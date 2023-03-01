https://crimea.ria.ru/20230301/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1127277136.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 93 пациентов. РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T10:31

2023-03-01T10:31

2023-03-01T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 93 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 212 458 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент. Всего с начала пандемии жертвами болезни в регионе стали 5423 человек.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 14 человек, выписаны 17.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 99 352 человека, выздоровели 96 385.Эпидситуация в РоссииВ стране за неделю снизилась заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор.Среди циркулирующих вирусов преобладает грипп — на него приходится больше половины положительных находок. При этом у заболевших в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B.Читайте также на РИА Новости Крым:Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВ Крыму локализовали очередной очаг бруцеллезаДвукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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