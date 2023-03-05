https://crimea.ria.ru/20230305/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-5-marta-1127360216.html
Главные новости и заявления дня: 5 марта
Главные новости и заявления дня: 5 марта - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Главные новости и заявления дня: 5 марта
Эксперт прогнозирует скорое возобновление переговоров РФ и США по ядерному вопросу. Армия России уничтожила более 500 боевиков ВСУ в Донбассе. Врачи подозревают РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T20:02
2023-03-05T20:02
2023-03-05T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Эксперт прогнозирует скорое возобновление переговоров РФ и США по ядерному вопросу. Армия России уничтожила более 500 боевиков ВСУ в Донбассе. Врачи подозревают повторный сепсис у Романа Костомарова. На майские праздники авиабилеты в России могут подорожать впятеро. На север Крыма закрывают пункт временного размещения беженцев.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры России и США о ядерном вооруженииВ ближайшие несколько месяцев США сделают шаг к возобновлению переговоров с Россией о новой системе контроля ядерного вооружения, прогнозирует военный эксперт Дмитрий Корнев.По его мнению, в политическом и военном руководстве Вашингтона преобладают умные и прагматичные люди, которые понимают, что раскручивание гонки ядреных вооружений очень сильно ударит по американской и в целом западной экономике.Корнев полагает, что возобновление переговоров в дальнейшем может привести к новому соглашению о нераспространении ядерных вооружений.Успехи российских войск в зоне СВОРоссийская армия за сутки в ходе боев на линии соприкосновения уничтожила более 500 военнослужащих ВСУ и порядка 40 единиц техники.Наибольший урон противнику нанесен на Донецком направлении. Там авиация и артиллерия "Южной" группировка войск уничтожили более 210 украинских боевиков, одну боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей. Также противник потерял артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, самоходную гаубицу "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевую машину РСЗО "Смерч" и гаубицу Д-30.Кроме того, ВС России уничтожили командный пункт запрещенного в России националистического полка "Азов* в районе населенного пункта Марьевка Запорожской области.Кроме того, российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Нетайлово Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области.Состояние Романа КостомароваУ олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который постепенно приходит в себя после процедуры по очистке крови, мог развиться повторный сепсис. К такому выводу приходят врачи больницы в Коммунарке, которые обнаружили, что у бывшего спортсмена синеет рука.Также сообщается, что в ближайшее время с пациентом начнет работать психолог. Рядом Сейчас с Костомаровым постоянно находится его жена, бывшая фигуристка Оксана Домнина.Рост цен на авиабилетыСтоимость внутренних авиаперелетов в период майских праздников может повыситься в пять раз. Такой прогноз озвучил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.Он привел пример, что билет из Москвы в Сочи, который стоил три тысячи рублей, сейчас стоит уже шесть тысяч, а ближе к концу апреля он подорожает до 15 тысяч рублей.По словам аналитика, никаких распродаж в последний момент, которых люди обычно ждут, в этом году не будет. Поэтому Мкртчян советует покупать билеты и путевки на майские праздники заранее.Ситуация с украинскими беженцами в КрымуПоток беженцев из новых регионов России в Крым уменьшился. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. В этой связи принято решение о прекращении работы пункта временного размещения в Джанкое.Вместе с тем в Крыму продолжает действовать один пунктов размещения в Армянске. Сегодня там находятся 43 человека. Такие пункты также действуют в Херсонской области, куда жителям прифронтовых районов удобнее добираться.*террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20230305/may-v-razgar-marta-prognoz-pogody-v-krymu-na-mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-1127353785.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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главное за день, крым, россия, украина, в мире, новости, политика, общество, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Эксперт прогнозирует скорое возобновление переговоров РФ и США по ядерному вопросу. Армия России уничтожила более 500 боевиков ВСУ в Донбассе. Врачи подозревают повторный сепсис у Романа Костомарова. На майские праздники авиабилеты в России могут подорожать впятеро. На север Крыма закрывают пункт временного размещения беженцев.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Переговоры России и США о ядерном вооружении
В ближайшие несколько месяцев США сделают шаг к возобновлению переговоров с Россией
о новой системе контроля ядерного вооружения, прогнозирует военный эксперт Дмитрий Корнев.
По его мнению, в политическом и военном руководстве Вашингтона преобладают умные и прагматичные люди, которые понимают, что раскручивание гонки ядреных вооружений очень сильно ударит по американской и в целом западной экономике.
Корнев полагает, что возобновление переговоров в дальнейшем может привести к новому соглашению о нераспространении ядерных вооружений.
Успехи российских войск в зоне СВО
Российская армия за сутки в ходе боев на линии соприкосновения уничтожила более 500 военнослужащих ВСУ
и порядка 40 единиц техники.
Наибольший урон противнику нанесен на Донецком направлении. Там авиация и артиллерия "Южной" группировка войск уничтожили более 210 украинских боевиков, одну боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей. Также противник потерял артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, самоходную гаубицу "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевую машину РСЗО "Смерч" и гаубицу Д-30.
Кроме того, российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Нетайлово Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области.
Состояние Романа Костомарова
У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который постепенно приходит в себя после процедуры по очистке крови
, мог развиться повторный сепсис. К такому выводу приходят врачи больницы в Коммунарке, которые обнаружили, что у бывшего спортсмена синеет рука.
Также сообщается, что в ближайшее время с пациентом начнет работать психолог. Рядом Сейчас с Костомаровым постоянно находится его жена, бывшая фигуристка Оксана Домнина.
Рост цен на авиабилеты
Стоимость внутренних авиаперелетов в период майских праздников может повыситься в пять раз
. Такой прогноз озвучил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
Он привел пример, что билет из Москвы в Сочи, который стоил три тысячи рублей, сейчас стоит уже шесть тысяч, а ближе к концу апреля он подорожает до 15 тысяч рублей.
По словам аналитика, никаких распродаж в последний момент, которых люди обычно ждут, в этом году не будет. Поэтому Мкртчян советует покупать билеты и путевки на майские праздники заранее.
Ситуация с украинскими беженцами в Крыму
Поток беженцев из новых регионов России в Крым уменьшился. Об этом сообщил
глава крымского парламента Владимир Константинов. В этой связи принято решение о прекращении работы пункта временного размещения в Джанкое.
Вместе с тем в Крыму продолжает действовать один пунктов размещения в Армянске. Сегодня там находятся 43 человека. Такие пункты также действуют в Херсонской области, куда жителям прифронтовых районов удобнее добираться.
*террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации