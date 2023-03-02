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Грипп и ОРВИ в Севастополе: врачи оценили эпидобстановку
Грипп и ОРВИ в Севастополе: врачи оценили эпидобстановку - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Грипп и ОРВИ в Севастополе: врачи оценили эпидобстановку
Заболеваемость ОРВИ в Севастополе за неделю снизилась на 32 процента, эпидпорог не превышен. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T09:41
2023-03-02T09:41
2023-03-02T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость ОРВИ в Севастополе за неделю снизилась на 32 процента, эпидпорог не превышен. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.По данным медучреждений, зарегистрированы 2486 случаев ОРВИ, 63 случая гриппа. Новых случаев заражения вирусными инфекциями стало меньше во всех возрастных группах: у детей до 2 лет - на 34%, от 3 до 6 лет - на 27%, от 7 до 14 лет - на 40%, среди взрослых - на 29%."По данным Департамента образования Севастополя, руководителями образовательных организаций временно приостанавливались учебные процессы в четырех классах трех школ города в связи с отсутствием по причине ОРВИ 20% и более учащихся", - добавили в ведомстве.Роспотребнадзор ранее сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ во всей России, за неделю число случаев сократилось на четверть. В регионах страны было подтверждено 756 тысяч случаев ОРВИ и 84 тысячи случаев заболевания COVID-19. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает грипп — на него приходится почти 58% положительных находок. У заболевших в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппомСводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеМиру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
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роспотребнадзор, севастополь, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, орви, грипп, общество, образование в крыму и севастополе
Грипп и ОРВИ в Севастополе: врачи оценили эпидобстановку
Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в Севастополе за неделю снизилась на 32%
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость ОРВИ в Севастополе за неделю снизилась на 32 процента, эпидпорог не превышен. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.
"В Севастополе за прошедшую неделю наметилась тенденция снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Зарегистрировано уменьшение заболеваемости среди населения в целом на 32% в сравнении с прошлой неделей. Впервые за последние 12 недель она ниже эпидемического порога на 12,4%", - говорится в сообщении.
По данным медучреждений, зарегистрированы 2486 случаев ОРВИ, 63 случая гриппа. Новых случаев заражения вирусными инфекциями стало меньше во всех возрастных группах: у детей до 2 лет - на 34%, от 3 до 6 лет - на 27%, от 7 до 14 лет - на 40%, среди взрослых - на 29%.
"По данным Департамента образования Севастополя, руководителями образовательных организаций временно приостанавливались учебные процессы в четырех классах трех школ города в связи с отсутствием по причине ОРВИ 20% и более учащихся", - добавили в ведомстве.
Роспотребнадзор ранее сообщил о снижении заболеваемости
гриппом и ОРВИ во всей России, за неделю число случаев сократилось на четверть. В регионах страны было подтверждено 756 тысяч случаев ОРВИ и 84 тысячи случаев заболевания COVID-19. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает грипп — на него приходится почти 58% положительных находок. У заболевших в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B.
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