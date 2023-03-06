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В Симферополе без газа остались почти 4 тысячи абонентов – адреса

В Симферополе без газа остались почти 4 тысячи абонентов – адреса - РИА Новости Крым, 06.03.2023

В Симферополе без газа остались почти 4 тысячи абонентов – адреса

В Симферополе из-за прекращена подача газа почти четырем тысячам абонентов, проживающим в центральной части города. Об этом со ссылкой на "Крымгазсети" сообщает РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T16:32

2023-03-06T16:32

2023-03-06T16:32

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за прекращена подача газа почти четырем тысячам абонентов, проживающим в центральной части города. Об этом со ссылкой на "Крымгазсети" сообщает пресс-служба Минтопэнерго Крыма.Отмечено, что причина - переврезка газопроводов среднего и низкого давлений, которая проводится в рамках капитального ремонта ул. Пролетарская, ул. Кавказская и ул. Караимская.Работы на газопроводах среднего давленияРаботы на газопроводах среднего давления начались еще утром в понедельник, завершить их планируется до 17 часов 7 марта.Также без газа останутся 920 абонентов, проживающих по улицам Пролетарская, Кавказская и прилегающим улицам, переулкам.Работы на газопроводах низкого давленияРаботы на газопроводах низкого давления начнутся 9 марта в 8:00 и закончатся 10 марта в 17:00.Отключению подлежат: ул. Пролетарская, 4, ул. Кавказская, 3.Также без газа в указанный период останутся 2665 абонентов, проживающих по улицам: Пролетарская, Кавказская, Караимская, прилегающим улицам и переулкам.Уточняется, что специалисты будут осматривать газовое оборудование и проверять газопровод на плотность.Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект "о газовой безопасности" поддержала МатвиенкоБудут ли повышать тарифы ЖКХ в Херсонской области – СальдоОпределен подрядчик по строительству газопровода в Форосе

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