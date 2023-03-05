https://crimea.ria.ru/20230305/peregovory-rossii-i-ssha-po-yadernomu-voprosu-skoro-vozobnovyatsya--prognoz-1127355501.html
Переговоры России и США по ядерному вопросу скоро возобновятся – прогноз
Переговоры России и США по ядерному вопросу скоро возобновятся – прогноз - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Переговоры России и США по ядерному вопросу скоро возобновятся – прогноз
США сделают шаг к возобновлению переговоров с Россией о новой системе контроля ядерного вооружения в ближайшие несколько месяцев, в дальнейшем это может... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T11:55
2023-03-05T11:55
2023-03-05T12:08
дмитрий корнев
sputnik
политика
сша
россия
пентагон
вооруженные силы россии
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111163/82/1111638234_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_31e1786de2c6f0224adb33067464cd97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. США сделают шаг к возобновлению переговоров с Россией о новой системе контроля ядерного вооружения в ближайшие несколько месяцев, в дальнейшем это может вылиться в новое соглашение. Такой прогноз озвучил военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев в интервью "Sputnik на русском".Ядерная гонка ударит по экономикеПо мнению аналитика, в политическом и военном руководстве США, несмотря на наличие горячих голов, в основном присутствуют "достаточно умные и прагматичные люди". Эксперт полагает, что в Вашингтоне заинтересован в достижении договоренностей, поскольку раскручивание гонки ядреных вооружений очень сильно ударит по американской и в целом западной экономике.Агрессивные планы США и ответ РоссииВоенный эксперт также дал оценку вышедшей на днях статье заместителя главкома Ракетными войсками стратегического назначения Игоря Фазлетдинова "Роль РВСН в противодействии стратегической многосферной операции НАТО". В ней автор рассказывает о гипотетическом плане США поразить с помощью мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил. Нейтрализовать оставшиеся и стартовавшие носители ядерного оружия планируется с помощью глобальной системы ПРО, затем предполагается нанести минимальный достаточный ядерный удар для уничтожения страны. Для противодействия таким замыслам Пентагона в России активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения вооруженных сил: операция стратегических сил сдерживания.По мнению Корнева, данная статья является сигналом Западу о том, что российские РВСН готовы к любым действиям противника в новых условиях."Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России >>"Во все времена ядерного противостояния подобные планы прорабатывались всеми сторонами. Сейчас у нас решили об этом напомнить, рассказать. Нам специально приоткрыли занавес над теоретическими проработками, которые велись и ведутся постоянно на уровне руководителей военных такого уровня", - пояснил специалист.По словам эксперта, если Россия обеспечит достаточную устойчивость своих ядерных сил сдерживания путем определенных количественных и качественных перемен, замены в систем вооружения на самые современные и изменения тактики их применения, это может привести к тому, что американский план не сможет быть выполнен на сто процентов. В этом случае Пентагон просто откажется от него и приступит к разработке нового.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление МедведеваПутин провел тренировку стратегических сил сдерживания
https://crimea.ria.ru/20230222/nastupili-na-mozol-ekspert-o-reaktsii-zapada-na-reshenie-rossii-po-dsnv-1127153717.html
сша
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111163/82/1111638234_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_3f97a5673e7a741a8832cb6625086cac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий корнев, sputnik, политика, сша, россия, пентагон, вооруженные силы россии, армия и флот
Переговоры России и США по ядерному вопросу скоро возобновятся – прогноз
Эксперт Корнев: переговоры РФ и США по ядерному вопросу возобновятся в ближайшие месяцы
11:55 05.03.2023 (обновлено: 12:08 05.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. США сделают шаг к возобновлению переговоров с Россией о новой системе контроля ядерного вооружения в ближайшие несколько месяцев, в дальнейшем это может вылиться в новое соглашение. Такой прогноз озвучил военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев в интервью "Sputnik на русском".
Ядерная гонка ударит по экономике
По мнению аналитика, в политическом и военном руководстве США, несмотря на наличие горячих голов, в основном присутствуют "достаточно умные и прагматичные люди". Эксперт полагает, что в Вашингтоне заинтересован в достижении договоренностей, поскольку раскручивание гонки ядреных вооружений очень сильно ударит по американской и в целом западной экономике.
"Если эта гонка пойдет вразнос… Нам не привыкать, мы, наверное, будем готовы потерпеть, если надо будет для обороны потратить какие-то большие деньги и ресурсы. А на Западе это никому особо не нужно. Это достаточно серьезно скажется на их жизни. Думаю, что там тоже предрасположены к тому, чтобы договориться. Скорее всего, в ближайшие несколько месяцев все-таки ими будет начат какой-то переговорный процесс, а в дальнейшем, может быть, мы выйдем на новое соглашение", – считает Корнев.
Агрессивные планы США и ответ России
Военный эксперт также дал оценку вышедшей на днях статье заместителя главкома Ракетными войсками стратегического назначения Игоря Фазлетдинова "Роль РВСН в противодействии стратегической многосферной операции НАТО". В ней автор рассказывает о гипотетическом плане США поразить с помощью мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил. Нейтрализовать оставшиеся и стартовавшие носители ядерного оружия планируется с помощью глобальной системы ПРО, затем предполагается нанести минимальный достаточный ядерный удар для уничтожения страны. Для противодействия таким замыслам Пентагона в России активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения вооруженных сил: операция стратегических сил сдерживания.
По мнению Корнева, данная статья является сигналом Западу о том, что российские РВСН готовы к любым действиям противника в новых условиях.
"Во все времена ядерного противостояния подобные планы прорабатывались всеми сторонами. Сейчас у нас решили об этом напомнить, рассказать. Нам специально приоткрыли занавес над теоретическими проработками, которые велись и ведутся постоянно на уровне руководителей военных такого уровня", - пояснил специалист.
По словам эксперта, если Россия обеспечит достаточную устойчивость своих ядерных сил сдерживания путем определенных количественных и качественных перемен, замены в систем вооружения на самые современные и изменения тактики их применения, это может привести к тому, что американский план не сможет быть выполнен на сто процентов. В этом случае Пентагон просто откажется от него и приступит к разработке нового.
Читайте также на РИА Новости Крым: