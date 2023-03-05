https://crimea.ria.ru/20230305/peregovory-rossii-i-ssha-po-yadernomu-voprosu-skoro-vozobnovyatsya--prognoz-1127355501.html

Переговоры России и США по ядерному вопросу скоро возобновятся – прогноз

Переговоры России и США по ядерному вопросу скоро возобновятся – прогноз - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Переговоры России и США по ядерному вопросу скоро возобновятся – прогноз

США сделают шаг к возобновлению переговоров с Россией о новой системе контроля ядерного вооружения в ближайшие несколько месяцев, в дальнейшем это может... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T11:55

2023-03-05T11:55

2023-03-05T12:08

дмитрий корнев

sputnik

политика

сша

россия

пентагон

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. США сделают шаг к возобновлению переговоров с Россией о новой системе контроля ядерного вооружения в ближайшие несколько месяцев, в дальнейшем это может вылиться в новое соглашение. Такой прогноз озвучил военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев в интервью "Sputnik на русском".Ядерная гонка ударит по экономикеПо мнению аналитика, в политическом и военном руководстве США, несмотря на наличие горячих голов, в основном присутствуют "достаточно умные и прагматичные люди". Эксперт полагает, что в Вашингтоне заинтересован в достижении договоренностей, поскольку раскручивание гонки ядреных вооружений очень сильно ударит по американской и в целом западной экономике.Агрессивные планы США и ответ РоссииВоенный эксперт также дал оценку вышедшей на днях статье заместителя главкома Ракетными войсками стратегического назначения Игоря Фазлетдинова "Роль РВСН в противодействии стратегической многосферной операции НАТО". В ней автор рассказывает о гипотетическом плане США поразить с помощью мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил. Нейтрализовать оставшиеся и стартовавшие носители ядерного оружия планируется с помощью глобальной системы ПРО, затем предполагается нанести минимальный достаточный ядерный удар для уничтожения страны. Для противодействия таким замыслам Пентагона в России активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения вооруженных сил: операция стратегических сил сдерживания.По мнению Корнева, данная статья является сигналом Западу о том, что российские РВСН готовы к любым действиям противника в новых условиях."Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России >>"Во все времена ядерного противостояния подобные планы прорабатывались всеми сторонами. Сейчас у нас решили об этом напомнить, рассказать. Нам специально приоткрыли занавес над теоретическими проработками, которые велись и ведутся постоянно на уровне руководителей военных такого уровня", - пояснил специалист.По словам эксперта, если Россия обеспечит достаточную устойчивость своих ядерных сил сдерживания путем определенных количественных и качественных перемен, замены в систем вооружения на самые современные и изменения тактики их применения, это может привести к тому, что американский план не сможет быть выполнен на сто процентов. В этом случае Пентагон просто откажется от него и приступит к разработке нового.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление МедведеваПутин провел тренировку стратегических сил сдерживания

https://crimea.ria.ru/20230222/nastupili-na-mozol-ekspert-o-reaktsii-zapada-na-reshenie-rossii-po-dsnv-1127153717.html

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дмитрий корнев, sputnik, политика, сша, россия, пентагон, вооруженные силы россии, армия и флот