https://crimea.ria.ru/20230304/bolee-sotni-zabolevshikh-situatsiya-s-covid-v-krymu-i-sevastopole-1127343183.html
Более сотни заболевших: ситуация с COVID в Крыму и Севастополе
Более сотни заболевших: ситуация с COVID в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Более сотни заболевших: ситуация с COVID в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 128 случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 141 пациента. РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T10:55
2023-03-04T10:55
2023-03-04T10:58
крым
севастополь
коронавирус
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
минздрав крыма
правительство севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/13/1121474654_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9b10b8b6554bf83276788239f080682.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 128 случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 141 пациента.Оперативная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 612 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 14 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 078 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 19 человек, за весь период – 205 118", - говорится в сообщении регионального минздрава.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 423.Оперативная сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 70 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 74 лет."В ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 87 пациентов, из них 78 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополе.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 551 человек, выздоровели 96 610.Ситуация с коронавирусом в РоссииОперштаб по борьбе с распространением ковида накануне сообщил, что в стране выявлено 14 516 новых случаев заражения. Умерло за сутки 40 человек."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 26 регионах, снижение – в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ", - проинформировали в ведомстве.Коллективный иммунитет к COVID-19 составляет 7,4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост по COVID-19: сводка по Крыму и СевастополюВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииМиру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
https://crimea.ria.ru/20230302/ugroza-dlya-vsey-planety-popova-otsenila-riski-iz-za-biolaboratoriy-ssha-1127292067.html
https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/13/1121474654_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1843d8b0f51391d63a476ca1e13ffe02.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, минздрав крыма, правительство севастополя, общество, новости крыма
Более сотни заболевших: ситуация с COVID в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 128 случаев COVID-19, умер один человек
10:55 04.03.2023 (обновлено: 10:58 04.03.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым.
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 128 случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее
медики подтвердили диагноз у 141 пациента.
Оперативная сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 612 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 14 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 078 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 19 человек, за весь период – 205 118", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 423.
Оперативная сводка по Севастополю
В городе зарегистрированы 70 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 74 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 87 пациентов, из них 78 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополе.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 551 человек, выздоровели 96 610.
Ситуация с коронавирусом в России
Оперштаб по борьбе с распространением ковида накануне сообщил, что в стране выявлено 14 516 новых случаев заражения. Умерло за сутки 40 человек.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 26 регионах, снижение – в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ", - проинформировали в ведомстве.
Коллективный иммунитет к COVID-19 составляет 7,4%.
Читайте также на РИА Новости Крым: