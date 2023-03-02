https://crimea.ria.ru/20230302/gripp-i-orvi-v-sevastopole-vrachi-otsenili-epidobstanovku-1127292613.html

Грипп и ОРВИ в Севастополе: врачи оценили эпидобстановку

Грипп и ОРВИ в Севастополе: врачи оценили эпидобстановку - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Грипп и ОРВИ в Севастополе: врачи оценили эпидобстановку

Заболеваемость ОРВИ в Севастополе за неделю снизилась на 32 процента, эпидпорог не превышен. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T09:41

2023-03-02T09:41

2023-03-02T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость ОРВИ в Севастополе за неделю снизилась на 32 процента, эпидпорог не превышен. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.По данным медучреждений, зарегистрированы 2486 случаев ОРВИ, 63 случая гриппа. Новых случаев заражения вирусными инфекциями стало меньше во всех возрастных группах: у детей до 2 лет - на 34%, от 3 до 6 лет - на 27%, от 7 до 14 лет - на 40%, среди взрослых - на 29%."По данным Департамента образования Севастополя, руководителями образовательных организаций временно приостанавливались учебные процессы в четырех классах трех школ города в связи с отсутствием по причине ОРВИ 20% и более учащихся", - добавили в ведомстве.Роспотребнадзор ранее сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ во всей России, за неделю число случаев сократилось на четверть. В регионах страны было подтверждено 756 тысяч случаев ОРВИ и 84 тысячи случаев заболевания COVID-19. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает грипп — на него приходится почти 58% положительных находок. У заболевших в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппомСводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеМиру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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