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Пункт временного размещения беженцев в Джанкое закрывается
Пункт временного размещения беженцев в Джанкое закрывается - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Пункт временного размещения беженцев в Джанкое закрывается
В Крыму уменьшился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T16:17
2023-03-05T16:17
2023-03-05T16:17
беженцы
джанкой
пвр
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму уменьшился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."За последнее время поток граждан, прибывающих в Крым из прифронтовых регионов, снизился", - сказал РИА Новости Константинов.По его словам, в связи с этим принято решение о прекращении работы пункта временного размещения в Джанкое.Ранее в Крыму было открыто несколько пунктов временного размещения беженцев из Херсонской, Запорожской областей и Донбасса.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство выделило деньги на выплаты беженцам из ЛДНР и УкраиныВ Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцамКакие вакансии предлагает беженцам Крым
https://crimea.ria.ru/20221102/krym-pomozhet-semyam-mobilizovannykh-i-bezhentsam---aksenov-1125206665.html
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беженцы, джанкой, пвр, новые регионы россии
Пункт временного размещения беженцев в Джанкое закрывается
Почему уменьшился поток беженцев в Крым - Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму уменьшился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"За последнее время поток граждан, прибывающих в Крым из прифронтовых регионов, снизился", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, в связи с этим принято решение о прекращении работы пункта временного размещения в Джанкое.
"Вместе с тем в Крыму продолжает действовать один ПВР в Армянске. Сегодня там находятся 43 человека. Такие пункты также действуют в Херсонской области, куда жителям прифронтовых районов удобнее добираться", - сказал Константинов.
Ранее в Крыму было открыто несколько пунктов временного размещения беженцев из Херсонской, Запорожской областей и Донбасса.
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