https://crimea.ria.ru/20230301/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1127277136.html
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 93 пациентов. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T10:31
2023-03-01T10:31
2023-03-01T10:51
коронавирус
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/16/1121822409_0:253:3077:1984_1920x0_80_0_0_f61702328059e79e26dc357ef58d1af8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 93 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 212 458 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент. Всего с начала пандемии жертвами болезни в регионе стали 5423 человек.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 14 человек, выписаны 17.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 99 352 человека, выздоровели 96 385.Эпидситуация в РоссииВ стране за неделю снизилась заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор.Среди циркулирующих вирусов преобладает грипп — на него приходится больше половины положительных находок. При этом у заболевших в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B.Читайте также на РИА Новости Крым:Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВ Крыму локализовали очередной очаг бруцеллезаДвукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/16/1121822409_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c790b945493fa36d21cb7ca898b708e0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 случаев COVID-19, умер один человек
10:31 01.03.2023 (обновлено: 10:51 01.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 93 пациентов.
Сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 212 458 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 023 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 29 человек, выздоровевших за весь период – 205 051", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Скончался еще один пациент. Всего с начала пандемии жертвами болезни в регионе стали 5423 человек.
Сводка по Севастополю
В городе зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 14 человек, выписаны 17.
"На данный момент в больницах находятся 83 пациента, из них 75 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 99 352 человека, выздоровели 96 385.
Эпидситуация в России
В стране за неделю снизилась заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ, сообщает
Роспотребнадзор.
"На территории России зарегистрировано 84 тысячи случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на предыдущей неделе. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон". Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27%, зарегистрировано 756 тысяч случаев", - говорится в сообщении.
Среди циркулирующих вирусов преобладает грипп — на него приходится больше половины положительных находок. При этом у заболевших в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B.
Читайте также на РИА Новости Крым: