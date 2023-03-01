Рейтинг@Mail.ru
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230301/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1127277136.html
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 93 пациентов. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T10:31
2023-03-01T10:51
коронавирус
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/16/1121822409_0:253:3077:1984_1920x0_80_0_0_f61702328059e79e26dc357ef58d1af8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 93 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 212 458 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент. Всего с начала пандемии жертвами болезни в регионе стали 5423 человек.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 14 человек, выписаны 17.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 99 352 человека, выздоровели 96 385.Эпидситуация в РоссииВ стране за неделю снизилась заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор.Среди циркулирующих вирусов преобладает грипп — на него приходится больше половины положительных находок. При этом у заболевших в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B.Читайте также на РИА Новости Крым:Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВ Крыму локализовали очередной очаг бруцеллезаДвукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/16/1121822409_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c790b945493fa36d21cb7ca898b708e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 случаев COVID-19, умер один человек

10:31 01.03.2023 (обновлено: 10:51 01.03.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с Covid-19 в Тамбовской областной больнице
Лечение пациентов с Covid-19 в Тамбовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 59 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 93 пациентов.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 212 458 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 023 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 29 человек, выздоровевших за весь период – 205 051", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Скончался еще один пациент. Всего с начала пандемии жертвами болезни в регионе стали 5423 человек.

Сводка по Севастополю

В городе зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 14 человек, выписаны 17.
"На данный момент в больницах находятся 83 пациента, из них 75 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 99 352 человека, выздоровели 96 385.

Эпидситуация в России

В стране за неделю снизилась заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор.
"На территории России зарегистрировано 84 тысячи случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на предыдущей неделе. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон". Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27%, зарегистрировано 756 тысяч случаев", - говорится в сообщении.
Среди циркулирующих вирусов преобладает грипп — на него приходится больше половины положительных находок. При этом у заболевших в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус
В Крыму локализовали очередной очаг бруцеллеза
Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Коронавирус
13 февраля, 08:26
Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус
 
КоронавирусКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:55Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО
12:42РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селах
12:34Ударил ножом в грудь: житель Джанкоя получил 6 лет за убийство
12:29Многие "ждуны" в Херсоне уже хотят возвращения России – Сальдо
12:14На пожаре в частном доме в Крыму пострадал человек
12:01Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
11:39Работа Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым
11:34Минтруд предложил дополнительную индексацию социальных пенсий
10:35Киев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья – МИД
10:31Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:24Боевик признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ Крыма
10:12В Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО
09:55Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек
09:52Водоснабжение Евпатории восстановлено: вода подается 95% абонентов
09:32ЧП в Татарском проливе: недалеко от Сахалина затонул сухогруз из Китая
09:01Катастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека
08:49Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд
08:24В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в России
08:14Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это
08:01Хроника Крымской весны: 1 марта
Лента новостейМолния