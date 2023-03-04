https://crimea.ria.ru/20230304/bolee-sotni-zabolevshikh-situatsiya-s-covid-v-krymu-i-sevastopole-1127343183.html

Более сотни заболевших: ситуация с COVID в Крыму и Севастополе

Более сотни заболевших: ситуация с COVID в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Более сотни заболевших: ситуация с COVID в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 128 случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 141 пациента. РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T10:55

2023-03-04T10:55

2023-03-04T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 128 случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 141 пациента.Оперативная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 612 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 14 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 078 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 19 человек, за весь период – 205 118", - говорится в сообщении регионального минздрава.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 423.Оперативная сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 70 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 74 лет."В ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 87 пациентов, из них 78 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополе.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 551 человек, выздоровели 96 610.Ситуация с коронавирусом в РоссииОперштаб по борьбе с распространением ковида накануне сообщил, что в стране выявлено 14 516 новых случаев заражения. Умерло за сутки 40 человек."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 26 регионах, снижение – в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ", - проинформировали в ведомстве.Коллективный иммунитет к COVID-19 составляет 7,4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост по COVID-19: сводка по Крыму и СевастополюВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииМиру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ

https://crimea.ria.ru/20230302/ugroza-dlya-vsey-planety-popova-otsenila-riski-iz-za-biolaboratoriy-ssha-1127292067.html

https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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