https://crimea.ria.ru/20230305/punkt-vremennogo-razmescheniya-bezhentsev-v-dzhankoe-zakryvaetsya-1127359526.html

Пункт временного размещения беженцев в Джанкое закрывается

Пункт временного размещения беженцев в Джанкое закрывается - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Пункт временного размещения беженцев в Джанкое закрывается

В Крыму уменьшился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T16:17

2023-03-05T16:17

2023-03-05T16:17

беженцы

джанкой

пвр

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму уменьшился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."За последнее время поток граждан, прибывающих в Крым из прифронтовых регионов, снизился", - сказал РИА Новости Константинов.По его словам, в связи с этим принято решение о прекращении работы пункта временного размещения в Джанкое.Ранее в Крыму было открыто несколько пунктов временного размещения беженцев из Херсонской, Запорожской областей и Донбасса.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство выделило деньги на выплаты беженцам из ЛДНР и УкраиныВ Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцамКакие вакансии предлагает беженцам Крым

https://crimea.ria.ru/20221102/krym-pomozhet-semyam-mobilizovannykh-i-bezhentsam---aksenov-1125206665.html

джанкой

новые регионы россии

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2023

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беженцы, джанкой, пвр, новые регионы россии