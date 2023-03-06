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В Симферополе без газа остались почти 4 тысячи абонентов – адреса
В Симферополе без газа остались почти 4 тысячи абонентов – адреса - РИА Новости Крым, 06.03.2023
В Симферополе без газа остались почти 4 тысячи абонентов – адреса
В Симферополе из-за прекращена подача газа почти четырем тысячам абонентов, проживающим в центральной части города. Об этом со ссылкой на "Крымгазсети" сообщает РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T16:32
2023-03-06T16:32
2023-03-06T16:32
газ
симферополь
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за прекращена подача газа почти четырем тысячам абонентов, проживающим в центральной части города. Об этом со ссылкой на "Крымгазсети" сообщает пресс-служба Минтопэнерго Крыма.Отмечено, что причина - переврезка газопроводов среднего и низкого давлений, которая проводится в рамках капитального ремонта ул. Пролетарская, ул. Кавказская и ул. Караимская.Работы на газопроводах среднего давленияРаботы на газопроводах среднего давления начались еще утром в понедельник, завершить их планируется до 17 часов 7 марта.Также без газа останутся 920 абонентов, проживающих по улицам Пролетарская, Кавказская и прилегающим улицам, переулкам.Работы на газопроводах низкого давленияРаботы на газопроводах низкого давления начнутся 9 марта в 8:00 и закончатся 10 марта в 17:00.Отключению подлежат: ул. Пролетарская, 4, ул. Кавказская, 3.Также без газа в указанный период останутся 2665 абонентов, проживающих по улицам: Пролетарская, Кавказская, Караимская, прилегающим улицам и переулкам.Уточняется, что специалисты будут осматривать газовое оборудование и проверять газопровод на плотность.Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект "о газовой безопасности" поддержала МатвиенкоБудут ли повышать тарифы ЖКХ в Херсонской области – СальдоОпределен подрядчик по строительству газопровода в Форосе
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газ, симферополь, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, крымгазсети, крым, новости крыма
В Симферополе без газа остались почти 4 тысячи абонентов – адреса
В Симферополе почти 4 тысяч абонентов остались без газа из-за переврезки газопроводов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за прекращена подача газа почти четырем тысячам абонентов, проживающим в центральной части города. Об этом со ссылкой на "Крымгазсети" сообщает пресс-служба Минтопэнерго Крыма.
Отмечено, что причина - переврезка газопроводов среднего и низкого давлений, которая проводится в рамках капитального ремонта ул. Пролетарская, ул. Кавказская и ул. Караимская.
Работы на газопроводах среднего давления
Работы на газопроводах среднего давления начались еще утром в понедельник, завершить их планируется до 17 часов 7 марта.
Отключению подлежат газорегуляторные пункты на ул. Пролетарская, 1а ("Кедр"); в пер. Тихий, 2/4; пер. Тихий, 2 ("КСТ"); ул. Петропавловская, 16 (гостиница "Таврическая"); ул. Петропавловская, 12 (БЦ), Институт филологии КФУ ул. Ленина, 11; ул. Петропавловская, 3 (ТЦ "Октябрьский"); пр. Кирова, 27-29 (ТЦ "Пассаж"); ул. Петропавловская, 13; Храм Константина и Елены ул. Петропавловская, 8а; ул. Пролетарская, 7 (Собор Петра и Павла); ул. Большевистская, 28/9 (крышная котельная (офисы)); ул. Кавказская, 5 (котельная школы №16); ул. Кавказская, 5; ул. Одесская, 12 (Свято-Троицкий монастырь); пер. Бондарный, 1 (офисы); ул. Одесская, 3а, пер. Одесский (пр. Кирова, 19а), пер. Одесский, 1 (ЦУМ); ул. Краснознаменная, 72 (Дом художника).
Также без газа останутся 920 абонентов, проживающих по улицам Пролетарская, Кавказская и прилегающим улицам, переулкам.
Работы на газопроводах низкого давления
Работы на газопроводах низкого давления начнутся 9 марта в 8:00 и закончатся 10 марта в 17:00.
Отключению подлежат: ул. Пролетарская, 4, ул. Кавказская, 3.
Также без газа в указанный период останутся 2665 абонентов, проживающих по улицам: Пролетарская, Кавказская, Караимская, прилегающим улицам и переулкам.
"Пуск отключенных абонентов будет производиться при условии доступа работников Симферопольского УЭГХ во все отключенные домовладения и квартиры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты будут осматривать газовое оборудование и проверять газопровод на плотность.
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