 503 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 23 пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 046 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 20 человек, за весь период – 205 071", - проинформировали в республиканском минздраве.Летальных исходов не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 423.COVID-сводка в СевастополеВ городе зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 93 лет."В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 92 пациента, из них 86 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В четырех горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 391 человек, выздоровели 96 490.По данным Роспотребнадзора, увеличение числа госпитализаций отмечено в 37 регионах России, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп и ОРВИ в Севастополе: врачи оценили эпидобстановкуМиру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в России

https://crimea.ria.ru/20230302/ugroza-dlya-vsey-planety-popova-otsenila-riski-iz-za-biolaboratoriy-ssha-1127292067.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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